เช็กด่วน 5 ราศี เปิดปี 2569 งานพุ่ง โปรเจกต์ใหม่เข้ารัว ๆ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 12:59 น.
หมอดูชี้เป้า 5 ราศี กราฟงานพุ่งทะยาน สวนกระแสเศรษฐกิจ โปรเจกต์ยักษ์รอจ่อคิวเซ็นสัญญา ใครบ่นว่างเตรียมตัวให้ดี ปีนี้งานล้นมือแน่นอน

บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเพิ่งจางหาย แต่กลิ่นอายของ “ความสำเร็จ” กำลังลอยฟุ้งเข้ามาแทนที่! โดยเฉพาะชาว 5 ราศีนี้ ที่ดวงดาวแห่งการงาน (เรือนกัมมะ) เคลื่อนตัวทำมุมให้คุณตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้เกิดภาวะ “งานทับตัว” แต่เป็นงานที่มาพร้อมชื่อเสียงและเงินทอง ใครที่เคยบ่นว่าว่าง หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทบาท ปีนี้เตรียมตัว “สแตนด์บาย” รอรับสายได้เลย เพราะโอกาสดี ๆ กำลังจะวิ่งชนคุณดังโครม

1. ราศีเมษ

ชาวเมษเปิดปีมาด้วยพลังงานล้นเหลือ! คุณจะได้รับมอบหมายให้เป็น “หัวหอก” ในการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถ ผู้ใหญ่จะโยนโจทย์ยากมาให้ เพราะเชื่อมือคุณคนเดียว

2. ราศีกันย์

สำหรับชาวกันย์ ปี 2569 คือปีแห่งการ “ปิดจ็อบ” ใครที่ทำงานด้านการขาย นายหน้า หรือฟรีแลนซ์ ลูกค้าเก่าที่เคยเงียบหายจะกลับมาพร้อมออเดอร์ใหม่ ส่วนลูกค้าใหม่ก็จะดาหน้าเข้ามาให้คุณเสนอราคาจนทำแทบไม่ทัน

3. ราศีมังกร

ชาวมังกรผู้บ้างาน ปีนี้ดวงดาวส่งผลให้คุณ “ขยับขยาย” ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จะได้ฤกษ์เปิดสาขาใหม่ หรือแตกไลน์สินค้าใหม่ ส่วนพนักงานประจำ จะได้รับผิดชอบงานที่สเกลใหญ่ขึ้น ระดับดูแลภาพรวมองค์กร

4. ราศีเมถุน

ดวงการงานของชาวเมถุนโดดเด่นมากในโลกออนไลน์และวงการสื่อสาร ใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ หรือค้าขายออนไลน์ ยอดการเข้าถึง (Engagement) จะพุ่งสูงผิดปกติ

5. ราศีกุมภ์

ชาวกุมภ์ที่เคยรู้สึกว่าไอเดียตัวเองล้ำเกินไปจนไม่มีใครเข้าใจ ปี 2569 นี้โลกจะหมุนตามคุณทัน! ผลงานเก่า ๆ หรือโปรเจกต์ที่คุณเคยพับเก็บไว้ จะถูกนำมาปัดฝุ่นและได้รับไฟเขียวให้ทำทันที

