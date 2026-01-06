เช็กด่วน 5 ราศี เปิดปี 2569 งานพุ่ง โปรเจกต์ใหม่เข้ารัว ๆ
หมอดูชี้เป้า 5 ราศี กราฟงานพุ่งทะยาน สวนกระแสเศรษฐกิจ โปรเจกต์ยักษ์รอจ่อคิวเซ็นสัญญา ใครบ่นว่างเตรียมตัวให้ดี ปีนี้งานล้นมือแน่นอน
บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเพิ่งจางหาย แต่กลิ่นอายของ “ความสำเร็จ” กำลังลอยฟุ้งเข้ามาแทนที่! โดยเฉพาะชาว 5 ราศีนี้ ที่ดวงดาวแห่งการงาน (เรือนกัมมะ) เคลื่อนตัวทำมุมให้คุณตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้เกิดภาวะ “งานทับตัว” แต่เป็นงานที่มาพร้อมชื่อเสียงและเงินทอง ใครที่เคยบ่นว่าว่าง หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทบาท ปีนี้เตรียมตัว “สแตนด์บาย” รอรับสายได้เลย เพราะโอกาสดี ๆ กำลังจะวิ่งชนคุณดังโครม
1. ราศีเมษ
ชาวเมษเปิดปีมาด้วยพลังงานล้นเหลือ! คุณจะได้รับมอบหมายให้เป็น “หัวหอก” ในการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถ ผู้ใหญ่จะโยนโจทย์ยากมาให้ เพราะเชื่อมือคุณคนเดียว
2. ราศีกันย์
สำหรับชาวกันย์ ปี 2569 คือปีแห่งการ “ปิดจ็อบ” ใครที่ทำงานด้านการขาย นายหน้า หรือฟรีแลนซ์ ลูกค้าเก่าที่เคยเงียบหายจะกลับมาพร้อมออเดอร์ใหม่ ส่วนลูกค้าใหม่ก็จะดาหน้าเข้ามาให้คุณเสนอราคาจนทำแทบไม่ทัน
3. ราศีมังกร
ชาวมังกรผู้บ้างาน ปีนี้ดวงดาวส่งผลให้คุณ “ขยับขยาย” ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จะได้ฤกษ์เปิดสาขาใหม่ หรือแตกไลน์สินค้าใหม่ ส่วนพนักงานประจำ จะได้รับผิดชอบงานที่สเกลใหญ่ขึ้น ระดับดูแลภาพรวมองค์กร
4. ราศีเมถุน
ดวงการงานของชาวเมถุนโดดเด่นมากในโลกออนไลน์และวงการสื่อสาร ใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ หรือค้าขายออนไลน์ ยอดการเข้าถึง (Engagement) จะพุ่งสูงผิดปกติ
5. ราศีกุมภ์
ชาวกุมภ์ที่เคยรู้สึกว่าไอเดียตัวเองล้ำเกินไปจนไม่มีใครเข้าใจ ปี 2569 นี้โลกจะหมุนตามคุณทัน! ผลงานเก่า ๆ หรือโปรเจกต์ที่คุณเคยพับเก็บไว้ จะถูกนำมาปัดฝุ่นและได้รับไฟเขียวให้ทำทันที
