เปิดบทลงโทษวินัยครู กรณี “ชู้สาว” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เสี่ยงโดนไล่ออก
กางระเบียบวินัยข้าราชการครูปี 2569 เจาะลึกโทษกรณีชู้สาวที่ถูกมองเป็น “ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” ชี้ชะตา 2 ทางคู่ขนาน ทั้งโดนปลดออก-ไล่ออก และโทษหนักสุดจากคุรุสภาคือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ
เมื่อข้าราชการครูถูกตั้งกรรมการสอบสวนในกรณี ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะเรื่อง ชู้สาว ที่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงทางวิชาชีพและต้นสังกัด บทลงโทษจะไม่ได้มีเพียงแค่การย้ายโรงเรียน แต่หมายถึงการสิ้นสุดสถานะข้าราชการและอาจรวมถึงการถูกตัดสิทธิ์ในวิชาชีพครูไปตลอดชีวิต โดยระบบการลงโทษจะเดินไปพร้อมกันใน 2 เส้นทางหลัก ดังนี้
1. เส้นทางวินัยข้าราชการ กับจุดชี้ชะตา “ปลดออก-ไล่ออก”
ตามระเบียบข้าราชการครู โทษทางวินัยมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ ภาคทัณฑ์, ตัดเงินเดือน, ลดเงินเดือน, ปลดออก, ไล่ออก ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดกรณีชู้สาวที่เข้าข่าย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง บทลงโทษจะถูกขยับมาที่ 2 ระดับสูงสุดเท่านั้น คือ
1. ปลดออก
แม้จะต้องออกจากราชการ แต่ยังถือว่ามีสิทธิ์ได้รับ บำเหน็จบำนาญ เสมือนว่าเป็นการลาออกเองตามระเบียบ
2. ไล่ออก
นี่คือโทษหนักที่สุด เพราะนอกจากต้องพ้นสภาพทันทีแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ ใด ๆ ทั้งสิ้น
การถูกไล่ออกมีผลกระทบต่อสวัสดิการหลังเกษียณและเงินก้อนทั้งหมดที่สะสมมา ซึ่งรุนแรงกว่าการปลดออกอย่างมาก
2. เส้นทางวิชาชีพ คุรุสภากับการชี้ขาดใบอนุญาต
นอกจากโทษทางวินัยจากต้นสังกัดแล้ว ครูที่กระทำผิดยังต้องถูกพิจารณาเรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ” โดยคุรุสภา ซึ่งมีอำนาจในการควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยตรง หากพบว่ามีความผิดร้ายแรง บทลงโทษจะมีดังนี้
1. พักใช้ใบอนุญาต
สั่งห้ามประกอบวิชาชีพครูตามระยะเวลาที่กำหนด (แต่ไม่เกิน 5 ปี)
2. เพิกถอนใบอนุญาต
คือการยึดใบประกอบวิชาชีพคืนถาวร ส่งผลให้ไม่สามารถกลับมาประกอบอาชีพครูในโรงเรียนใด ๆ ได้อีก
ระเบียบกำหนดชัดเจนว่า หากเป็นกรณีร้ายแรง คณะกรรมการจะพิจารณาโทษเริ่มต้นที่การ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เท่านั้น จะไม่จบแค่การตักเตือนหรือภาคทัณฑ์
สรุปความรุนแรงของกรณีชู้สาว
ในส่วนของวินัย หากเข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โทษคือ ปลดออกหรือไล่ออก (ออกจากราชการ) และเส้นทางวิชาชีพ มีโอกาสสูงที่จะถูก เพิกถอนใบอนุญาต (หมดสิทธิ์สอนหนังสือ)
ดังนั้น กรณีที่ปรากฏในข่าวว่า อาจแค่ย้ายออกจากโรงเรียน จึงเป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นระหว่างการสอบสวนเท่านั้น หากผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่ามีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา บทลงโทษสุดท้ายจะรุนแรงถึงขั้นสิ้นสุดอาชีพข้าราชการและสูญเสียสิทธิ์ในการรับบำนาญสำหรับกรณีไล่ออก
ข้อมูลจาก
