พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค
นายพิจารณ์ ขอโทษ พรรคเพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยืนยันไม่ใช่ทีมงานพรรค แต่เป็นผู้รับจ้าง สั่งกำชับระมัดระวังไม่ให้เกิดซ้ำ
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ในฐานะผู้รับผิดชอบแคมเปญเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์หลังมีปรากฎคลิปว่ามีชาย 4 คน ได้กระชากป้ายหาเสียง นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 14 พรรคเพื่อไทยจนเสียหาย
ก่อนที่ในเวลาต่อมา นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 14 พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่า ต้องขออภัย นายพงศกร ถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของบริษัทรับจ้างติดป้ายหาเสียง ซึ่งไม่ได้เป็นทีมงาน หรือ ผู้ช่วยหาเสียง เป็นเพียงผู้รับจ้างงาน ในการติดตั้งป้ายหาเสียงตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดย นายพิจารณ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากทีมงานของพรรคประชาชนโดยตรง ผู้สมัครของพรรคมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการติดตั้งป้ายหาเสียง ซึ่งพรรคได้กำชับแนวทางปฏิบัติไปยังผู้สมัครมาโดยตลอด ไม่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่รวมถึงทั่วประเทศว่า หากมีการว่าจ้างบริษัทติดป้ายจะต้องมีทีมงานของผู้สมัครติดตามไปกำกับดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการติดป้ายทับหรือกระทบต่อป้ายของผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่น
ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นพบว่าบริษัทที่รับจ้างติดป้ายได้ดำเนินการโดยไม่มีทีมงานของผู้สมัครติดตามไปด้วย อาจทำให้การปฏิบัติงานขาดความรอบคอบและความระมัดระวัง และไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้ปฏิบัติงานรับรู้หรือไม่ว่าป้ายที่ถูกกระทบเป็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรายอื่น หรืออาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติงานหรือคำสั่งงานที่ได้รับ
พรรคประชาชนขอกราบขอโทษพี่น้องประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงขอโทษไปยังผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองในลักษณะสร้างความขัดแย้ง หรือทำลายการหาเสียงของพรรคการเมืองอื่นแต่อย่างใด ซึ่งหลังเกิดเหตุพรรคได้กำชับไปยังผู้สมัครของพรรคทั่วประเทศอีกครั้งให้เพิ่มความเข้มงวดและความระมัดระวังในการติดตั้งป้ายหาเสียง โดยเฉพาะกรณีการว่าจ้างบริษัทภายนอกต้องมีการควบคุมกำกับการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
