ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:29 น.
55

นายพิจารณ์ ขอโทษ พรรคเพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยืนยันไม่ใช่ทีมงานพรรค แต่เป็นผู้รับจ้าง สั่งกำชับระมัดระวังไม่ให้เกิดซ้ำ

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ในฐานะผู้รับผิดชอบแคมเปญเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์หลังมีปรากฎคลิปว่ามีชาย 4 คน ได้กระชากป้ายหาเสียง นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 14 พรรคเพื่อไทยจนเสียหาย

ก่อนที่ในเวลาต่อมา นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 14 พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่า ต้องขออภัย นายพงศกร ถึงข้อผิดพลาดในการทำงานของบริษัทรับจ้างติดป้ายหาเสียง ซึ่งไม่ได้เป็นทีมงาน หรือ ผู้ช่วยหาเสียง เป็นเพียงผู้รับจ้างงาน ในการติดตั้งป้ายหาเสียงตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

โดย นายพิจารณ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากทีมงานของพรรคประชาชนโดยตรง ผู้สมัครของพรรคมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการติดตั้งป้ายหาเสียง ซึ่งพรรคได้กำชับแนวทางปฏิบัติไปยังผู้สมัครมาโดยตลอด ไม่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่รวมถึงทั่วประเทศว่า หากมีการว่าจ้างบริษัทติดป้ายจะต้องมีทีมงานของผู้สมัครติดตามไปกำกับดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการติดป้ายทับหรือกระทบต่อป้ายของผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่น

ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นพบว่าบริษัทที่รับจ้างติดป้ายได้ดำเนินการโดยไม่มีทีมงานของผู้สมัครติดตามไปด้วย อาจทำให้การปฏิบัติงานขาดความรอบคอบและความระมัดระวัง และไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้ปฏิบัติงานรับรู้หรือไม่ว่าป้ายที่ถูกกระทบเป็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรายอื่น หรืออาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติงานหรือคำสั่งงานที่ได้รับ

พรรคประชาชนขอกราบขอโทษพี่น้องประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงขอโทษไปยังผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองในลักษณะสร้างความขัดแย้ง หรือทำลายการหาเสียงของพรรคการเมืองอื่นแต่อย่างใด ซึ่งหลังเกิดเหตุพรรคได้กำชับไปยังผู้สมัครของพรรคทั่วประเทศอีกครั้งให้เพิ่มความเข้มงวดและความระมัดระวังในการติดตั้งป้ายหาเสียง โดยเฉพาะกรณีการว่าจ้างบริษัทภายนอกต้องมีการควบคุมกำกับการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป้ายหาเสียง อบต.ดงบัง เบอร์ 1 ชื่อ &#039;หำ&#039; งัดสโลแกนเด็ด ทำโซเชียลฮาสนั่น ข่าว

ขยี้ตารัว ๆ ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ชื่อเล่นแย่งซีน งัดสโลแกนเด็ด จำแม่นทั้งตำบล

25 วินาที ที่แล้ว
ปูติน ลอบสังหาร ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียโวย ยูเครนส่งโดรน 91 ลำถล่มบ้าน ปูติน “เซเลนสกี” ซัดกลับ โกหกทั้งเพ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

5 นาที ที่แล้ว
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

16 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

22 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

31 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

37 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

46 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

46 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:29 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้ายหาเสียง อบต.ดงบัง เบอร์ 1 ชื่อ &#039;หำ&#039; งัดสโลแกนเด็ด ทำโซเชียลฮาสนั่น

ขยี้ตารัว ๆ ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ชื่อเล่นแย่งซีน งัดสโลแกนเด็ด จำแม่นทั้งตำบล

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
ปูติน ลอบสังหาร

รัสเซียโวย ยูเครนส่งโดรน 91 ลำถล่มบ้าน ปูติน “เซเลนสกี” ซัดกลับ โกหกทั้งเพ

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button