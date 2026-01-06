แคนดิเดตนายกฯ ปชน. ชี้ชัด! เหตุผลเดียวที่ทำ “เวียดนาม” แซงไทยไม่ได้
วิสัยทัศน์รัฐบาลประชาชน วีระยุทธ ขุนพลนโยบายพรรคประชาชน ชี้ชัดไทยไม่ได้ขาดเงินหรือทรัพยากร แต่ขาด “ความกล้า” ในการปฏิรูปโครงสร้างรัฐ เผยบทเรียนเวียดนามโตกระโดดเพราะกล้ายุบกระทรวง-รื้อระบบราชการ พร้อมนัดโชว์วิสัยทัศน์ใหญ่ 11 ม.ค. นี้
วันที่ 6 ม.ค.69 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (อาจารย์ต้น) แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 3 และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุที่เศรษฐกิจไทยติดหล่ม พร้อมเสนอทางออกผ่านโมเดล “Reform-driven Growth” หรือการสร้างการเติบโตผ่านการปฏิรูปขนานใหญ่
วีระยุทธระบุว่า นโยบายกว่า 200 ข้อที่ “พรรคประชาชน” นำเสนอไปในช่วงปลายปี 2568 มีแก่นสำคัญเดียวคือการปฏิรูป เพราะที่ผ่านมาคำว่า “ปฏิรูป” ถูกทำให้กลายเป็นคำที่น่าเบื่อและไร้พลังจากรายงานหมื่นหน้าที่ไม่เคยถูกนำไปปฏิบัติจริง แต่ในโลกความเป็นจริง การแก้ปัญหาปากท้องที่ยั่งยืนไม่สามารถทำได้แค่การ “แจกเงิน” หรือ “ทำโครงการยักษ์” โดยไม่รื้อโครงสร้างที่เป็นปัญหา
ขุนพลเศรษฐกิจพรรคประชาชนได้หยิบยกกรณีของเวียดนามขึ้นมาเปรียบเทียบ โดยชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ Doi Moi 2.0 ของเวียดนามมีหัวใจอยู่ที่การ “ปฏิรูปรัฐ” (State Reform) อย่างจริงจัง ยกตัวอย่าง เวียดนามควบรวมกระทรวงจาก 22 เหลือ 17 กระทรวง รื้อหน่วยงานซ้ำซ้อน และปรับระบบเขตบริหาร
สร้างแรงจูงใจโดยเปลี่ยนจากระบบรวมหมู่มาเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับปัจเจกและกลไกราคา จนทำให้ผลิตภาพพุ่งทะยาน
“ผู้กำหนดนโยบายเวียดนามกล้ายอมรับความจริง และกล้าตัดสินใจเรื่องยากๆ เพื่อเป้าหมายประเทศรายได้สูงในปี 2045” วีระยุทธระบุ
วีระยุทธตั้งคำถามสำคัญว่า ไทยไม่ได้ขาดเงินทุน เพราะทุนใหญ่ไทยขนเงินออกไปลงทุนต่างประเทศมากที่สุดในอาเซียน และเราไม่ได้ขาดทรัพยากร แต่สิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้คือ เราอุดหนุนเงินมหาศาลไปกับบางอุตสาหกรรม แต่กลับไม่ได้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง
รวมถึงแรงจูงใจที่บิดเบี้ยว โดยสังคมที่เด็กๆ รู้ว่า “เส้นสาย” สำคัญกว่าความรู้ และธุรกิจที่รู้ว่า “สัมปทาน” สบายกว่าการพัฒนานวัตกรรม จะไม่มีวันพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้
ทางเดียวที่เวียดนามจะแซงไทยไม่ได้ ต้องทำเรื่อง “น่าเบื่อ” ให้สำเร็จ
วีระยุทธยืนยันว่า หากไทยต้องการรักษาตำแหน่งผู้นำเศรษฐกิจ ต้องเริ่มทำเรื่องที่ดูน่าเบื่อแต่จำเป็น คือการปฏิรูปใหญ่เพื่อเปลี่ยนแรงจูงใจของสังคม ฟื้นขีดความสามารถการแข่งขัน ติดปีก SME ด้วยดิจิทัล และปรับระบบสวัสดิการไปพร้อมกัน
“ผมยืนยันว่ามีเหตุผลเดียวที่จะทำให้เวียดนามแซงไทยไม่ได้ นั่นคือเราต้องหนักแน่นและกล้าทำ Reform-driven Growth ปฏิรูปใหญ่ เปลี่ยนรัฐ เปลี่ยนแรงจูงใจสังคม”
ทั้งนี้ พรรคประชาชนเตรียมจัดงานใหญ่ “วิสัยทัศน์รัฐบาลประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อลงรายละเอียดว่าแต่ละด้านจะถูกปฏิรูปอย่างไรให้เห็นผลจริงในชีวิตประชาชน.
