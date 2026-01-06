ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

ระทึก! นก จริยา เผยอุทาหรณ์ชีวิต เล่านาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง ภายในไม่กี่วินาที โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ
มีข่าวออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับการระเบิดของที่ชาร์จแบตสำรอง หรือ พาวเวอร์แบงค์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการชาร์จแบตที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้ แต่ด้วยคุณภาพและราคาตามท้องตลาดที่ขายกันเกลื่อนก็ส่งผลให้คุณภาพของพาวเวอร์แบงค์ไม่ได้มาตรฐานและเกิดการระเบิดทำให้เกิดความเสียหาย รวมถึงผู้ใช้บาดเจ็บไปรายเคสแล้ว
ล่าสุดนักแสดงและผู้จัดมากฝีมือ อย่าง นก จริยา ก็ออกมาโพสต์เล่านาทีระทึก พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ประกายไฟลุกไหม้โซฟาหนังอย่างรวดเร็ว แต่เคราะห์ดีที่ดับทันไม่ได้เกิดความเสียหายมากมายนัก และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่เจ้าตัวได้โพสต์เตือนภัยเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าถึงแม้พาวเวอร์แบงค์จะราคาสูงแค่ไหน แต่การใช้งานก็มีระยะเวลา และควรระวังมากยิ่งขึ้น
“นี่ไงที่ต้องระวังมาก เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน ที่ไม่ควรใส่กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้เครื่อง เครื่องชาร์จสำรอง หรือสิ่งห้ามใด ๆ ที่เห็นในภาพ คือแบตเตอรี่สำรองของหลานชาย ไม่ใช่ยี่ห้อไก่กา แต่คงใช้มานานแล้ว เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเครื่องเสื่อมหรือชำรุดใด ๆ เสียบชาร์จในบ้าน ระเบิด ไฟลุกใน 3-5 วิ เลยติดโซฟาหนัง ไหม้แบบเร็วมาก ไม่อยากจะนึก ว่าถ้าชาร์จทิ้งตอนหลับกันหมดแล้ว หรือชาร์จตอนไม่มีคนอยู่บ้าน หรือมีคนนั่ง ติด ๆ กันกับเครื่อง ฝากบอกเด็ก ๆ ที่บ้านทุกคนด้วยนะคะ มันเร็วมาก ด้วยความเป็นห่วง”
