ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 14:32 น.
ระทึก! นก จริยา เผยอุทาหรณ์ชีวิต เล่านาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง ภายในไม่กี่วินาที โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

มีข่าวออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับการระเบิดของที่ชาร์จแบตสำรอง หรือ พาวเวอร์แบงค์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการชาร์จแบตที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้ แต่ด้วยคุณภาพและราคาตามท้องตลาดที่ขายกันเกลื่อนก็ส่งผลให้คุณภาพของพาวเวอร์แบงค์ไม่ได้มาตรฐานและเกิดการระเบิดทำให้เกิดความเสียหาย รวมถึงผู้ใช้บาดเจ็บไปรายเคสแล้ว

ล่าสุดนักแสดงและผู้จัดมากฝีมือ อย่าง นก จริยา ก็ออกมาโพสต์เล่านาทีระทึก พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ประกายไฟลุกไหม้โซฟาหนังอย่างรวดเร็ว แต่เคราะห์ดีที่ดับทันไม่ได้เกิดความเสียหายมากมายนัก และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่เจ้าตัวได้โพสต์เตือนภัยเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าถึงแม้พาวเวอร์แบงค์จะราคาสูงแค่ไหน แต่การใช้งานก็มีระยะเวลา และควรระวังมากยิ่งขึ้น

“นี่ไงที่ต้องระวังมาก เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน ที่ไม่ควรใส่กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้เครื่อง เครื่องชาร์จสำรอง หรือสิ่งห้ามใด ๆ ที่เห็นในภาพ คือแบตเตอรี่สำรองของหลานชาย ไม่ใช่ยี่ห้อไก่กา แต่คงใช้มานานแล้ว เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเครื่องเสื่อมหรือชำรุดใด ๆ เสียบชาร์จในบ้าน ระเบิด ไฟลุกใน 3-5 วิ เลยติดโซฟาหนัง ไหม้แบบเร็วมาก ไม่อยากจะนึก ว่าถ้าชาร์จทิ้งตอนหลับกันหมดแล้ว หรือชาร์จตอนไม่มีคนอยู่บ้าน หรือมีคนนั่ง ติด ๆ กันกับเครื่อง ฝากบอกเด็ก ๆ ที่บ้านทุกคนด้วยนะคะ มันเร็วมาก ด้วยความเป็นห่วง”

ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ-4

ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ-1

ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ-3

ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ-2

 

View this post on Instagram

 

A post shared by JARIYA ANFONE (@jariya.anfone)

IG jariya.anfone

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

