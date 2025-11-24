ข่าว

เปิดประวัติ “วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร” ขุนพลเศรษฐกิจ แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 11:01 น.
92

เปิดประวัติ “วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร” 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน ดีกรีปริญญาเอกเคมบริดจ์ อดีตอาจารย์ ม.ดังญี่ปุ่น ขุนพลเศรษฐกิจผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายก้าวไกล

หลังจากที่พรรคประชาชนได้เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเน้นย้ำว่า ไม่ใช่นายกฯ กล่องสุ่ม ประชาชนต้องรู้ล่วงหน้าว่าใครจะมาบริหารประเทศ หนึ่งในรายชื่อที่น่าจับตามองคือ “วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร” รองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่พกพาดีกรีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับโลกก้าวสู่สนามการเมืองเต็มตัว

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร หรือ ต้น เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 ปัจจุบันอายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายยุทธศาสตร์การเมือง และที่ปรึกษาด้านนโยบาย ถือเป็นมันสมองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกล เคยฝากผลงานในฐานะทีมเศรษฐกิจและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค (ชัยธวัช ตุลาธน) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการผลักดันนโยบายเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

ณัฐพงษ์ ศิริกัญญา และวีระยุทธ 3 แคนดิเดตนายกพรรคประชาชน
FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

เส้นทางการศึกษา

  • มัธยมศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • ปริญญาตรี: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้น วีระยุทธเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาจาก Cambridge Trust และ Cambridge Political Economy Society Trust

ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหัวข้อ “Deficiency by Design: Institutional Persistence and Economic Development in Thailand” ได้รับการดูแลโดยที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Ha-Joon Chang ศาสตราจารย์ชาวเกาหลีใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เจ้าของรางวัล Gunnar Myrdal Prize และ Wassily Leontief Prize

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน
FB/ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร – Veerayooth Kanchoochat

ประสบการณ์ทำงาน

  • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่ King’s College London (ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555)
  • เป็นผู้บรรยายวิชาปริญญาเอกของ Centre of Development Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
  • ร่วมทีมวิจัยของ Overseas Development Institute (ODI) กรุงลอนดอน ในโครงการศึกษาประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจนในทวีปแอฟริกา
  • รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านนโยบายสาธารณะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2556)
  • เลื่อนขั้นเป็นรองศาสตราจารย์ สอนวิชา Comparative Political Economy เปรียบเทียบทุนนิยมรูปแบบต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและนักวิจัยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2559)

นอกจากนั้น วีระยุทธ ยังมีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น IMF, UNCTAD, United Nations ESCAP รวมทั้งเขียนหนังสือภาษาไทยเรื่อง “เศรษฐกิจสามสี: เศรษฐกิจแห่งอนาคต”

บทบาทสำคัญในสภาผู้แทนราษฎร

หลังการเลือกตั้งปี 2566 วีระยุทธ เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานนิติบัญญัติ โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และเป็นกรรมาธิการในคณะต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงบประมาณและกฎหมายเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2569
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2568
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2567
  • อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางรับมือผลกระทบของสงครามการค้า (2568)
  • รองประธาน คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า (2568)
  • รองประธาน คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (2568)

วีระยุทธ ยังนั่งแท่นประธาน “คณะทำงานศึกษาการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์” และเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานชิ้นสำคัญเรื่อง “Fast & Furious 2567 ปีแห่งความปั่นป่วนของยานยนต์ไทย และการปรับตัวใหม่สู่อนาคต”

FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย ดูดวง

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่ บันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ลูกทิ้งข้อความจุกอก! อยู่กับพ่อติดเตียง 2 คน “16 ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โตเกียว รถพุ่งชนคน ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; รับตกใจ &quot;เท้ง&quot; หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์ บันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม เศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว บันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด &quot;นครศรีฯ-สงขลา&quot; วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล ข่าว

ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถเดินเครื่อง-จ่ายน้ำได้ ข่าว

กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกฯ อังกฤษ &quot;เดวิด คาเมรอน&quot; ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว ข่าวการเมือง

สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 11:01 น.
92
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
Back to top button