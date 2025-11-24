เปิดประวัติ “วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร” ขุนพลเศรษฐกิจ แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน
เปิดประวัติ “วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร” 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน ดีกรีปริญญาเอกเคมบริดจ์ อดีตอาจารย์ ม.ดังญี่ปุ่น ขุนพลเศรษฐกิจผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายก้าวไกล
หลังจากที่พรรคประชาชนได้เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเน้นย้ำว่า ไม่ใช่นายกฯ กล่องสุ่ม ประชาชนต้องรู้ล่วงหน้าว่าใครจะมาบริหารประเทศ หนึ่งในรายชื่อที่น่าจับตามองคือ “วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร” รองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่พกพาดีกรีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับโลกก้าวสู่สนามการเมืองเต็มตัว
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร หรือ ต้น เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 ปัจจุบันอายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายยุทธศาสตร์การเมือง และที่ปรึกษาด้านนโยบาย ถือเป็นมันสมองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกล เคยฝากผลงานในฐานะทีมเศรษฐกิจและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค (ชัยธวัช ตุลาธน) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการผลักดันนโยบายเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
เส้นทางการศึกษา
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- ปริญญาตรี: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากนั้น วีระยุทธเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาจาก Cambridge Trust และ Cambridge Political Economy Society Trust
ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหัวข้อ “Deficiency by Design: Institutional Persistence and Economic Development in Thailand” ได้รับการดูแลโดยที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Ha-Joon Chang ศาสตราจารย์ชาวเกาหลีใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เจ้าของรางวัล Gunnar Myrdal Prize และ Wassily Leontief Prize
ประสบการณ์ทำงาน
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่ King’s College London (ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555)
- เป็นผู้บรรยายวิชาปริญญาเอกของ Centre of Development Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- ร่วมทีมวิจัยของ Overseas Development Institute (ODI) กรุงลอนดอน ในโครงการศึกษาประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจนในทวีปแอฟริกา
- รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านนโยบายสาธารณะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2556)
- เลื่อนขั้นเป็นรองศาสตราจารย์ สอนวิชา Comparative Political Economy เปรียบเทียบทุนนิยมรูปแบบต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและนักวิจัยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2559)
นอกจากนั้น วีระยุทธ ยังมีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น IMF, UNCTAD, United Nations ESCAP รวมทั้งเขียนหนังสือภาษาไทยเรื่อง “เศรษฐกิจสามสี: เศรษฐกิจแห่งอนาคต”
บทบาทสำคัญในสภาผู้แทนราษฎร
หลังการเลือกตั้งปี 2566 วีระยุทธ เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานนิติบัญญัติ โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และเป็นกรรมาธิการในคณะต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงบประมาณและกฎหมายเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2569
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2568
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2567
- อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางรับมือผลกระทบของสงครามการค้า (2568)
- รองประธาน คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า (2568)
- รองประธาน คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (2568)
วีระยุทธ ยังนั่งแท่นประธาน “คณะทำงานศึกษาการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์” และเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานชิ้นสำคัญเรื่อง “Fast & Furious 2567 ปีแห่งความปั่นป่วนของยานยนต์ไทย และการปรับตัวใหม่สู่อนาคต”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “เท้ง-ไหม-ต้น” นำทัพ สู้ศึกเลือกตั้ง
- อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำสักเรื่องให้ปังเป็นภาพจำ
- “เท้ง” เปิดตัว “ธีระ สุธีวรางกูร” นั่งที่ปรึกษาพรรคประชาชนด้านกฎหมาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: