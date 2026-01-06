ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เพลิงรุนแรงระดับ 5 ระดมรถน้ำเร่งสกัด

74
ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี ส่งผลให้เกิดควันหนาทึบในอากาศ

เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา พบความรุนแรงระดับ 5 เจ้าหน้าที่ระดมกำลังฉีดน้ำสกัดหวั่นลุกลามอาคารประวัติศาสตร์ ล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 6 มกราคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณกุฏิพระสงฆ์ มีเปลวไฟและกลุ่มควันหนาทัพพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สร้างความตื่นตระหนกให้กับพระสงฆ์ ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณวัดเป็นอย่างมาก

ระดมดับเพลิงคุมสถานการณ์ระดับ 5

เพจ Fire & Rescue Thailand รายงานว่า ระดับความรุนแรงของเพลิงครั้งนี้อยู่ที่ “ระดับ 5” ซึ่งถือเป็นเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีและหน่วยงานใกล้เคียงได้ระดมรถน้ำหลายคันเข้าฉีดสกัดเพลิงทันที

พระสงฆ์และประชาชนที่อยู่ในวัดมหาธาตุวรวิหารต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง
ภาพจาก : เพจ Fire & Rescue Thailand

อุปสรรคสำคัญคือภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่หนาแน่น เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งฉีดน้ำสกัดทุกด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังโบราณสถานและอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งสั่งปิดกั้นพื้นที่และอพยพคนออกจากจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำเข้าควบคุมไฟไหม้ที่กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร
ภาพจาก : เพจ Fire & Rescue Thailand

ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหาย ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้สงบสนิทก่อน จึงจะส่งทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุด หรือสาเหตุการเกิดเหตุที่แน่ชัด จะรายงานให้ทราบต่อไป

