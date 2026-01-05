ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย ญาติเผยนักร้องหนุ่มดับในวันเกิด วัย 29 ยันไม่ได้ฆ่าตัวตาย เผยสาเหตุสลด

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 11:12 น.
67
Jin Denim นักร้อง นักแต่งเพลงเสียชีวิตในวัย 30 ปี

แฟนเพลงเศร้า Jin Denim ศิลปินเกาหลีใต้จากไปในวันเกิดครบ 30 ปี น้องสาวเผยนักร้องหนุ่มสู้โรคไบโพลาร์นานกว่า 10 ปี ยืนยันไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่เกิดจากอุบัติเหตุพลัดตก

สื่อข่าวเกาหลีใต้ koreaboo รายงานกรณีศิลปินเดี่ยวและนักแต่งเพลงอนาคตไกล Jin Denim หรือ จินจองยอบ จากไปอย่างสงบในวัยเพียง 29 ปี ตามรายงานระบุว่า น้องสาวของจินได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายว่า พี่ชายได้เสียชีวิตลงตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวจัดพิธีศพอย่างเป็นส่วนตัวไปแล้ว แต่ตัดสินใจออกมาประกาศข่าวนี้อย่างเป็นทางการ ในวันที่เขาควรจะมีอายุครบ 30 ปีพอดี เพื่อแจ้งให้คนที่รักเขาได้รับทราบข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและหยุดการคาดเดา น้องสาวได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตของพี่ชาย เผยว่า ศิลปินหนุ่มเข้ารับการรักษาโรคไบโพลาร์และอาการทางจิตเภทมาตั้งแต่ปี 2015 เขารับรู้ถึงอาการป่วยและพยายามดูแลตัวเองผ่านการรักษาทางการแพทย์และการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลังอาการกำเริบรุนแรงและรวดเร็วจนยากที่ครอบครัวจะควบคุมสถานการณ์ได้

ทางครอบครัวย้ำชัดเจนว่า การเสียชีวิตของจินไม่ได้เกิดจากการฆ่าตัวตาย แต่เป็นอุบัติเหตุจากการพลัดตก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอาการป่วยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นโดยที่เจ้าตัวไม่สามารถควบคุมได้

Jin Denim ศิลปินเกาหลีใต้จากไปในวัย 29 ปี
ภาพจาก Instagram : jin_denim

แม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย แต่นักร้องหนุ่มยังคงใช้ชีวิตด้วยความศรัทธาและมอบความรักให้คนรอบข้างเสมอ น้องสาวได้เผยคำพูดของพี่ชายที่เคยกล่าวไว้ว่า “วันที่ฉันจากไป คือวันที่น่ายินดีเพราะจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ ดังนั้นอย่าได้เศร้าโศกเลย”

ครอบครัวหวังว่าแฟนเพลงจะจดจำเขาผ่านผลงานดนตรีและความทรงจำที่อบอุ่น มากกว่าจะจดจำเขาด้วยความโศกเศร้า

นอกจากนี้ น้องสาวของ Jin Denim กล่าวว่า ร่างของพี่ชายถูกฝังไว้เคียงข้างคุณพ่อ ณ สุสาน Anseong Evergreen Arboretum สำหรับท่านใดที่ต้องการไปไว้อาลัยและส่งความระลึกถึง หวังว่าทุกคนจะไม่จมอยู่กับความเศร้าจากเหตุการณ์นี้ยาวนานจนเกินไป พร้อมขอบคุณที่รัก Jindenim มาตลอดจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ Jin Denim เขาได้ปล่อยอัลบั้มแรกชื่อ Dear, Stefi ในปี 2021 แม้ชื่อเสียงอาจไม่ได้โด่งดังในกระแสหลัก (Mainstream) แต่ฝีมือทางดนตรีของเขาก็เป็นที่ยอมรับ จนได้รับเชิญให้ไปแสดงในเทศกาลดนตรีต่าง ๆ รวมถึงงาน New Talents Project festival 2025 ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปนอีกด้วย

Jin Denim ศิลปินเกาหลีใต้เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : jin_denim
Jin Denim ศิลปินเกาหลีใต้
ภาพจาก Instagram : jin_denim
Jin Denim ศิลปินเกาหลีใต้-2
ภาพจาก Instagram : jin_denim
Jin Denim ศิลปินเกาหลีใต้-3
ภาพจาก Instagram : jin_denim

 

View this post on Instagram

 

A post shared by jin denim (@jin_denim)

ข้อมูลจาก : koreaboo

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

