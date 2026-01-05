เผยสาเหตุการเสียชีวิต หนุ่ม นกแล จากไปอย่างสงบที่สหรัฐอเมริกา
เผยสาเหตุการเสียชีวิต หนุ่ม ปรัชญา มือคียบอร์ดวงนกแล หลังจากไปอย่างสงบที่แอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางอดีตสมาชิกวงเตรียมหารือทำบุญที่ไทย
จากกรณีที่มีรายงานว่า “หนุ่ม” ปรัชญา ปัญจปัญญา มือคีย์บอร์ดและนักร้องเสียงเอกลักษณ์วง “นกแล” เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 4 มกราคม ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนๆ และแฟนๆ
ล่าสุดมีรายงานว่า น.ส.นัทฤทัย ทวีฤทธิกุล หรือ เจี๊ยบ ผู้ประสานวงนกแล เปิดเผยว่า หนุ่ม ปรัชญา เสียชีวิตที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเจ้าตัวไปใช้ชีวิต และมีครอบครัวอยู่ที่นั่น เบื้องต้นคาดว่าครอบครัวจะจัดงานศพที่สหรัฐ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ทราบจากทางครอบครัวว่า หนุ่ม มีโรคประจำตัว
เบื้องต้นทางสมาชิกวงนกแล ในอดีต ได้มีการปรึกษาหารือกัน เพื่อทำบุญให้กับ หนุ่ม วงนกแลอีกครั้งที่ประเทศไทย ต่อไป หลังจากที่มีแฟนคลับสอบถามว่าจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ไหนอย่างไร
