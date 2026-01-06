ไวรัล หนุ่มอังกฤษรีวิว 5G กลางทะเลไทย ผลลัพธ์ทำอึ้ง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น
หนุ่มอังกฤษอึ้ง ทำคลิปรีวิวสัญญาณ 5G ขนาดล่องเรือกลางทะเลยังลื่นปรื๊ด ตัดภาพกลับบ้านเกิดหมุนติ้ว ชาวเน็ตแห่เมนต์สนั่น ขนาดในป่ายังใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
กลายเป็นไวรัลที่เรียกรอยยิ้มและความภูมิใจเล็ก ๆ ให้กับคนไทยต้อนรับปีใหม่ กรณีหนุ่มชาวอังกฤษรายหนึ่งได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหนีความวุ่นวายจากกรุงลอนดอนมาพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศไทยในช่วงส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวได้วางแผนทริปแบบจัดเต็ม ทั้งตะลุยแสงสีในกรุงเทพฯ ขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศดี ๆ ที่เชียงใหม่ ก่อนจะลงใต้ไปรับลมทะเลที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาม
แต่สิ่งที่ทำให้คลิปของเขากลายเป็นกระแสในโซเชียล ไม่ใช่แค่ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องอัดคลิปเปรียบเทียบกับบ้านเกิดตัวเองแบบช็อตต่อช็อต!
หนุ่มรายนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังนั่งเรือสปีดโบ๊ทชมวิวทะเลสวย ๆ แต่แทนที่สัญญาณโทรศัพท์จะขาด ๆ หาย ๆ ตามความเข้าใจของคนทั่วไปเมื่ออยู่กลางทะเล แต่ปรากฏว่ามือถือของเขามีสัญญาณ 5G ใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีสะดุด พร้อมระบุแคปชั่นว่า “5G on a speedboat in Asia but there’s no signal in South London…” แปลเป็นไทยได้ว่า “มี 5G ใช้บนสปีดโบ๊ทในเอเชีย แต่ที่ตอนใต้ของลอนดอนดันไม่มีสัญญาณซะงั้น…”
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตทั่วโลกต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่หลายคนมองว่าประเทศไทยทำได้ดีเกินคาด เช่น
“อยู่กลางป่าเมืองไทยมี 5G ให้ใช้ฉ่ำ ๆ แต่พอมาอยู่ย่านธุรกิจสำคัญในลอนดอน ที่เป็นศูนย์กลางการเงินของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ดันเปิด Google Maps ไม่ติดซะงั้น”
“ก็เพราะอังกฤษแบน Huawei กับอุปกรณ์ที่ผลิตจากจีนออกจากโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายมือถือไง เพราะกลัวโดนสอดแนม #เรื่องจริงนะเนี่ย”
“ไปหมู่บ้านบนเขาที่มีประชากรแค่ 17 คน สัญญาณ 5G ขึ้นเต็มทุกขีด แต่พอยืนในสวนหลังบ้านตัวเอง เน็ตดันหมุนติ้วซะงั้น”
“จำได้เลยตอนที่นักการเมืองอังกฤษบอกอยากให้ทั้งประเทศมีไฟเบอร์ความเร็วสูงใช้ แล้วคนก็พากันขำใส่ เพลียจิตจริง ๆ ที่นี่มีแต่จะดิ่งลงเหว”
“การที่มีสัญญาณให้ใช้ได้ทุกที่นี่มันสุดยอดไปเลยเนอะ!!”
“ผมเป็นคนไทยครับ ขนาดอยู่กลางป่าบนเขาที่เชียงใหม่ ยังใช้ 5G ได้สบายเลย สะดวกมากครับ”
