ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่
ลูกบ้านสายเปย์จัดหนัก มอบข้าวสาร-เครื่องใช้ พร้อมเงิน 8 หมื่น เซอร์ไพรส์โบนัสปีใหม่ รปภ. ตอบแทนความดีเป็นให้ทุกอย่าง ทั้งงานช่าง-จับงู ดูแลเข้มงวดจนต้องให้ใจแลกใจกลับไป
ลืมภาพกระเช้าปีใหม่ธรรมดาไปได้เลย เพราะธรรมเนียมการมอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของหมู่บ้านแห่งนี้ ลายเป็นไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตตาร้อนผ่าว นี่ไม่ใช่แค่สินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่คือภูเขาน้ำใจที่ลูกบ้านพร้อมใจกันเทให้อย่างถล่มทลาย ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแบบใจแลกใจของลูกบ้านและผู้รักษาความปลอดภัยบ้านให้ตลอดทั้งปี
ล่าสุด ผู้ใช้ TikTok บัญชี @kaykai525 ได้แชร์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นบรรยากาศหน้าป้อม รปภ. ที่เต็มไปด้วยกองของขวัญวางเรียงรายสูงท่วมหัว รายการของฝากจากลูกบ้านมีตั้งแต่ของกินยันของใช้ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสารมากกว่า 100 กระสอบ, น้ำดื่ม, เครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ปลากระป๋อง, ขนมขบเคี้ยวเพียบ, ไข่ไก่ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม, หม้อหุงข้าว, หม้อสุกี้
สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตยิ้มแก้มปริที่สุดคงหนีไม่พ้นจำนวนเงินที่รวบรวมน้ำใจจากลูกบ้านเป็นเงินสดรวมกว่า 80,000 บาท เมื่อนำมาหารเฉลี่ยกับจำนวน รปภ. ทั้งหมด 22 คน พี่ ๆ รปภ. จะได้รับเงินพิเศษตกคนละประมาณ 3,600 บาท ถือเป็นโบนัสปีใหม่ที่เป็นกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี
งานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากผลงานล้วน ๆ เจ้าของคลิปและชาวเน็ตต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า รปภ. หมู่บ้านนี้ให้ใจลูกบ้านเกินร้อย หน้าที่ไม่ได้มีแค่เปิดไม้กั้นแต่เป็นทุกอย่างให้ลูกบ้านแล้ว เพราะจัดการงานที่หลากหลาย เช่น งานช่าง ซ่อมแซมของในบ้าน รวมทั้งงานกู้ภัยอย่างการ จับงู จับตัวเงินตัวทองที่บุกรุกเข้าบ้าน ทั้งยังคอยสอดส่องดูแลบ้านอย่างดีเวลาลูกบ้านไม่อยู่ และ เจ้าระเบียบและเคร่งครัดสร้างความอุ่นใจให้ผู้อยู่อาศัย
“เป็นให้ทุกอย่างเลยค่ะ รปภ. หมู่บ้านนี้ ช่าง ซ่อม จับงู จับเxี้ย คอยดูบ้านเวลาไม่อยู่ อีกทั้งระเบียบค่อนข้างเคร่งครัดพอสมควรค่ะ ที่นี่ระบบรักษาความปลอดต้องมาก่อน รปภ. ก็ทำงานเต็มที่”
