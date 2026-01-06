ชัย Eater Chai น้อมรับถูกมองเป็นผู้ร้าย สู้ต่อเพื่อความถูกต้อง ลั่น เพชรก็คือเพชร
ชัย Eater Chai น้อมรับถูกมองเป็นผู้ร้าย ไม่แถ-ไม่อ้าง ขอเดินหน้าต่อ ไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา ขอบคุณทุกกำลังใจ ยืนหยัดความถูกต้อง หลังถูกเทียบกินจุ แน็ท Natvsfood
จากกรณีดราม่าวงการนักกินจุ ชัย Eater Chai ถูกชาวเน็ตเปรียบเทียบว่าทานได้น้อยกว่า แน็ท Natvsfood จนล่าสุดออกมาตั้งข้อสงสัยว่าอีกฝ่ายทานอาหารได้ 20 กิโลกรัมตามที่มีการพูดถึงหรือไม่ เพราะชัยยังไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ เพราะนักกินที่ได้เรคคอร์ดสถิติโลกบินมาที่ประเทศไทยเพื่อมาแข่งกินแกงกะหรี่ 10 กก. ยังกินไม่หมด ตนจึงสงสัยว่าสิ่งที่คนดูเห็นนั้นคือความจริงหรือไม่ พร้อมกล่าวขอโทษแน็ทที่อาจจะมีการกล่าวพาดพิงจนทำให้รู้สึกว่าเสียหายหรือโจมตี แต่เจตนาที่แท้จริงแล้วเพียงแต่ออกมาตั้งข้อสังเกตเท่านั้น
อย่างไรก็ดี ชัย Eater Chai ชี้แจงว่าหากแน็ท Natvsfood กินจุในจำนวนมากได้จริง ตนจะก้มลงกราบแล้วถ่ายคลิปลงช่อง และ ขอโทษด้วยจิตใจด้วยความสำนึกจริง ๆ พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ตนออกมาพูดไม่ได้ต้องการใส่ร้ายป้ายสีหรือแฉ แต่ที่ต้องออกมาพูดเพื่อให้วงการกินอยู่ในความเที่ยงธรรมและความถูกต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันถูกต้องจริง ๆ
หลังจาก ชัย โพสต์คลิปชี้แจงไปวานนี้ (5 มกราคม 2568) ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ถึงแฟนคลับที่ส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้ในช่องทางต่าง ๆ พร้อมเปิดใจว่า “#ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมพึ่งมาเข้าใจก็วันนี้แหละครับ ( พึ่งมาเข้าใจคำว่า เพชรก็คือเพชร ก็วันนี้แหละ ซึ้งน้ำตาจะไหลกับคำนี้มากก ขอบคุณพี่มาก ๆ น้องก็จะยังเคารพพี่เสมอ )
ผมจะทำหน้าที่ เป้าหมาย ความฝัน สิ่งที่ผมรัก และ จริงใจต่ออาชีพต่อไป ผมจะอยู่ในพื้นที่ของผม การที่เราจะสู้เพื่อความถูกต้องนั่นมันแสนยากมากยิ่งนัก เอาเถอะ! ต่อไปผมจะสู้เพื่อตัวผมเองแล้วละ
ขอบคุณทุกคนจริง ๆ นะครับ ผมขอบคุณจากใจมากๆ ขอบคุณที่สุด ทุก ๆ คอมเมนต์ นักสู้จะเดินหน้าต่อ ผมจะขอเป็นนักสู้ที่ไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา ผมรักทุก ๆ คนจากใจจริง ๆ แต่ภาพออกมามันดูเหมือนผู้ร้าย ผมก็น้อมรับครับ ผมจะไม่แถ ไม่มีอ้าง ผมน้อมรับทุกอย่างครับ ขอโทษจากใจจริง ๆ ใครที่จะยังติดตามผมอยู่ หรือ เลิกติดตามแล้ว ผมก็ต้องขอขอบคุณที่เคยร่วมสนุกบันเทิงใจกันมา อย่างน้อยชีวิตนึงเราก็ได้มาเจอกัน ขอให้ทุกคนมีความสุขกันมาก ๆ นะครับ”
ขณะที่ แน็ท Natvsfood ไม่ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง ๆ ในประเด็นที่เกิดขึ้น แต่เจ้าตัวแชร์คลิปขณะกินจุผัดกะเพรา 1.5 กิโล!! 10 นาทีที่ร้านบ้านก๋ง ข้าวต้มกุ๊ย ซึ่งทางร้านออกมาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “ทางร้านขอบคุณมาก ๆ นะครับ ยืนยันอีกเสียง กินจริงครับ”
