บันเทิง

ชัย Eater Chai น้อมรับถูกมองเป็นผู้ร้าย สู้ต่อเพื่อความถูกต้อง ลั่น เพชรก็คือเพชร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:07 น.
58
ชัย Eater Chai ถูกมองเป็นผู้ร้าย ขอสู้ต่อเพื่อความถูกต้อง

ชัย Eater Chai น้อมรับถูกมองเป็นผู้ร้าย ไม่แถ-ไม่อ้าง ขอเดินหน้าต่อ ไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา ขอบคุณทุกกำลังใจ ยืนหยัดความถูกต้อง หลังถูกเทียบกินจุ แน็ท Natvsfood

จากกรณีดราม่าวงการนักกินจุ ชัย Eater Chai ถูกชาวเน็ตเปรียบเทียบว่าทานได้น้อยกว่า แน็ท Natvsfood จนล่าสุดออกมาตั้งข้อสงสัยว่าอีกฝ่ายทานอาหารได้ 20 กิโลกรัมตามที่มีการพูดถึงหรือไม่ เพราะชัยยังไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ เพราะนักกินที่ได้เรคคอร์ดสถิติโลกบินมาที่ประเทศไทยเพื่อมาแข่งกินแกงกะหรี่ 10 กก. ยังกินไม่หมด ตนจึงสงสัยว่าสิ่งที่คนดูเห็นนั้นคือความจริงหรือไม่ พร้อมกล่าวขอโทษแน็ทที่อาจจะมีการกล่าวพาดพิงจนทำให้รู้สึกว่าเสียหายหรือโจมตี แต่เจตนาที่แท้จริงแล้วเพียงแต่ออกมาตั้งข้อสังเกตเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ชัย Eater Chai ชี้แจงว่าหากแน็ท Natvsfood กินจุในจำนวนมากได้จริง ตนจะก้มลงกราบแล้วถ่ายคลิปลงช่อง และ ขอโทษด้วยจิตใจด้วยความสำนึกจริง ๆ พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ตนออกมาพูดไม่ได้ต้องการใส่ร้ายป้ายสีหรือแฉ แต่ที่ต้องออกมาพูดเพื่อให้วงการกินอยู่ในความเที่ยงธรรมและความถูกต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันถูกต้องจริง ๆ

หลังจาก ชัย โพสต์คลิปชี้แจงไปวานนี้ (5 มกราคม 2568) ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ถึงแฟนคลับที่ส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้ในช่องทางต่าง ๆ พร้อมเปิดใจว่า “#ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมพึ่งมาเข้าใจก็วันนี้แหละครับ ( พึ่งมาเข้าใจคำว่า เพชรก็คือเพชร ก็วันนี้แหละ ซึ้งน้ำตาจะไหลกับคำนี้มากก ขอบคุณพี่มาก ๆ น้องก็จะยังเคารพพี่เสมอ )

ผมจะทำหน้าที่ เป้าหมาย ความฝัน สิ่งที่ผมรัก และ จริงใจต่ออาชีพต่อไป ผมจะอยู่ในพื้นที่ของผม การที่เราจะสู้เพื่อความถูกต้องนั่นมันแสนยากมากยิ่งนัก เอาเถอะ! ต่อไปผมจะสู้เพื่อตัวผมเองแล้วละ

ขอบคุณทุกคนจริง ๆ นะครับ ผมขอบคุณจากใจมากๆ ขอบคุณที่สุด ทุก ๆ คอมเมนต์ นักสู้จะเดินหน้าต่อ ผมจะขอเป็นนักสู้ที่ไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา ผมรักทุก ๆ คนจากใจจริง ๆ แต่ภาพออกมามันดูเหมือนผู้ร้าย ผมก็น้อมรับครับ ผมจะไม่แถ ไม่มีอ้าง ผมน้อมรับทุกอย่างครับ ขอโทษจากใจจริง ๆ ใครที่จะยังติดตามผมอยู่ หรือ เลิกติดตามแล้ว ผมก็ต้องขอขอบคุณที่เคยร่วมสนุกบันเทิงใจกันมา อย่างน้อยชีวิตนึงเราก็ได้มาเจอกัน ขอให้ทุกคนมีความสุขกันมาก ๆ นะครับ”

ชัย Eater Chai โพสตืขอบคุณแฟนคลับ
ภาพจาก Facebook : EATER CHAI

ขณะที่ แน็ท Natvsfood ไม่ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง ๆ ในประเด็นที่เกิดขึ้น แต่เจ้าตัวแชร์คลิปขณะกินจุผัดกะเพรา 1.5 กิโล!! 10 นาทีที่ร้านบ้านก๋ง ข้าวต้มกุ๊ย ซึ่งทางร้านออกมาคอมเมนต์ตอบกลับว่า “ทางร้านขอบคุณมาก ๆ นะครับ ยืนยันอีกเสียง กินจริงครับ”

แน็ท ลงคลิปกินจุ
ภาพจาก Facebook : Natvsfood นักกินจุประเทศไทย แน็ทกินจุ No.1
ร้านอาหารยืนยันแน็ทกินจุจริง
ภาพจาก Facebook : Natvsfood นักกินจุประเทศไทย แน็ทกินจุ No.1
แน็ท Natvsfood
ภาพจาก Facebook : Natvsfood นักกินจุประเทศไทย แน็ทกินจุ No.1
ชัย Eater Chai
ภาพจาก Facebook : EATER CHAI

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก ข่าว

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

2 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68 ข่าว

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

14 นาที ที่แล้ว
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด ข่าวการเมือง

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

28 นาที ที่แล้ว
เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันแล้วไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าวแน่นอน บันเทิง

เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าว

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ พิศาล มาณวพัฒน์ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ พรรคประชาชน ดีกรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูไบ ถูกซ้อมปางตายจนพิการ เผยคดีไม่คืบ ต้องสู้สุดทรมาน

38 นาที ที่แล้ว
หนุ่มลอนดอนเที่ยวไทย นั่งสปีดโบ๊ทกลางทะเล มีสัญญาณ 5G ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล หนุ่มอังกฤษรีวิว 5G กลางทะเลไทย ผลลัพธ์ทำอึ้ง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันคำสั่งไล่ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง

53 นาที ที่แล้ว
กัมพูชายูเอ็น ข่าวการเมือง

กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันปมข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน บันเทิง

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เตือนสติ ไอซ์-พรรคส้ม ปมทหารมีไว้ทำไม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ติง ไอซ์ ปมทหารมีไว้ทำไม ชี้วลี ‘จะไปรบชนะใคร’ เจ็บลึกกว่าซักกางเกงใน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี ข่าว

อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน เศรษฐกิจ

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดภาพแรก “รูเบน อโมริม” หลังโดนแมนยูตะเพิด เดินเล่นกับภรรยาพร้อมใบหน้าเปื้อนยิ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:07 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button