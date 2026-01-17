2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง
สายกินต้องเช็ก 2 ราศีมีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสื่อเพราะปากเป็นเหตุ ระวังโรคกระเพาะกำเริบกะทันหัน แนะเช็กความสะอาดก่อนหม่ำ ถ้าไม่อยากนอนให้น้ำเกลือแทนการพักผ่อน
เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้ หลายคนเดินสายตระเวนกินของอร่อยกันแบบไม่ยั้ง แต่หยุดก่อน! เพราะดวงดาวด้านสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนภัย โดยเฉพาะ 2 ราศีที่ช่วงนี้ “ธาตุอ่อน” เป็นพิเศษ พลังงานความสนุกในการกินเที่ยวอาจจะถูกขัดจังหวะด้วยอาการปวดท้องรุนแรง หรือเชื้อโรคที่มากับอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ใครที่ชอบรีวิวร้านเด็ดหรือสายบุฟเฟต์ช่วงนี้ ต้องระวังเป็นสองเท่า!
1. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎช่วงนี้ดวงสุขภาพตกลงไปที่ระบบทางเดินอาหารโดยตรง มีเกณฑ์จะกินเพลินจนลืมดูสังขาร ระวังโรคกระเพาะอาหารกำเริบจากการทานอาหารไม่ตรงเวลา หรือทานอาหารรสจัดเกินไป (เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด) รวมถึงอาหารค้างคืนที่นำมาอุ่นซ้ำ
การไปปาร์ตี้หรือทานอาหารนอกบ้านในที่ที่อากาศร้อนจัด จะทำให้เสี่ยงต่ออาการท้องร่วงกะทันหัน
หากรู้สึกจุกเสียดแน่นท้องอย่าปล่อยไว้ เพราะมีโอกาสจะลุกลามจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลด่วน
2. ราศีมังกร
ชาวมังกรที่ชอบเสาะหาของกินแปลก ๆ หรือร้านสตรีทฟู้ด ช่วงนี้ดวง “อาหารเป็นพิษ” พุ่งแรงมาก ระวังอาหารทะเลกึ่งสุกกึ่งดิบ (ของดองต่าง ๆ) และน้ำแข็งที่ไม่สะอาด จะทำให้ลำไส้อักเสบได้ง่ายกว่าปกติ
การกินเที่ยวเพลินจนลืมนึกถึงความสะอาด หรือการทานอาหารปริมาณมากเกินไปในมื้อเดียวจนร่างกายย่อยไม่ทัน
ระวังอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอ่อนเพลียจากการเสียน้ำ จะทำให้ทริปที่วางแผนไว้หมดสนุกทันที
