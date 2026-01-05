ข่าว

ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 17:39 น.
55
ประวัติ "มุนินทร์ พงศาปาน" คณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลพรรคประชาชน

ประวัติ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ขุนพลนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์ ดีกรี ป.โท-เอก ที่อังกฤษ สู่มือปฏิรูปยุติธรรมทีมพรรคประชาชน

หลังจากที่พรรคประชาชนเปิดตัว รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเป็นทีมบริหาร “รัฐบาลประชาชน” รับผิดชอบด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยวางตัวเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หากพรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อเป้าหมายในการคืนความปกติให้แก่ระบบยุติธรรมของไทย

ประวัติ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2522 ที่จังหวัดพัทลุง เริ่มต้นการศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางสายกฎหมายอย่างโดดเด่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลเรียนดีทุนสัญญา ธรรมศักดิ์ และสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุดของรุ่น จนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลและรางวัลพระยานิติศาสตร์ไพศาล

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษา: โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาเอก: นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
FB/ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากทนายความบริษัทข้ามชาติสู่ “คณบดีนิติศาสตร์”

รศ.ดร.มุนินทร์ เริ่มต้นการทำงานในฐานะทนายความที่สำนักงานกฎหมายอังกฤษ Clifford Chance (Thailand) ก่อนจะผันตัวเข้าสู่แวดวงวิชาการเป็นอาจารย์ประจำที่ธรรมศาสตร์ในปี 2546 รศ.ดร.มุนินทร์ มีบทบาทสำคัญในการคลุกคลีกับนักศึกษาและพัฒนาแนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายจนกลายเป็นตำรา “แนวทางในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย” ที่ตีพิมพ์ซ้ำถึง 13 ครั้ง และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางบริหารในคณะคือ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2546-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์)
  • 2564 : Visiting Professor, National University of Singapore (เปิดสอนวิชากฎหมายไทยให้กับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก เป็นครั้งแรกที่ NUS (วิชา Comparative Civil Law: Thai Contract Law))
  • 2563-ปัจจุบัน : อนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA Board) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • 2564-ปัจจุบัน : Member of the Board of Governors, Asian Law Schools Association
  • 2564-ปัจจุบัน : Associate Fellow, International Congress of Comparative Law
  • 2564-ปัจจุบัน : อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • 2563-ปัจจุบัน : อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ, กระทรวงยุติธรรม
  • 2562-ปัจจุบัน : กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2562-ปัจจุบัน : ประธานสภานิติศึกษา
  • 2559-ปัจจุบัน : กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • 2561-ปัจจุบัน : Subject Editor, Asian Journal of Comparative Law National University of Singapore (วารสารวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับนานาชาติของ NUS)
  • 2563-ปัจจุบัน : Co Editor in Chief, Thai Legal Studies, Thammasat University (วารสารวิชาการทางนิติศาสตร์ของไทยซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
  • 2563 : กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ อยู่วิทยา
  • 2559-2562 : รองคณบดีท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2558-2562 : ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ
  • 2556-2558 : ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • 2545-2546 : ทนายความ Clifford Chance (Thailand) Co, Ltd

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
: Lumbar Support คืออะไร ไลฟ์สไตล์

Lumbar Support คืออะไร ทำไมเก้าอี้ทำงานที่ดีถึงขาดไม่ได้

1 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;มุนินทร์ พงศาปาน&quot; คณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน

12 นาที ที่แล้ว
รูเบนอโมริมโดนปลด ข่าวกีฬา

ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย เผยชนวนเหตุสำคัญ

18 นาที ที่แล้ว
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้ บันเทิง

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

37 นาที ที่แล้ว
ส่องเงินเดือน &quot;นิโคลัส มาดูโร&quot; ประธานาธิบดี เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่? เศรษฐกิจ

ส่องเงินเดือน “นิโคลัส มาดูโร” ปธน.เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่?

42 นาที ที่แล้ว
เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก เศรษฐกิจ

เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก

50 นาที ที่แล้ว
ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำฟ้องฉบับเต็ม! โคเคน-คอร์รัปชัน สู่ปฏิบัติการเด็ดปีก “มาดูโร” หิ้วปีกขึ้นศาลนิวยอร์ก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตือนแม่ๆ ระวัง! อย. สั่งฟันนมผงแบรนด์ดัง โฆษณาเกินจริง-ไม่แสดงฉลากภาษาไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบรังสแกมเมอร์ แห่งใหม่ ผุดกลางเมือง ในกัมพูชา ห่างจากปอยเปต 50 กม. ข่าว

ศูนย์ต้านโกงฯ เจอรังสแกมเมอร์ใหม่ ผุดกลางเมืองในกัมพูชา ห่างปอยเปต 50 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊ก คดีออกจากราชการไว้ก่อน ข่าวการเมือง

ชี้ชะตาบิ๊กโจ๊ก “ศาลปกครองสูงสุด” นัด 9 ม.ค. ลุ้นคดียื่นฟ้องผบ.ตร.-บิ๊กขรก.ยกแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5/1/69 จันทร์แรกปี ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หลังหยุดยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

ปิดตำนาน 13 ปี Mitsubishi Mirage หยุดผลิตในไทย เซ่นภาษีใหม่ปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

ผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บักบอย&quot; อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้ ข่าว

“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ข่าว

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. มอบของขวัญช่วงปีใหม่ ข่าว

ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันซองกี นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี บันเทิง

ดาวดับลับฟ้า “อันซองกี” นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 17:39 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

: Lumbar Support คืออะไร

Lumbar Support คืออะไร ทำไมเก้าอี้ทำงานที่ดีถึงขาดไม่ได้

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
รูเบนอโมริมโดนปลด

ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย เผยชนวนเหตุสำคัญ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ภาพแสดงการลงทุนในทองคำและตราสารหนี้ตามเทรนด์ลงทุนปี 2026

ส่องเทรนด์ลงทุนปี 2026: เงินก้อนนี้ไปทางไหนดี? เจาะลึก 3 ธีมเด็ดที่ห้ามพลาด

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button