ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน
ประวัติ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ขุนพลนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์ ดีกรี ป.โท-เอก ที่อังกฤษ สู่มือปฏิรูปยุติธรรมทีมพรรคประชาชน
หลังจากที่พรรคประชาชนเปิดตัว รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเป็นทีมบริหาร “รัฐบาลประชาชน” รับผิดชอบด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยวางตัวเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หากพรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อเป้าหมายในการคืนความปกติให้แก่ระบบยุติธรรมของไทย
ประวัติ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2522 ที่จังหวัดพัทลุง เริ่มต้นการศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางสายกฎหมายอย่างโดดเด่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลเรียนดีทุนสัญญา ธรรมศักดิ์ และสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุดของรุ่น จนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลและรางวัลพระยานิติศาสตร์ไพศาล
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา: โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาเอก: นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
จากทนายความบริษัทข้ามชาติสู่ “คณบดีนิติศาสตร์”
รศ.ดร.มุนินทร์ เริ่มต้นการทำงานในฐานะทนายความที่สำนักงานกฎหมายอังกฤษ Clifford Chance (Thailand) ก่อนจะผันตัวเข้าสู่แวดวงวิชาการเป็นอาจารย์ประจำที่ธรรมศาสตร์ในปี 2546 รศ.ดร.มุนินทร์ มีบทบาทสำคัญในการคลุกคลีกับนักศึกษาและพัฒนาแนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายจนกลายเป็นตำรา “แนวทางในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย” ที่ตีพิมพ์ซ้ำถึง 13 ครั้ง และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางบริหารในคณะคือ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2562
ประสบการณ์การทำงาน
- 2562-ปัจจุบัน : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2546-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์)
- 2564 : Visiting Professor, National University of Singapore (เปิดสอนวิชากฎหมายไทยให้กับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก เป็นครั้งแรกที่ NUS (วิชา Comparative Civil Law: Thai Contract Law))
- 2563-ปัจจุบัน : อนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA Board) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2564-ปัจจุบัน : Member of the Board of Governors, Asian Law Schools Association
- 2564-ปัจจุบัน : Associate Fellow, International Congress of Comparative Law
- 2564-ปัจจุบัน : อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- 2563-ปัจจุบัน : อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ, กระทรวงยุติธรรม
- 2562-ปัจจุบัน : กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2562-ปัจจุบัน : ประธานสภานิติศึกษา
- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- 2561-ปัจจุบัน : Subject Editor, Asian Journal of Comparative Law National University of Singapore (วารสารวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับนานาชาติของ NUS)
- 2563-ปัจจุบัน : Co Editor in Chief, Thai Legal Studies, Thammasat University (วารสารวิชาการทางนิติศาสตร์ของไทยซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
- 2563 : กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ อยู่วิทยา
- 2559-2562 : รองคณบดีท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2558-2562 : ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ
- 2556-2558 : ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
- 2545-2546 : ทนายความ Clifford Chance (Thailand) Co, Ltd
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม
- ประวัติ “จอจาน เอกราช” สส.พรรคประชาชน ผู้อยู่เบื้องหลังกฎหมาย “คุกคามทางเพศ” ฉบับใหม่
- ประวัติ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร” อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ผู้ผลักดันสุราก้าวหน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: