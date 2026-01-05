บันเทิง

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 17:15 น.
65
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้

เกิดอะไรขึ้น? ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัย แน็ท Natvsfood กินจุ 20 โล ชี้เป็นไปไม่ได้ ท้าพิสูจน์ความจริง ยันไม่ได้ใส่ร้าย-แฉ ลั่น ถ้ากินได้จริงยอมขอโทษ-ก้มกราบ ถ่ายคลิปลงช่อง

ชาวเน็ตแห่มุงสนั่น กรณีดราม่าวงการนักกินจุระหว่าง ชัย Eater Chai ที่ถูกเปรียบเทียบผลงานว่าทานได้น้อยกว่า แน็ท Natvsfood จนกลายเป้นประเด็นร่ายยาวฝั่งของชัยออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงกรณีที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ดราม่าอีกแล้ว !! กินจุสู้แน็ทไม่ได้ คนเปรียบเทียบบรัพนักกิน แน็ทกิน 10-15-20 โล ชัยกิน 5 -6 โล โครตกระจอก #ทุกคนอ่านให้จบนะครับโพสต์นี้ผมจะอธิบายให้เคลียร์ที่สุดแล้ว พวกคุณพิจารณาเอาเอง

คือผมงงมาก ทําไมต้องชอบมาระรานคนอื่นถึงที่ คุณจะชอบใคร มีใครเป็นไอดอล อยากอวยกัน ทําไมต้องมากดทับคนอื่น เพื่อ ยกให้ไอดอลคุณดูเลิศประเสริฐศรี เพื่ออะไร?

ทั้งที่ พี่แนทแกก็ไม่ได้มาสนใจอะไรในเรื่องแบบนี้เลย แต่ทําไม fc ติ่งข้างโถว ข ทําไมทําตัวนิสัยแบบนี้ อันนี้ผมไม่เข้าใจ ทั้งที่คลิปนี้ ผมก็แค่ทําคลิปตามสไตล์ช่องผมที่ทางร้านเขาจ้างให้ผม ไปรีวิวโปรโมทร้าน ผมทําไม่ได้หรอหรือยังไง ถ้ากินไม่เท่าพี่เขาคือเลิกทําอย่างงี้อ่อ

งั้นผมถามคืนเวลาที่คุณทํางาน คนอื่นเก่งกว่าคุณ คุณก็ลาออกจากงานนะ เอาปะละ คุณก็ไม่เอา อ้าววว แล้วทําไมถึงต้อง มากดคนอื่นเพื่อที่จะชื่นชมไอดอลตัวเอง ทําเพื่ออะไรก้อนนนน

#มาเข้าประเด็นกัน

1. ชัยกระจอกกิน 5-6 โล ผมถามคุณจริงนะ การที่คนนึงจะกินได้ 5-6 โล นี่กระจอกหรอครับ หาคนกิน 5-6 โล ในประเทศมาให้ผมสัก 10 คน ครับ มีถึงไหม ไม่มี

ประเด็นที่สําคัญที่ผมกิน ผมไลฟ์สดทุกคลิป เพื่อเป็นการการันตีว่าผมกินจริงแสดงถึงความซื่อสัตย์จริงใจต่อตัวเองและอาชีพ เพราะผม มีจรรยาบรรณนักกินมากพอที่จะไม่โกหกหลอกลวงตัดต่อคลิปเพื่อให้ รู้ว่ากินเยอะทั้งที่กินไม่จริง และอีกอย่างผมหยุดกินไป 2 ปีพึ่งกลับมาซ้อมได้ 4 เดือน กินได้ 5-6 โล นี้เรียกกระจอกหรอครับ บางคนกินเป็น 10 ปียังกินไม่ได้เลย คุณรู้หรือป่าว หรือแค่จะกดทับผมเพื่อเปรียบเทียบให้ไอดอลคุณดูดี

2. แน็ทกิน 10-15-20 โล กินห่างจากชัย ตั้ง10 กว่าโล โครตกระจอก จะไปสู้ใครได้ จะไประดับโลกฝันลม ๆ แล้ง ๆ ขี้โม้ไปวัน ๆ ขนาดแน็ทยังไม่ได้ไป เอ็งอย่าคิดว่าจะได้ไป ว็อท?

ผมถามคุณตรง ๆ นะชาว fc ทั้งหลาย คุณเคยเห็นใครกิน 10-15-20 จริง ๆ ต่อหน้า หรือไลฟ์ หรือแข่งกินไหมครับ ไม่มีใช่ปะ คุณก็จะอ้างว่าดูจากคลิป ผมนี้เฮ้ออออ !! คลิปตัดต่ออะนะ คุณเอาความเชื่อมั่น มั่นใจได้ไงว่า สิ่งที่คุณเห็นมันคือความจริง ซึ่งผมไม่ได้ว่าเขากินไม่ จริงนะ แต่ผมไม่เชื่อ เหตุผลคือระดับโลกอันดับ 1 ติดต่อหลายสมัยยังบินมาหาข้าวแกงกะหรี่ 10 กิโล ยังไม่หมดเลย งั้นแสดงว่าคนไทยที่กินได้ 10 โลต้องเก่งกว่าอันดับ1 ของโลกหรอครับ? นี่คือคําถาม คุณลองพิจารณาดูได้นะครับ

#ผมไม่ได้มาพูดเพื่อโจมตีใคร แต่ผมมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของผม ที่ผมโดนผลกระทบ ต่อการกระทํา ที่จริงหรือไม่จริง ของใครก็ไม่รู้ที่ fc เชื่อมั่นอย่างสนิทใจ แล้วมาทําลาย ระรานผมถึงที่ ผมก็อยู่ของผมดี ๆ ซื่อสัตย์ จริงใจ ทุ่มเท มีวินัย ฝึกซ้อม เสียทั้งเงิน ทั้งสุขภาพ ยอมแลก ทุกอย่าง แต่โดนคนที่เห็นแค่คลิปตัดต่อแล้วมา บรพคนที่ทุ่มเทจริง ๆ ผมมองว่าโครตแย่ครับ มันทุเรศมากครับ

#ถ้าแกกินได้จริง ผมจะยินดีชื่นชมสรรเสริญเยินยอแกเต็มที่แน่นอน เพราะที่ผ่านมาผมก็อวยแกมาตลอด เพราะผมเคารพในความ สามารถของแกเมื่อก่อนที่แกกินได้ 6 โล แต่ในปัจจุบันกลับมา 10-20โล ตรงนี้ผมไม่เชื่อ ผมขอไม่อวยนะครับ ผมยึดหลักความเป็นจริง ผมไม่อยากหลอกลวง ตัวเองและ fc ที่รัก ชื่นชอบ เชียร์เราจริง ๆ ที่คอยดูความสําเร็จของเรา ผมทําไม่ได้หรอกครับ ที่จะอวย

#พอผมไม่อวย หาว่าผมลืมตีน ลืมอาจารย์ตัวเอง ผมขอย้อนถามคุณกลับนะครับ คําว่าอาจารย์แปลว่าอะไร ลืมตีน แปลว่าอะไร ก่อนที่คุณจะพ้นคําทุเรศมาใส่ผม

สําหรับผมที่ผมเรียกแกว่าอาจารย์ เพราะตอนนั้นช่วงนั้นผมเคารพ นับถือแกด้วยใจจริงที่แกพยายามฝึกซ้อม มีศักยภาพที่เก่ง แต่ช่วงนั้น แกกินได้ 6-8โล รวมของเหลว ถ้าของแข็งประมาณ 5-6 โล นี้ ผมถึงเรียกอาจารย์ แต่คําถามคือแกสอนการกินผมไหม ติวผมไหม พาซ้อมไหม ผมต้องตอบตรง ๆ ว่า ไม่ ที่ผ่านมา เราแค่ไปแข่งด้วยกัน ชาเลนจ์ด้วยกัน กระแสคู่เราเลยแรงช่วงนั้น เลยได้ทําคลิปด้วยกันบ่อยแค่นั้น พอมาในปัจจุบัน ว่ากิน 10-20 ผมไม่เชื่อ พอผมไม่เชื่อ ผมไม่อวยมา ด่าผมว่า ลืมตีน บ้าบอ

ชัย EATER CHAI
ภาพจาก Facebook : EATER CHAI

#สรุปนะครับ ทําไมผมถึงกล้ามาหยัดยืน เพื่อยืนของตัวเอง ไม่กลัวจะมีปัญหาหรอ ซึ่งสําหรับผมมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับ ถ้าทุกคนทําถูกต้องตามความเป็นจริง แต่ถ้าทําไม่ถูกต้องแล้ว มันส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ซึ่งจะเป็นใครก็ช่าง หรือแม้แต่ตัวผม มันก็ไม่สมควรที่จะกระทํา ฉะนั้นวันนี้ผมถึงเลือกมาปกป้องสิทธิจุดยืนของตัวเอง

สําหรับใครที่อ่านแล้วอาจจะมองว่าผมดูก้าวร้าว หรือดูไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับ เพราะความจริงย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ พวกคุณกล้า มาพิสูจน์ความจริงกับผมไหมล่ะว่าสิ่งที่พวกคุณเชื่อแล้วเอามากดทับ ย่ำยี ดูถูก ผม และคนอื่นในวงการกิน ไม่ว่าจะเป็นนักกินหน้าเก่า นักกินหน้าใหม่ มันก็จะโดนดูถูก ดูหมิ่น เหยียบย่ำแบบนี้ไปตลอด เพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุด

ต่อให้ผมจะฝึกซ้อม ทุ่มเทขนาดไหน มีความจริงใจซื่อสัตย์ต่ออาชีพ มีจรรยาบรรณของคนที่ดี ผมจะกินได้พัฒนามากขึ้น ไปถึง 9 โล 10 โล 15 โล 19 โล 19.9 โล พวกคุณก็ดูถูกอยู่ดีว่ากินแน็ทไม่ได้ เพราะเค้ากิน 20 โล นี่แหละมันเป็นปัญหาตรงนี้ ต่อให้ผมจะลุยระดับโลกไป เอาแชมป์โลกมา พวกคุณก็ดูถูกอยู่ดีว่าถ้าแน็ทไปถึงไม่ได้เกิดหรอก ถ้าแน็ทไปฟาดเรียบหมด ถ้าแน็ทไปถึงคงไม่ได้แข่งงง

#สุดท้ายนี้ พวกเราต้องมาหาความจริงในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และความจริงก็จะปรากฏก็ถือว่าเพียงพอเท่านี้ เพราะตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออก เดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรจะมาอธิบายอีกที หรือใครสงสัยอะไรก็สามารถถามได้

ปล. คลิปนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำหนักรวม 10,200 กิโลกรัม หักจาน 2 กิโล เหลือ 8.200 กิโล

เมื่อตรวจสอบโซเชียลของหนุ่มชัยพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบไปแล้ว

ชัย EATER CHAI -3
ภาพจาก Facebook : EATER CHAI

ขณะที่ แน็ท Natvsfood ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าว เพียงแต่โพสต์ภาพของตนเอง พร้อมแคปชั่น “คำพูดมากมาย ความหมายแซะxู5555555” จากนั้นแชร์ภาพขณะที่ถือรางวัล ระบุข้อความตรงไปตรงมาว่า “ผมไม่เคยขอให้ใครเชื่อ เพราะสิ่งที่พิสูจน์ทุกอย่างคือการกระทำ ไม่ใช่คำพูด หรือ ความเชื่อ”

แน็ท Natvsfood
ภาพจาก Facebook : Natvsfood นักกินจุประเทศไทย แน็ทกินจุ No.1

ล่าสุด ชัย เจ้าของช่องอีตเตอร์ชัยมังกรทะยานบิน โพสต์คลิปความยาว 36 นาทีชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น เผยว่า “กินจริงหรือไม่ 10-15-20 โล ทำไมถึงออกมาพูดเรื่องนี้ เอาจริงๆผมไม่ได้อะไรกับพี่แนทเลยครับ ผมมองแกเป็นไอดอลเสมอมา ในความสามารถของแก แต่ ครั้งนี้มันติดใจน้องจริงๆ เพราะผมยังไม่เชื่อว่ากินได้จริงๆ ส่วนเรื่องอะไรที่ผมทำแล้วภาพออกมาไม่ดี ผมต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับ ผมจะปรับปรุงแก้ไขในการใช้คำพูดให้มากขึ้นกว่านี้ครับ ขอให้ทุกคนฟังผมให้จบคลิปแล้วค่อยพิจารณานะครับ”

ช่วงเริ่มต้นคลิป ชัย Eater Chai กล่าวว่า “ก่อนอื่นเลย ผมต้องขอโทษด้วยในสิ่งที่พูดไปแล้ว อาจจะใช้คำที่มันไม่ถูกต้องแล้วไปพาดพิงถึงพี่แน็ท อาจจะทำให้รู้สึกแบบเสียหาย หรือทำให้ทุกคนเข้าใจผิดกันแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่อยากทำให้เสียหายหรือหาเรื่องโจมตี ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจฟังในสิ่งที่ผมสื่อสาร ว่าเจตนาของที่ผมพิมพ์ไป เพราะเหตุอะไร แต่ตอนนี้สังคมเข้าใจเจตนาผมผิดจึงประเด็นว่าผมออกมาแฉเหรอ ผมออกมาโจมตีแกเหรอ อิจฉาเหรอ สิทธิ์ล้างครู เห็นเขาได้ดีแล้วอยู่ไม่ได้เหรอ ตัวเองจึงอยากมาล้มล้างเขาเพื่อขึ้นแท่นอันดับหนึ่งแทน

วันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุ อยากให้ทุกคนได้วางใจเป็นกลางและฟังความเห็นหรือว่าเจตนาที่พูดออกจากใจ

ประเด็นแรก หลายคนบอกว่าทำไมผมถึงออกมาพูดเรื่องนี้ ทำไมไม่ไปคุยกันส่วนตัวก่อนถึงออกมาโพสต์เพื่อแฉหรือประจาน ล่าสุด ผมได้คุยส่วนตัวกับพี่แน็ทเรียบร้อยทุกอย่างครับ แต่ว่ามันหาจุดลงตัวกันไม่ได้และเขาก็ไม่ยอมในสิ่งที่ผมกำลังพูด เพื่อให้พี่แน็ทได้เข้าใจในมุมมองของผม และมุมมองของทุก ๆ คนในวงการกิน ซึ่งเขาก็เคยมีปัญหาแบบนี้มาเหมือนกัน

อย่างว่าแหละครับ ในการใช้ชีวิตเราก็ต้องทำเพื่อผลประโยชน์ในสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้ ใครมันจะกล้าในการเสียผลประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งผมยังไม่ได้ตัดสินนะว่าแกทำผิด หรือว่าแกกินไม่จริง อันนี้คือผมกำลังตั้งข้อสังเกตให้ทุกคนเนี่ยได้มาพิจารณาตามการวิเคราะห์ตาม”

ชัย EATER CHAI แจงดราม่า
ภาพจาก Facebook : EATER CHAI

ส่วนเรื่องประเด็นที่แน็ทกินจุได้ถึง 10-20 โลนั้น ฝั่งชัยมองว่า “ประเด็นหลักเลยผมติดใจว่า เฮ้ยมันใช่เหรอ 10-20 โล มันเคยมีใครกินได้จริงจริงเหรอ ขนาดนักกินระดับโลกที่ได้เรคคอร์ดสถิติโลกหลายสมัย ช่วงท็อปฟอร์มเขาบินมาที่ประเทศไทยเพื่อมาแข่งกินแกงกะหรี่ 10 กิโล ยังกินไม่หมดเลยครับ ผมก็เลยตกใจว่าใช่เหรอ จึงเริ่มถามคนดูว่าสิ่งที่คุณรู้มามันจริงหรอ

ต่อให้เราจะดูคลิปอะไร ถ้ามันดูเป็นไปไม่ได้ เราก็ไม่ควรที่จะเชื่อ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วเอาสิ่งที่ไปเห็นมาแล้วมาว่าคนอื่นว่าด้อยหรือว่าอ่อนหรือกระจอก

ถ้าสิ่งที่ Fc เขาพูดน่ะเป็นความจริง ผมจะไม่ว่าอะไรเลย สำหรับผมยังไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ ทุกคนอาจจะมองว่า เฮ้ยตัวเองทำไม่ได้จะบอกว่าคนอื่นทำไม่ได้เหมือนตัวเองเหรอ ซึ่งไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ว่าผมทำไม่ได้แล้วคนอื่นจะทำไม่ได้ แต่ด้วยกิโลที่มันน้ำหนักเวอร์เกินไป เช่น 10-20 โล ไม่มีมนุษย์คนไหนที่มันสามารถทำได้จริง ๆ

ผมกล้าออกมาพูดเพราะผมพูดในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริง แต่สุดท้ายก็คุยกันไม่ลงตัว เขาก็แบบไม่ยอม แต่ก็ไม่เป็นไร”

ถ้าในกรณีที่แน็ททานได้จริง แต่ใช่อย่างที่ชัยตั้งข้อสงสัยจะออกมาขอโทษหรือไหม ด้านชัยตอบกลับว่า “ผมบอกเลยครับว่า ผมจะก้มลงกราบแล้วถ่ายคลิปลงช่อง แล้วผมจะขอโทษแกอย่างสุจริตใจ ด้วยจิตใจด้วยความสำนึกจริง ๆ ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสี ไม่ได้แฉ ไม่ทำให้แกดูแย่ แต่สิ่งที่ออกมาพูดเพื่อให้วงการกินมันอยู่ในความเที่ยงธรรมอยู่ในความถูกต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันถูกต้องจริง ๆ”

แน็ท Natvsfood
ภาพจาก Facebook : Natvsfood นักกินจุประเทศไทย แน็ทกินจุ No.1

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

