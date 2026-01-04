ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69
4 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม คราเวน คอทเทจ ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟูแล่ม VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ฟูแล่ม VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
- สนาม : คราเวน คอทเทจ
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ฟูแล่ม – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าสัวน้อย ของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะไม่มีชื่อของ โรดริโก้ มูนิซ กับ เคนนี่ เตเต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คัลวิน บาสซี่, อเล็กซ์ อิโวบี้ และ ซามูเอล ชุควูเอเซ่ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ไรอัน เซสซิยง กับ จอช คิง
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน ทิโมธี่ กาสตาญ, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, ยอร์เก้ คูเอนก้า, แอนโทนี่ โรบินสัน แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่, อเล็กซาเดอร์ อิซัค และ โจ โกเมซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เจเรมี่ ฟริมปง, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟูแล่ม VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 06/04/25 ฟูแล่ม 3-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/24 ลิเวอร์พูล 2-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 21/04/24 ฟูแล่ม 1-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 24/01/24 ฟูแล่ม 1-1 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
- 10/01/24 ลิเวอร์พูล 2-1 ฟูแล่ม (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
- 01/01/26 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (คาราบาว คัพ)
- 13/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
ลิเวอร์พูล
- 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – ทิโมธี่ กาสตาญ, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, ยอร์เก้ คูเอนก้า, แอนโทนี่ โรบินสัน – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควิน – ราอูล กิเมเนซ
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – เจเรมี่ ฟริมปง, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ฟูแล่ม 1-2 ลิเวอร์พูล
