“นางฟ้าวอลเลย์บอล” อวดลุคเซ็กซี่ต้อนรับปี 2026 แฟนคลับใจละลาย
อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงที่สวยที่สุด โพสต์ภาพฉลองปีใหม่ 2026 ในชุดบอดี้สูทสุดแซ่บ เล่นเอาไอจีแทบแตก แฟนคลับแห่คอมเมนต์ชมสวยไม่ขาดสาย ยอดฟอลโลว์พุ่งทะลุ 2 ล้าน
เคย์ลา ซิมมอนส์ (Kayla Simmons) เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่ เธอเลือกสวมชุดที่เผยให้เห็นสัดส่วนสุดเซ็กซี่เพื่อเฉลิมฉลองศักราชใหม่
ดาวเด่นแห่งวงการวอลเลย์บอลและโลกโซเชียลมีเดียรายนี้ มักจะแชร์ภาพและวิดีโอที่เผยเสน่ห์อันน่าหลงใหลผ่านทาง Instagram และ TikTok อยู่เสมอ โดยปัจจุบันมียอดผู้ติดตามรวมกันกว่า 2 ล้านคนแล้ว
ล่าสุด สาวสวยชาวอเมริกันรายนี้ทำเอาโลกออนไลน์ร้อนระอุ เมื่อเธอเล่นโพสต์รวมภาพบรรยากาศคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซิมมอนส์แบ่งปันภาพถ่ายชุดสุดวาบหวิว เธอสวมบอดี้สูทเกาะอกที่เน้นสัดส่วนโค้งเว้าอย่างชัดเจน จับคู่กับกางเกงยีนส์สีน้ำเงินและคาดเข็มขัดสีแทนคอมพลีทลุคได้อย่างลงตัว
เธอเขียนแคปชั่นสั้นๆ ประกอบภาพด้วยอิโมจิและข้อความว่า “2026”
งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับของบัณฑิตสาวจากมหาวิทยาลัยมาร์แชล (Marshall University) เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างรวดเร็ว แฟนคลับรายหนึ่งเขียนบน X ว่า “สวยงามอย่างที่สุด” ขณะที่อีกคนกล่าวว่า “โอ้พระเจ้า ซิสเตอร์ซิมมอนส์” และยังมีคอมเมนต์ที่ยกย่องเธอว่าเป็น “เทพธิดาแห่งอินสตาแกรม”
ยังมีความเห็นอื่นๆ อีกมากมาย เช่น “งดงามจนแทบลืมหายใจ” และ “สวัสดีปีใหม่นะเคย์ลา”
ทั้งนี้ ซิมมอนส์โด่งดังในระดับนานาชาติช่วงที่โลดแล่นกับทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยมาร์แชล
ปัจจุบันในวัย 30 ปี เจ้าตัวผันตัวมาเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จ และมักจะอัปเดตภาพถ่ายแฟชั่นเซตสวยๆ รวมถึงไลฟ์สไตล์ประจำวันให้แฟนๆ ได้ติดตามอยู่เสมอ นอกจากนี้เธอยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับตัวยงได้ใกล้ชิดผ่านแพลตฟอร์ม OnlyFans ด้วย
อย่างไรก็ตาม ซิมมอนส์ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การโปรโมตตัวเองเท่านั้น เพราะอดีตนักตบลูกยางสาวระดับโลกยังใช้พื้นที่บนโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและปัญหาโลกที่เธอเองให้ความสำคัญเป้นพิเศษ.
