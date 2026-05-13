แห่ส่งกำลังใจ! “พิมพ์พรรณ” โพสต์ซึ้งถึง “ทราย สก๊อต” ชื่นชมที่ผ่านเรื่องหนักมาได้
นักแสดงรุ่นใหญ่ พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ ส่งข้อความให้กำลังใจ ทราย สก๊อต ชื่นชมที่สามารถก้าวผ่านเรื่องราวหนักหน่วงในอดีตและเติบโตมาได้อย่างน่านับถือ ท่ามกลางกระแสดราม่าครอบครัว
คนวงการบันเทิงแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม สำหรับมหากาพย์ดราม่าความขัดแย้งภายในครอบครัว หลังจากที่ ทราย สก๊อต ได้นำคลิปเสียงออกมาเผยแพร่ โดยอ้างว่าเป็นบทสนทนาที่ตนเองคุยกับพี่ชายเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต
ล่าสุด ท่ามกลางกระแสข่าวที่กำลังร้อนระอุ คนในวงการบันเทิงอย่างนักแสดงรุ่นใหญ่ พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ (อินสตาแกรม @pymmy) ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับทราย สก๊อต อย่างอบอุ่น โดยมีใจความสำคัญระบุว่า รู้สึกชื่นชมที่ทรายสามารถก้าวผ่านเรื่องราวหนักหน่วงในชีวิตมาได้จนเติบโตเป็นคนที่น่านับถือ พร้อมทั้งอวยพรขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี
การเคลื่อนไหวของนักแสดงรุ่นใหญ่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ส่งถึงทราย สก๊อต ในช่วงเวลาที่ครอบครัวกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ ซึ่งหลายคนมองว่าบาดแผลในอดีตไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงส่งผลกระทบต่อจิตใจเสมอ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางฝั่งของพี่ชายอย่าง พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมของภรรยา (มายด์ ลภัสลัล) โดยพายได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดในอดีต พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นจริง
ดูโพสต์นี้บน Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียง เสี่ยงโดนหมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย
- เผยชีวิตสีเทา ‘ทราย สก๊อต’ พี่เลี้ยงข่มขืน-ล่วงละเมิด แม่คือฝันร้ายวัยเด็ก
- “ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: