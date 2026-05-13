รู้แล้ว “หลุยส์ สก๊อต” เป็นอะไรกับ “ทราย สก๊อต” ใช้นามสกุลเดียวกัน

ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทราย สก๊อต ทายาทสิงห์ กับนักแสดงชื่อดัง หลุยส์ สก๊อต เนื่องจากทั้งคู่ใช้นามสกุลเดียวกัน จนเกิดคำถามตามมาว่า ทรายกับหลุยส์ เป็นพี่น้องหรือเครือญาติกันหรือไม่
ข้อมูลล่าสุดยืนยันล่าสุด ทราย สก๊อต กับ หลุยส์ สก๊อต ไมได้เป็นญาติกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด เเป็นไปได้ว่ามีนามสกุลเหมือนกัน เนื่องมีเชื้อสายสกอตแลนด์เหมือนกันทั้งคู่ แต่มาจากคนละครอบครัว
ในต่างประเทศพบได้เป็นปกติ ที่คนจะมีนามสกุลตรงกัน แต่ไม่ได้เป็นญาติกันหรือเกี่ยวดองทางสายเลือดกันเลย
สำหรับประวัติ ทราย สก๊อต หรือ สิรณัฐ สก๊อต เป็นลูกชายของ จีรานุช ภิรมย์ภักดี เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านอนุรักษ์ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เคยรับตำแหน่งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทรายมีพี่ชายคือ พาย-สุนิษฐ์ สก๊อต
ส่วน หลุยส์ สก๊อต เป็นนักร้อง นักแสดง ที่โด่งดังมากจากละคร บุพเพสันนิวาส ก่อนหน้านี้ หลุยส์ สก๊อต เคยเข้าไปให้กำลังใจทรายผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อความว่า stay strong bro ทำให้คนจำนวนมากชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ แม้จะไม่ได้เป็นญาติกันตามที่หลายคนเข้าใจในตอนแรก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: