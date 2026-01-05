ชี้ชะตาบิ๊กโจ๊ก “ศาลปกครองสูงสุด” นัด 9 ม.ค. ลุ้นคดียื่นฟ้องผบ.ตร.-บิ๊กขรก.ยกแผง
ย้อนรอยคดีประวัติศาสตร์ปมสั่ง “ให้ออกจากราชการไว้ก่อน” ปี 67 จากพิษเว็บพนัน สู่การฟัดเหวี่ยงทางกฎหมายที่ลุ้นจนหยดสุดท้ายว่า “ศาลปกครองสูงสุด” จะพิพากษาออกมาหน้าไหน
สมรภูมิกฎหมายที่ยืดเยื้อมานานกำลังจะถึงบทสรุป! ในวันที่ 9 มกราคม 2569 นี้ วงการสีกากีเตรียมจับตาการ “ชี้ชะตา” ครั้งสำคัญของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก” เมื่อศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่เจ้าตัวฟ้องบิ๊กข้าราชการไทยยกแผง ตั้งแต่ ผบ.ตร., ก.พ.ค.ตร. ไปจนถึงนายกรัฐมนตรี
เรื่องราวเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งที่ 178/2567 สั่งให้ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการไว้ก่อน หลังถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง “BNKMASTER” จนกลายเป็นคดีฟอกเงินระดับประเทศและถูกออกหมายจับ
บิ๊กโจ๊กมองว่าคำสั่งนี้ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และเป็นการกลั่นแกล้ง จึงเดินหน้าสู้ทุกประตู เริ่มจากการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) แต่ผลปรากฏว่าเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 ก.พ.ค.ตร. กลับมีคำวินิจฉัย “ยกอุทธรณ์” ยืนยันว่าคำสั่งให้ออกนั้นชอบแล้ว
ความเข้มข้นของคดีนี้อยู่ที่ชั้นการขอคุ้มครองชั่วคราว เมื่อองค์คณะตุลาการ 5 ท่านในศาลปกครองสูงสุดเคยพิจารณาเรื่องนี้ไว้ แต่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้สั่งให้นำเรื่องเข้าสู่ “ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด” เพื่อถกกันอย่างละเอียด จนมีมติ “ไม่คุ้มครองชั่วคราว” ทำให้บิ๊กโจ๊กถึงกับฟิวส์ขาด เดินหน้าฟ้องอาญาตุลาการศาลปกครองหลายท่านต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลายเป็นคดีซ้อนคดีที่ดุเดือดเลือดพล่าน
การนัดอ่านคำพิพากษาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินคดีความทั่วไป แต่เป็นการชี้ขาดว่า หากชนะ ! บิ๊กโจ๊กจะได้รับสิทธิกลับคืนสู่ตำแหน่งรองผบ.ตร. และมีโอกาสลุ้นเก้าอี้ ผบ.ตร. ในอนาคต แต่ถ้าผลออกมาเป็นตรงข้าม ประตูการเป็นตำรวจอาจปิดตายลงทันทีพร้อมกับภาระคดีอาญาที่ยังต้องสู้ต่อ.
ที่มา : โพสต์ทูเดย์
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- บิ๊กเต่า ส่งสำนวนเอาผิด บิ๊กโจ๊ก ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน
- สรยุทธ ถามตรงๆ จุดแตกหักบิ๊กโจ๊ก อดีตลูกน้องคนสนิทตอบชัดมี 3 ประเด็น
- บิ๊กโจ๊ก เข้าพบ บก.ปปป เผยเสียใจเจอลูกน้องแฉ เข้าใจทุกคนต้องเอาตัวรอด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: