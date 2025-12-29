ข่าวการเมือง

บิ๊กโจ๊ก เข้าพบ “บก.ปปป” เผยเสียใจเจอลูกน้องแฉ เข้าใจทุกคนต้องเอาตัวรอด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 13:16 น.
164
แฟ้มภาพ

บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เข้าพบ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) เผยเสียใจเจอลูกน้องแฉ เข้าใจทุกคนต้องเอาตัวรอด พร้อมตั้งข้อสังเกตกระบวนการเอาผิดตนเองรวดเร็วผิดปกติ

พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมทนายความ เดินทางมายังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. วันนี้ (29 ธ.ค.) พร้อมนายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความ โดยเป็นการนำเอกสารหลักฐานมาให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม และยืนยันให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์หรือ “บิ๊กโจ๊ก” ยืนยันล่าสุด ตนเองไม่เคยเอาของใครหรือ “สั่งใคร” ให้เอาทองไปให้ใคร แต่เมื่อถูกลูกน้องตัวเองกล่าวหา ตนก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอน แต่ตั้งข้อสังเกตว่า การสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน อาจจะไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีการแจ้งข้อหากับผู้ที่มากล่าวหา ตามคำที่อ้างว่า ตนเป็นคนให้นำทองคำไปให้คนอื่นนั้น ตัวของผู้กล่าวหาตนก็จะต้องมีความผิด แต่กลับดำเนินคดีตน

ตนยังทราบว่ามีการตั้งขณะพนักงานสอบสวนกรณีนี้มาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม แต่มีการแจ้งความ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ตามหลักที่ตนทำงานมา จะต้องมีการแจ้งความก่อน จึงค่อยตั้งคณะพนักงานสอบสวน แต่ทำไมถึงมีการตั้งก่อนที่จะมีการแจ้งความตน

ตั้งแต่เกิดเรื่อง บิ๊กโจ๊กระบุว่า ไม่ได้ติดต่อกับลูกน้องรายนี้มาปีกว่าแล้ว ทราบว่าอีกฝ่ายไม่พอใจ มีอะไรโกรธเคือง โทรมาต่อว่าตนผ่านลูกน้อง กรณีไปไลฟ์สดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมินนี่กับเขา ทำให้ไม่พอใจบอกว่ากระทบครอบครัว ซึ่งตนก็ต้องพูดความจริงให้สังคมรับรู้ และเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาฟ้องตน

“พวกเขาอาจจะไปฟังคำพูดของใครมาหรือไม่ ไปหลงผิดอะไรหรือไม่ว่า จะมีคนพากลับเข้ารับราชการ แค่อยากถามลูกน้องกลับว่า มั่นใจเหรอจะกลับเข้าราชการถึงทำแบบนี้ มั่นใจหรือว่าจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือถูกทิ้งไว้กลางทาง”

ตอนท้ายบิ๊กโจ๊กยังได้ฝากบอกว่า ตัวเองไม่ได้โกรธเคืองลูกน้องที่หลงทางไปเชื่อใคร ที่ผ่านมาในวงการตำรวจเค้ารู้ดีว่าผมเลี้ยงลูกน้องดีมาตลอด ยอมรับว่าเสียใจ แต่ก็ไม่ตำหนิ เข้าใจว่าทุกคนต้องเอาตัวรอด แต่ว่าการเอาตัวรอดไม่ควรทำแบบนี้ ส่วนจะแฉอะไรก็ตามสบาย จะสู้ตามกระบวนการ.

ที่มา : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

