หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5/1/69 จันทร์แรกปี ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หลังหยุดยาว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 16:41 น.
353

หวยลาววันนี้ 5 ม.ค. 69 เตรียมรับโชคก้อนโตประเดิมศักราชใหม่ เช็กผลหวยลาวพัฒนา งวดวันจันทร์แรกหลังหยุดยาวปีใหม่ พร้อมเปิดสถิติย้อนหลังเดือนธันวาคม 68 ครบจบที่นี่

บรรยากาศการเสี่ยงโชคกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ สำหรับ “หวยลาววันนี้” งวดประจำวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลใน “วันจันทร์แรกของปี 2569” หลายคนต่างจับตามองว่าเลขเด็ดชุดไหนจะมาประเดิมชัยให้คอหวยได้เฮรับต้นปี

สำหรับผู้ที่รอคอยผลรางวัล หวยลาวพัฒนา (Lao Lottery) ประจำค่ำคืนนี้ ทีมงาน The Thaiger ได้รวบรวมช่องทางการตรวจผลและสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันครับ

ตรวจหวยลาววันนี้ 5 ม.ค. 69 ผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว งวดประจำวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 (5/1/69)

  • หวยลาวเลข 6 ตัว : (รอผลรางวัล)
  • หวยลาวเลข 5 ตัว : (รอผลรางวัล)
  • หวยลาวเลข 4 ตัว : (รอผลรางวัล)
  • หวยลาวเลข 3 ตัว : (รอผลรางวัล)
  • หวยลาวเลข 2 ตัว : (รอผลรางวัล)
  • หวยลาวเลข 1 ตัว : (รอผลรางวัล)
  • สลากพัฒนา 5/45 : (รอผลรางวัล)

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 5/1/69

การออกรางวัลจะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live

เจาะสถิติ “หวยลาวออกวันจันทร์” ย้อนหลัง (ธ.ค. 2568)

เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขสำหรับงวดแรกของปี มาดูกันว่าส่งท้ายปีที่แล้ว (ธันวาคม 2568) เลขวันจันทร์ออกอะไรไปบ้าง

งวดวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568 (งวดส่งท้ายปี)

  • เลข 6 ตัว : 440369

  • เลข 4 ตัว : 0369

  • เลข 3 ตัว : 369

  • เลข 2 ตัว : 69

งวดวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568

  • เลข 6 ตัว : 335963

  • เลข 4 ตัว : 5963

  • เลข 3 ตัว : 963

  • เลข 2 ตัว : 63

งวดวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568

  • เลข 6 ตัว : 856440

  • เลข 4 ตัว : 6440

  • เลข 3 ตัว : 440

  • เลข 2 ตัว : 40

งวดวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568

  • เลข 6 ตัว : 042662

  • เลข 4 ตัว : 2662

  • เลข 3 ตัว : 662

  • เลข 2 ตัว : 62

งวดวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568

  • เลข 6 ตัว : 224105

  • เลข 4 ตัว : 4105

  • เลข 3 ตัว : 105

  • เลข 2 ตัว : 05

เกี่ยวกับ “หวยลาวพัฒนา”

หวยลาว หรือ สลากพัฒนา ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา กระทรวงการเงิน แห่ง สปป.ลาว ถือเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของประเทศลาว โดยมีการออกรางวัลเป็นประจำ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์

สำหรับงวดวันที่ 5 มกราคม 2569 นี้นับเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้นสัปดาห์แรกของการทำงานปีใหม่ด้วยความหวัง ขอให้ทุกท่านโชคดี รับทรัพย์ก้อนโตครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ &quot;มุนินทร์ พงศาปาน&quot; คณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน

3 นาที ที่แล้ว
รูเบนอโมริมโดนปลด ข่าวกีฬา

ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย พร้อมเผยชนวนเหตุสำคัญ

10 นาที ที่แล้ว
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้ บันเทิง

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

29 นาที ที่แล้ว
ส่องเงินเดือน &quot;นิโคลัส มาดูโร&quot; ประธานาธิบดี เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่? เศรษฐกิจ

ส่องเงินเดือน “นิโคลัส มาดูโร” ปธน.เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่?

34 นาที ที่แล้ว
เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก เศรษฐกิจ

เจาะลึกวิกฤต ‘เงินเฟ้อเวเนซุเอลา’ บทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจารึก

42 นาที ที่แล้ว
ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำฟ้องฉบับเต็ม! โคเคน-คอร์รัปชัน สู่ปฏิบัติการเด็ดปีก “มาดูโร” หิ้วปีกขึ้นศาลนิวยอร์ก

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตือนแม่ๆ ระวัง! อย. สั่งฟันนมผงแบรนด์ดัง โฆษณาเกินจริง-ไม่แสดงฉลากภาษาไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบรังสแกมเมอร์ แห่งใหม่ ผุดกลางเมือง ในกัมพูชา ห่างจากปอยเปต 50 กม. ข่าว

ศูนย์ต้านโกงฯ เจอรังสแกมเมอร์ใหม่ ผุดกลางเมืองในกัมพูชา ห่างปอยเปต 50 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊ก คดีออกจากราชการไว้ก่อน ข่าวการเมือง

ชี้ชะตาบิ๊กโจ๊ก “ศาลปกครองสูงสุด” นัด 9 ม.ค. ลุ้นคดียื่นฟ้องผบ.ตร.-บิ๊กขรก.ยกแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5/1/69 จันทร์แรกปี ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หลังหยุดยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

ปิดตำนาน 13 ปี Mitsubishi Mirage หยุดผลิตในไทย เซ่นภาษีใหม่ปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

ผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บักบอย&quot; อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้ ข่าว

“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ข่าว

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. มอบของขวัญช่วงปีใหม่ ข่าว

ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันซองกี นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี บันเทิง

ดาวดับลับฟ้า “อันซองกี” นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

11 มกราคม 69 วันเลือกตั้ง อบต. ไม่มีล่วงหน้า คนไทยต้องกลับท้องถิ่น ไปใช้สิทธิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 16:41 น.
353
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ &quot;มุนินทร์ พงศาปาน&quot; คณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลพรรคประชาชน

ประวัติ “มุนินทร์ พงศาปาน” อดีตคณบดีนิติศาสตร์ สู่ว่าที่ รมว.ยุติธรรม รัฐบาลประชาชน

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
รูเบนอโมริมโดนปลด

ด่วน! ผีสั่งปลด “อโมริม” พ้นกุนซือเซ่นผลงานห่วย พร้อมเผยชนวนเหตุสำคัญ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ชัย Eater Chai ตั้งข้อสงสัยแน็ท Natvsfood กิน 20 กก. เป็นไปไม่ได้

ดราม่าเดือด ชัย สงสัย ‘แน็ท’ กินจุ 20 โล? ลั่น ทำได้จริง ยอมขอโทษ-ถ่ายคลิปก้มกราบ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
ภาพแสดงการลงทุนในทองคำและตราสารหนี้ตามเทรนด์ลงทุนปี 2026

ส่องเทรนด์ลงทุนปี 2026: เงินก้อนนี้ไปทางไหนดี? เจาะลึก 3 ธีมเด็ดที่ห้ามพลาด

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button