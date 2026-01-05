หวยลาววันนี้ 5/1/69 จันทร์แรกปี ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หลังหยุดยาว
หวยลาววันนี้ 5 ม.ค. 69 เตรียมรับโชคก้อนโตประเดิมศักราชใหม่ เช็กผลหวยลาวพัฒนา งวดวันจันทร์แรกหลังหยุดยาวปีใหม่ พร้อมเปิดสถิติย้อนหลังเดือนธันวาคม 68 ครบจบที่นี่
บรรยากาศการเสี่ยงโชคกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ สำหรับ “หวยลาววันนี้” งวดประจำวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลใน “วันจันทร์แรกของปี 2569” หลายคนต่างจับตามองว่าเลขเด็ดชุดไหนจะมาประเดิมชัยให้คอหวยได้เฮรับต้นปี
สำหรับผู้ที่รอคอยผลรางวัล หวยลาวพัฒนา (Lao Lottery) ประจำค่ำคืนนี้ ทีมงาน The Thaiger ได้รวบรวมช่องทางการตรวจผลและสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันครับ
ตรวจหวยลาววันนี้ 5 ม.ค. 69 ผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด
ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว งวดประจำวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 (5/1/69)
- หวยลาวเลข 6 ตัว : (รอผลรางวัล)
- หวยลาวเลข 5 ตัว : (รอผลรางวัล)
- หวยลาวเลข 4 ตัว : (รอผลรางวัล)
- หวยลาวเลข 3 ตัว : (รอผลรางวัล)
- หวยลาวเลข 2 ตัว : (รอผลรางวัล)
- หวยลาวเลข 1 ตัว : (รอผลรางวัล)
- สลากพัฒนา 5/45 : (รอผลรางวัล)
ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 5/1/69
การออกรางวัลจะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live
เจาะสถิติ “หวยลาวออกวันจันทร์” ย้อนหลัง (ธ.ค. 2568)
เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขสำหรับงวดแรกของปี มาดูกันว่าส่งท้ายปีที่แล้ว (ธันวาคม 2568) เลขวันจันทร์ออกอะไรไปบ้าง
งวดวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568 (งวดส่งท้ายปี)
-
เลข 6 ตัว : 440369
-
เลข 4 ตัว : 0369
-
เลข 3 ตัว : 369
-
เลข 2 ตัว : 69
งวดวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568
-
เลข 6 ตัว : 335963
-
เลข 4 ตัว : 5963
-
เลข 3 ตัว : 963
-
เลข 2 ตัว : 63
งวดวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568
-
เลข 6 ตัว : 856440
-
เลข 4 ตัว : 6440
-
เลข 3 ตัว : 440
-
เลข 2 ตัว : 40
งวดวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568
-
เลข 6 ตัว : 042662
-
เลข 4 ตัว : 2662
-
เลข 3 ตัว : 662
-
เลข 2 ตัว : 62
งวดวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568
-
เลข 6 ตัว : 224105
-
เลข 4 ตัว : 4105
-
เลข 3 ตัว : 105
-
เลข 2 ตัว : 05
เกี่ยวกับ “หวยลาวพัฒนา”
หวยลาว หรือ สลากพัฒนา ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา กระทรวงการเงิน แห่ง สปป.ลาว ถือเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของประเทศลาว โดยมีการออกรางวัลเป็นประจำ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์
สำหรับงวดวันที่ 5 มกราคม 2569 นี้นับเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้นสัปดาห์แรกของการทำงานปีใหม่ด้วยความหวัง ขอให้ทุกท่านโชคดี รับทรัพย์ก้อนโตครับ
