หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน
“หมอเจด” เผย 5 สัญญาณเงียบ “มะเร็งลำไส้” ที่คนมักมองข้าม ย้ำไม่จำเป็นต้องปวดท้องหรือถ่ายเป็นเลือดเสมอไป แนะสังเกตอาการ รีบตรวจก่อนสาย
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ “หมอเจด” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเตือนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ ที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าต้องมีอาการปวดท้องรุนแรงหรือถ่ายเป็นเลือดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมีคนไข้จำนวนมากที่ไม่เคยปวดท้องเลย ใช้ชีวิตได้ตามปกติ จนกระทั่งไปตรวจสุขภาพหรือพบอาการแปลกอื่นๆ ถึงทราบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะเริ่มต้นหรือลุกลามไปแล้ว
หมอเจด ระบุว่า หลายคนมักเข้าใจว่า มะเร็งลำไส้ต้องปวดท้อง ต้องถ่ายเป็นเลือด ถึงจะอันตราย แต่ในชีวิตจริง มีเคสคนไข้หลาย ๆ คนที่ไม่เคยปวดท้องเลยแม้แต่นิดเดียวครับ ใช้ชีวิตปกติ จนกระทั่งไปตรวจสุขภาพหรือมีอาการแปลกอื่น ๆ แล้วถึงพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลามไปแล้ว มาดูกันว่าอาการแบบไหนที่หลายคนมองข้าม ทั้งที่ลำไส้กำลังมีปัญหาครับ
1. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ซีด โดยไม่รู้สาเหตุ
นี่คืออาการคลาสสิกที่พลาดกันเยอะมาก มะเร็งลำไส้สามารถทำให้มีเลือดออกเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในลำไส้แบบที่มองไม่เห็น ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง คนไข้จะเริ่มเหนื่อยง่าย หน้ามืด เวียนหัว ใจสั่น ผิวดูซีด ทั้งที่กินอาหารปกติ ไม่ได้อดนอน ถ้าเช็กเลือดแล้วพบว่าซีดโดยไม่รู้สาเหตุ ต้องคิดถึงลำไส้ไว้ด้วย ไม่ใช่แค่ขาดธาตุเหล็กเฉย ๆ ครับ
2. น้ำหนักลด เบื่ออาหาร อิ่มง่าย
หลายคนดีใจ คิดว่าผอมลงเอง แต่ถ้าน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ กินได้น้อยลง แน่นเร็ว อิ่มไว โดยไม่มีอาการปวดท้องร่วม อันนี้น่าระวังมาก เพราะก้อนมะเร็งในลำไส้อาจรบกวนการย่อยและการดูดซึม ทำให้ร่างกายเสียพลังงานไปเรื่อย ๆ แบบเงียบ ๆ โดยเฉพาะถ้าน้ำหนักลดร่วมกับอ่อนเพลียหรือซีด ควรตรวจให้ชัดครับ
3. ขับถ่ายเปลี่ยนไป แต่ไม่ถึงขั้นถ่ายเป็นเลือด
ไม่จำเป็นต้องเห็นเลือดสดเสมอไป บางคนเริ่มจากถ่ายบ่อยขึ้น สลับท้องผูก–ท้องเสีย อุจจาระเล็กลง แบนลง หรือรู้สึกถ่ายไม่สุด ทั้งที่ไม่ปวดท้อง อาการพวกนี้สะท้อนว่าลำไส้กำลังมีสิ่งกีดขวางอยู่ภายใน ซึ่งอาจเป็นติ่งเนื้อหรือมะเร็งระยะต้นได้ ถ้าเป็นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ อย่าคิดว่าเป็นแค่ลำไส้แปรปรวนครับ
4. ท้องอืด แน่น แก๊สเยอะผิดปกติ
บางคนไม่ปวด แต่รู้สึกแน่นท้องตลอด อืดง่าย กินนิดเดียวก็แน่น คล้ายอาหารไม่ย่อยเรื้อรัง โดยกินยาลดกรดก็ไม่ค่อยดีขึ้น อาการแบบนี้อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติ เพราะมีก้อนหรือการอักเสบแฝงอยู่ หากอืดแน่นแทบทุกวัน โดยไม่มีพฤติกรรมการกินเปลี่ยน ควรตรวจเพิ่มเติมครับ
5. ตรวจสุขภาพเจอซีด หรือค่าอักเสบสูงโดยไม่รู้ที่มา
หลายเคสไม่มีอาการเลย จนไปตรวจสุขภาพประจำปี แล้วพบว่าฮีโมโกลบินต่ำ ซีดเรื้อรัง หรือมีค่าการอักเสบสูงแบบอธิบายไม่ได้ นี่เป็นสัญญาณสำคัญที่แพทย์ใช้ตามหาต้นตอ และลำไส้คือหนึ่งในอวัยวะที่ต้องนึกถึงเสมอ โดยเฉพาะในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป
สรุปแล้ว มะเร็งลำไส้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอาการปวดท้องหรือถ่ายเป็นเลือดเสมอไปครับ อาการเงียบ ๆ อย่างเหนื่อย ซีด น้ำหนักลด หรือขับถ่ายเปลี่ยนเล็กน้อย อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายส่งมา ถ้าอาการเหล่านี้เป็นต่อเนื่อง อย่ารอให้ปวดก่อนค่อยตรวจ การส่องกล้องหรือเช็กให้ชัดตั้งแต่เนิ่น ๆ คือวิธีที่ช่วยรักษาชีวิตได้จริงครับ
