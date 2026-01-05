สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 13:25 น.
54
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

“หมอเจด” เผย 5 สัญญาณเงียบ “มะเร็งลำไส้” ที่คนมักมองข้าม ย้ำไม่จำเป็นต้องปวดท้องหรือถ่ายเป็นเลือดเสมอไป แนะสังเกตอาการ รีบตรวจก่อนสาย

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ “หมอเจด” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเตือนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ ที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าต้องมีอาการปวดท้องรุนแรงหรือถ่ายเป็นเลือดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงมีคนไข้จำนวนมากที่ไม่เคยปวดท้องเลย ใช้ชีวิตได้ตามปกติ จนกระทั่งไปตรวจสุขภาพหรือพบอาการแปลกอื่นๆ ถึงทราบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะเริ่มต้นหรือลุกลามไปแล้ว

หมอเจด ระบุว่า หลายคนมักเข้าใจว่า มะเร็งลำไส้ต้องปวดท้อง ต้องถ่ายเป็นเลือด ถึงจะอันตราย แต่ในชีวิตจริง มีเคสคนไข้หลาย ๆ คนที่ไม่เคยปวดท้องเลยแม้แต่นิดเดียวครับ ใช้ชีวิตปกติ จนกระทั่งไปตรวจสุขภาพหรือมีอาการแปลกอื่น ๆ แล้วถึงพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลามไปแล้ว มาดูกันว่าอาการแบบไหนที่หลายคนมองข้าม ทั้งที่ลำไส้กำลังมีปัญหาครับ

1. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ซีด โดยไม่รู้สาเหตุ

นี่คืออาการคลาสสิกที่พลาดกันเยอะมาก มะเร็งลำไส้สามารถทำให้มีเลือดออกเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในลำไส้แบบที่มองไม่เห็น ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง คนไข้จะเริ่มเหนื่อยง่าย หน้ามืด เวียนหัว ใจสั่น ผิวดูซีด ทั้งที่กินอาหารปกติ ไม่ได้อดนอน ถ้าเช็กเลือดแล้วพบว่าซีดโดยไม่รู้สาเหตุ ต้องคิดถึงลำไส้ไว้ด้วย ไม่ใช่แค่ขาดธาตุเหล็กเฉย ๆ ครับ

2. น้ำหนักลด เบื่ออาหาร อิ่มง่าย

หลายคนดีใจ คิดว่าผอมลงเอง แต่ถ้าน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ กินได้น้อยลง แน่นเร็ว อิ่มไว โดยไม่มีอาการปวดท้องร่วม อันนี้น่าระวังมาก เพราะก้อนมะเร็งในลำไส้อาจรบกวนการย่อยและการดูดซึม ทำให้ร่างกายเสียพลังงานไปเรื่อย ๆ แบบเงียบ ๆ โดยเฉพาะถ้าน้ำหนักลดร่วมกับอ่อนเพลียหรือซีด ควรตรวจให้ชัดครับ

3. ขับถ่ายเปลี่ยนไป แต่ไม่ถึงขั้นถ่ายเป็นเลือด

ไม่จำเป็นต้องเห็นเลือดสดเสมอไป บางคนเริ่มจากถ่ายบ่อยขึ้น สลับท้องผูก–ท้องเสีย อุจจาระเล็กลง แบนลง หรือรู้สึกถ่ายไม่สุด ทั้งที่ไม่ปวดท้อง อาการพวกนี้สะท้อนว่าลำไส้กำลังมีสิ่งกีดขวางอยู่ภายใน ซึ่งอาจเป็นติ่งเนื้อหรือมะเร็งระยะต้นได้ ถ้าเป็นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ อย่าคิดว่าเป็นแค่ลำไส้แปรปรวนครับ

โพสต์ของ หมอเจด
FB/ หมอเจด

4. ท้องอืด แน่น แก๊สเยอะผิดปกติ

บางคนไม่ปวด แต่รู้สึกแน่นท้องตลอด อืดง่าย กินนิดเดียวก็แน่น คล้ายอาหารไม่ย่อยเรื้อรัง โดยกินยาลดกรดก็ไม่ค่อยดีขึ้น อาการแบบนี้อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติ เพราะมีก้อนหรือการอักเสบแฝงอยู่ หากอืดแน่นแทบทุกวัน โดยไม่มีพฤติกรรมการกินเปลี่ยน ควรตรวจเพิ่มเติมครับ

5. ตรวจสุขภาพเจอซีด หรือค่าอักเสบสูงโดยไม่รู้ที่มา

หลายเคสไม่มีอาการเลย จนไปตรวจสุขภาพประจำปี แล้วพบว่าฮีโมโกลบินต่ำ ซีดเรื้อรัง หรือมีค่าการอักเสบสูงแบบอธิบายไม่ได้ นี่เป็นสัญญาณสำคัญที่แพทย์ใช้ตามหาต้นตอ และลำไส้คือหนึ่งในอวัยวะที่ต้องนึกถึงเสมอ โดยเฉพาะในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป

สรุปแล้ว มะเร็งลำไส้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอาการปวดท้องหรือถ่ายเป็นเลือดเสมอไปครับ อาการเงียบ ๆ อย่างเหนื่อย ซีด น้ำหนักลด หรือขับถ่ายเปลี่ยนเล็กน้อย อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายส่งมา ถ้าอาการเหล่านี้เป็นต่อเนื่อง อย่ารอให้ปวดก่อนค่อยตรวจ การส่องกล้องหรือเช็กให้ชัดตั้งแต่เนิ่น ๆ คือวิธีที่ช่วยรักษาชีวิตได้จริงครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

3 นาที ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

11 นาที ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

15 นาที ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

31 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

36 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

42 นาที ที่แล้ว
&quot;บักบอย&quot; อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้ ข่าว

“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

58 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ข่าว

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

60 นาที ที่แล้ว
ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. มอบของขวัญช่วงปีใหม่ ข่าว

ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันซองกี นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี บันเทิง

ดาวดับลับฟ้า “อันซองกี” นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

11 มกราคม 69 วันเลือกตั้ง อบต. ไม่มีล่วงหน้า คนไทยต้องกลับท้องถิ่น ไปใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ภาพออกกำลังกาย ข่าวดารา

ภาพล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม อวดลุคหล่อ-หน้าตาสดใส พร้อมแคปชั่นเด็ด หลังดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? พบศพชายปริศนาใน “ดิสนีย์เวิลด์” รายที่ 6 รับต้นปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน ข่าวการเมือง

เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พีระพันธุ์ เปิดตัวเครื่องประหารหัวพยัคฆ์ เดินหน้าดันนโยบายประหารคนชั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทย จับตาสถานการณ์น้ำมันโลก หลังสหรัฐฯ เข้าจัดการน้ำมันเวเนซุเอลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ &quot;หัวใจวายเฉียบพลัน&quot; ได้ สุขภาพและการแพทย์

งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ “หัวใจวายเฉียบพลัน” ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bret Hanna-Shuford&quot; ดาวดังจาก Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายากในวัย 46 ปี บันเทิง

อาลัย ดาราดัง ละคร Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายาก อายุเพียง 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 13:25 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button