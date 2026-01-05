ข่าว

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 15:10 น.
51
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก

ดราม่าเหรียญทองซีเกมส์ไทยแลนด์! “เมย์ รัชนก” โพสต์แซวสภาพเหรียญเปลี่ยนสีในไม่กี่สัปดาห์ ก่อนพาย้อนรอย เหรียญรางวัลชำรุดไว ไม่ใช่หนแรก เพราะเหรียญโอลิมปิก 2024 ก็เคยขึ้นสนิมมาแล้ว

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์รับต้นปี เมื่อ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทย ออกมาเปิดเผยสภาพเหรียญรางวัลจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเพิ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แต่สภาพความสวยงามกลับร่วงโรยอย่างรวดเร็วเกินคาด

เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา เมย์ รัชนก โพสต์ภาพเหรียญทองซีเกมส์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เผยให้เห็นรอยด่างสีน้ำตาลที่เริ่มกัดกินพื้นผิวเหรียญรางวัล พร้อมแคปชันติดตลกที่ซ่อนความฉงนไว้ว่า “อ้าวววววว !! อย่าบอกนะว่าข้างในคือช็อกโกแลตเหมือนตอนเด็ก ๆ”

เมื่อมีคนเข้ามาตั้งข้อสงสัยว่า “ออกงานบ่อยไปแน่ๆ 5555” ด้านของเมย์เข้ามาตอบทันทีว่า ไม่ได้เอาไปออกงานเลย แต่งงว่าทำไมมันค่อยๆ ลอก สงสัยเหรียญเลือกคน

Credit : Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)
Credit : Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)
Credit : Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)

โพสต์ดังกล่าวจุดชนวนให้แฟนกีฬาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึง “มาตรฐานการผลิต” ของเจ้าภาพเป็นวงกว้าง เพราะระยะเวลาตั้งแต่วันรับเหรียญจนถึงวันที่พบรอยลอกนั้นยังไม่ครบเดือนเสียด้วยซ้ำ ซึ่งขัดต่อความรู้สึกของคนทำงานที่มองว่าเหรียญรางวัลคือ เกียรติยศถาวร ที่ควรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านี้

“แจกไป 500-600 เหรียญ อยู่ในมือต่างชาติเท่าไหร่ ขายขี้หน้าเขามาก ผลงานใครเนี่ย ซีเกมส์ครั้งนี้มีเรื่องให้ด่าได้ตั้งแต่ต้นยันจบ”

“รัฐบาลทำให้คนไทยต้องอายชาวอาเซียนอีกแล้ว”

“แล้วชาติอื่นที่ได้ทองเหมือนกันล่ะ จะเสียชื่อมั้ย”

“อย่าว่าแต่ซีเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ครั้งที่แล้วนักกีฬาเอามาโพสต์กันเยอะมากว่า เหรียญถลอก สมัยนี้มันไม่ใช่ทองแท้แหละ”

โพสต์ของเมย์ รัชนก ยังได้มีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งอธิบายถึงที่มาของการทำเหรียญรางวัลไว้น่าสนใจ ดังนี้

“เหรียญทองซีเกมส์หรือแม้กระทั่งโอลิมปิก ไม่ใช่ทองคำแท้ 100% แต่เป็นเหรียญเงิน (Silver) ที่นำมาเคลือบด้วยทองคำบริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งโดยมีเนื้อหลักเป็น เงินบริสุทธิ์ 92.5% (Sterling Silver) แล้วเคลือบทองคำ”

“ปฏิกิริยากับเหงื่อ, ความชื้น, และสารเคมีในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดคราบสีแดงหรือสีส้มแดง ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเครื่องประดับที่ไม่ได้เป็นทองคำบริสุทธิ์ 24K. ก็เช่นเดียวกับทองรูปพรรณต่างๆที่ เป็นผิวสีแดงเมื่อเวลาเราใช้ถูกเหงื่อหรือความชื้น”

เท่านั้นไม่พอแฟนกีฬาบางคนยังจดจำได้ดีว่า ดราม่าทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหนแรก แถมยังบอกให้นักตบขนไก่สาวขวัญใจของไทยไปปรึกษา “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ได้เลย เพราะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้ว

“ลองปรึกษาวิว ผู้มีปสก.มาก่อน 5555”

เหรียญโอลิมปิกลอก
แฟ้มภาพ
วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กับ เมย์ รัชนก อินทนนท์ ในซีเกมส์ครั้งล่าสุด
แฟ้มภาพ

ประเด็นดราม่าเหรียญรางวัลเคยเกิดประเด็นมาแล้ว เมื่อโอลิมปิก 2024 กรุงปารีสของฝรั่งเศส โดยภาพเหรียญเงินของ “วิว” กุลวุฒิ นักกีฬาแบดมินตัน และเหรียญทองแดง “บี” จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากล มีภาพผิวเหรียญลอก โดยหนนั้นมีนักกีฬาหลายรายต้องเผชิญกับสภาพเหรียญลอกและมีสนิมขึ้น หลังจากได้รับไปเพียง 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ปารีสส่งผลให้ต่อมา คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ต้องออกแถลงการณ์ประกาศเปลี่ยนเหรียญรางวัลที่ชำรุดให้ใหม่ ตามรายงานของ La Lettre โดยนักกีฬามากกว่า 100 คนได้ติดต่อไอโอซีเพื่อขอคืนเหรียญรางวัลด้วยเหตุผลต่างๆ โดยเหรียญรางวัลที่ชำรุดได้ถูกเปลี่ยนใหม่และสลักชื่อเหมือนเดิมโดยโรงกษาปณ์ปารีส

ทั้งนี้สื่อฝรั่งเศส “La Lettre” รายงานข้อมูลเจาะลึกว่า ปัญหาการลอกและรอยด่างบนเหรียญรางวัลมีที่มาจากกฎระเบียบใหม่ที่สั่งห้ามใช้ส่วนประกอบบางอย่างในน้ำยาเคลือบเงาที่เคยใช้มาในอดีต ทำให้ผู้ผลิตต้องเปลี่ยนไปใช้สารเคลือบสูตรใหม่แทนในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลให้ความทนทานต่อเหงื่อและการสัมผัสลดลงอย่างเห็นได้ชัด.

สภาพเหรียญทองซีเกมส์แบดมินตันครั้งที่ 33 ของเมย์รัชนกอินทนนท์
ภาพจาก Facebook @Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)
ภาพจาก Facebook @Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)
ภาพจาก Facebook @Ratchanok Intanon (รัชนก อินทนนท์)

