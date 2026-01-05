สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง
ดราม่าเหรียญทองซีเกมส์ไทยแลนด์! “เมย์ รัชนก” โพสต์แซวสภาพเหรียญเปลี่ยนสีในไม่กี่สัปดาห์ ก่อนพาย้อนรอย เหรียญรางวัลชำรุดไว ไม่ใช่หนแรก เพราะเหรียญโอลิมปิก 2024 ก็เคยขึ้นสนิมมาแล้ว
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์รับต้นปี เมื่อ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทย ออกมาเปิดเผยสภาพเหรียญรางวัลจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเพิ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แต่สภาพความสวยงามกลับร่วงโรยอย่างรวดเร็วเกินคาด
เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา เมย์ รัชนก โพสต์ภาพเหรียญทองซีเกมส์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เผยให้เห็นรอยด่างสีน้ำตาลที่เริ่มกัดกินพื้นผิวเหรียญรางวัล พร้อมแคปชันติดตลกที่ซ่อนความฉงนไว้ว่า “อ้าวววววว !! อย่าบอกนะว่าข้างในคือช็อกโกแลตเหมือนตอนเด็ก ๆ”
เมื่อมีคนเข้ามาตั้งข้อสงสัยว่า “ออกงานบ่อยไปแน่ๆ 5555” ด้านของเมย์เข้ามาตอบทันทีว่า ไม่ได้เอาไปออกงานเลย แต่งงว่าทำไมมันค่อยๆ ลอก สงสัยเหรียญเลือกคน
โพสต์ดังกล่าวจุดชนวนให้แฟนกีฬาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึง “มาตรฐานการผลิต” ของเจ้าภาพเป็นวงกว้าง เพราะระยะเวลาตั้งแต่วันรับเหรียญจนถึงวันที่พบรอยลอกนั้นยังไม่ครบเดือนเสียด้วยซ้ำ ซึ่งขัดต่อความรู้สึกของคนทำงานที่มองว่าเหรียญรางวัลคือ เกียรติยศถาวร ที่ควรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านี้
“แจกไป 500-600 เหรียญ อยู่ในมือต่างชาติเท่าไหร่ ขายขี้หน้าเขามาก ผลงานใครเนี่ย ซีเกมส์ครั้งนี้มีเรื่องให้ด่าได้ตั้งแต่ต้นยันจบ”
“รัฐบาลทำให้คนไทยต้องอายชาวอาเซียนอีกแล้ว”
“แล้วชาติอื่นที่ได้ทองเหมือนกันล่ะ จะเสียชื่อมั้ย”
“อย่าว่าแต่ซีเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ครั้งที่แล้วนักกีฬาเอามาโพสต์กันเยอะมากว่า เหรียญถลอก สมัยนี้มันไม่ใช่ทองแท้แหละ”
โพสต์ของเมย์ รัชนก ยังได้มีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งอธิบายถึงที่มาของการทำเหรียญรางวัลไว้น่าสนใจ ดังนี้
“เหรียญทองซีเกมส์หรือแม้กระทั่งโอลิมปิก ไม่ใช่ทองคำแท้ 100% แต่เป็นเหรียญเงิน (Silver) ที่นำมาเคลือบด้วยทองคำบริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งโดยมีเนื้อหลักเป็น เงินบริสุทธิ์ 92.5% (Sterling Silver) แล้วเคลือบทองคำ”
“ปฏิกิริยากับเหงื่อ, ความชื้น, และสารเคมีในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดคราบสีแดงหรือสีส้มแดง ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเครื่องประดับที่ไม่ได้เป็นทองคำบริสุทธิ์ 24K. ก็เช่นเดียวกับทองรูปพรรณต่างๆที่ เป็นผิวสีแดงเมื่อเวลาเราใช้ถูกเหงื่อหรือความชื้น”
เท่านั้นไม่พอแฟนกีฬาบางคนยังจดจำได้ดีว่า ดราม่าทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหนแรก แถมยังบอกให้นักตบขนไก่สาวขวัญใจของไทยไปปรึกษา “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ได้เลย เพราะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้ว
“ลองปรึกษาวิว ผู้มีปสก.มาก่อน 5555”
ประเด็นดราม่าเหรียญรางวัลเคยเกิดประเด็นมาแล้ว เมื่อโอลิมปิก 2024 กรุงปารีสของฝรั่งเศส โดยภาพเหรียญเงินของ “วิว” กุลวุฒิ นักกีฬาแบดมินตัน และเหรียญทองแดง “บี” จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากล มีภาพผิวเหรียญลอก โดยหนนั้นมีนักกีฬาหลายรายต้องเผชิญกับสภาพเหรียญลอกและมีสนิมขึ้น หลังจากได้รับไปเพียง 6 เดือน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ปารีสส่งผลให้ต่อมา คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ต้องออกแถลงการณ์ประกาศเปลี่ยนเหรียญรางวัลที่ชำรุดให้ใหม่ ตามรายงานของ La Lettre โดยนักกีฬามากกว่า 100 คนได้ติดต่อไอโอซีเพื่อขอคืนเหรียญรางวัลด้วยเหตุผลต่างๆ โดยเหรียญรางวัลที่ชำรุดได้ถูกเปลี่ยนใหม่และสลักชื่อเหมือนเดิมโดยโรงกษาปณ์ปารีส
ทั้งนี้สื่อฝรั่งเศส “La Lettre” รายงานข้อมูลเจาะลึกว่า ปัญหาการลอกและรอยด่างบนเหรียญรางวัลมีที่มาจากกฎระเบียบใหม่ที่สั่งห้ามใช้ส่วนประกอบบางอย่างในน้ำยาเคลือบเงาที่เคยใช้มาในอดีต ทำให้ผู้ผลิตต้องเปลี่ยนไปใช้สารเคลือบสูตรใหม่แทนในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลให้ความทนทานต่อเหงื่อและการสัมผัสลดลงอย่างเห็นได้ชัด.
