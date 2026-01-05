สุขภาพและการแพทย์

งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ “หัวใจวายเฉียบพลัน” ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 12:40 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:38 น.
75
งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ "หัวใจวายเฉียบพลัน" ได้

รู้หรือไม่? แบคทีเรียในช่องปาก อาจเป็นมรตยูเงียบ ซ่อนตัวในหลอดเลือดหัวใจ ต้นเหตุทำเส้นเลือดปริแตก-หัวใจวายเฉียบพลัน!

งานวิจัยชิ้นใหม่จากวารสารสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (JAHA) ได้เปิดเผยความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งระหว่างสุขภาพช่องปากกับสุขภาพหัวใจ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแบคทีเรียในปากไม่ใช่แค่ทำให้ฟันผุ แต่พวกมันสามารถเดินทางไปซ่อนตัว สร้างอาณานิคมในหลอดเลือดหัวใจ อาจเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้

1. ปากทำร้ายหัวใจ ไปได้อย่างไร?

งานวิจัยพบว่า ในคราบตะกรันไขมัน (Plaque) ที่อุดตันในหลอดเลือดหัวใจของผู้เสียชีวิตกะทันหันนั้น เต็มไปด้วย DNA ของแบคทีเรียจากหลายแหล่ง แต่ที่พบมากที่สุดคือกลุ่ม วิริดันส์ สเตรปโตคอคคัส (Viridans group streptococci) ซึ่งเป็นแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่ในช่องปากของเรานั่นเอง

เมื่อเรามีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น เหงือกอักเสบ หรือทำหัตถการทางทันตกรรม แบคทีเรียเหล่านี้สามารถเล็ดลอดเข้าสู่กระแสเลือด และเดินทางไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจที่มีไขมันสะสมอยู่ได้

2. ไบโอฟิล์ม ป้อมปราการล่องหน

ความน่ากลัวไม่ใช่แค่การที่มันเดินทางไปถึงหัวใจ แต่คือการที่มันสร้างเกราะ งานวิจัยค้นพบว่า แบคทีเรียเหล่านี้จะรวมตัวกันสร้างไบโอฟิล์ม (Biofilm) ขึ้นมาคลุมตัวเองไว้ภายในแกนกลางของคราบไขมันในหลอดเลือด

เจ้าไบโอฟิล์มนี้เปรียบเสมือนผ้าคลุมล่องหน ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (เม็ดเลือดขาว/แมคโครเฟจ) มองไม่เห็น และตรวจจับพวกมันไม่ได้ ทำให้พวกมันสามารถซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบและดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

3. ระเบิดเวลา เมื่อเชื้อร้ายแหกคุก ออกมา

ภาวะวิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียบางส่วนหลุด หรือกระจายตัวออกมาจากเกราะไบโอฟิล์ม (Dispersed) ในสภาพที่มีความรุนแรง (Virulent)

เมื่อเชื้อหลุดออกมา ระบบภูมิคุ้มกันจะตรวจจับเจอทันทีและระดมสรรพกำลังเข้าโจมตี (ผ่านกระบวนการอักเสบ TLR2 pathway) สงครามระหว่างภูมิคุ้มกันกับแบคทีเรียนี้ จะก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรง จนทำให้ผนังของคราบไขมันที่เปราะบางอยู่แล้วเกิดการฉีกขาด

เมื่อผนังหลอดเลือดฉีกขาด ร่างกายจะซ่อมแซมด้วยการสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาอุดรอยรั่ว ซึ่งเจ้าลิ่มเลือดนี้เองที่จะไปอุดตันทางเดินเลือด จนนำไปสู่ภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือการเสียชีวิตกะทันหัน

4. หลักฐานชัดเจนจากร่างผู้เสียชีวิต

จากการตรวจสอบหลอดเลือดหัวใจของผู้ที่เสียชีวิตกะทันหัน ทีมวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า พบ DNA ของแบคทีเรียในช่องปากถึง 42.1% ของตัวอย่างคราบไขมันในหลอดเลือดหัวใจ การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

คนเจ็บหน้าอก

บทสรุป แปรงฟันเพื่อหัวใจ

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า การดูแลสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนและรักษาโรคเหงือกอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงโรคหัวใจ เพราะเป็นการตัดวงจรไม่ให้ “มรตยูเงียบ” เดินทางจากปากไปสร้างป้อมปราการในหัวใจของคุณครับ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

5 นาที ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

13 นาที ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

17 นาที ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

33 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

38 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

44 นาที ที่แล้ว
&quot;บักบอย&quot; อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้ ข่าว

“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

60 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ข่าว

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. มอบของขวัญช่วงปีใหม่ ข่าว

ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันซองกี นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี บันเทิง

ดาวดับลับฟ้า “อันซองกี” นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

11 มกราคม 69 วันเลือกตั้ง อบต. ไม่มีล่วงหน้า คนไทยต้องกลับท้องถิ่น ไปใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ภาพออกกำลังกาย ข่าวดารา

ภาพล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม อวดลุคหล่อ-หน้าตาสดใส พร้อมแคปชั่นเด็ด หลังดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? พบศพชายปริศนาใน “ดิสนีย์เวิลด์” รายที่ 6 รับต้นปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน ข่าวการเมือง

เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พีระพันธุ์ เปิดตัวเครื่องประหารหัวพยัคฆ์ เดินหน้าดันนโยบายประหารคนชั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทย จับตาสถานการณ์น้ำมันโลก หลังสหรัฐฯ เข้าจัดการน้ำมันเวเนซุเอลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ &quot;หัวใจวายเฉียบพลัน&quot; ได้ สุขภาพและการแพทย์

งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ “หัวใจวายเฉียบพลัน” ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bret Hanna-Shuford&quot; ดาวดังจาก Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายากในวัย 46 ปี บันเทิง

อาลัย ดาราดัง ละคร Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายาก อายุเพียง 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 12:40 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 10:38 น.
75
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button