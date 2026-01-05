งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ “หัวใจวายเฉียบพลัน” ได้
รู้หรือไม่? แบคทีเรียในช่องปาก อาจเป็นมรตยูเงียบ ซ่อนตัวในหลอดเลือดหัวใจ ต้นเหตุทำเส้นเลือดปริแตก-หัวใจวายเฉียบพลัน!
งานวิจัยชิ้นใหม่จากวารสารสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (JAHA) ได้เปิดเผยความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งระหว่างสุขภาพช่องปากกับสุขภาพหัวใจ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแบคทีเรียในปากไม่ใช่แค่ทำให้ฟันผุ แต่พวกมันสามารถเดินทางไปซ่อนตัว สร้างอาณานิคมในหลอดเลือดหัวใจ อาจเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้
1. ปากทำร้ายหัวใจ ไปได้อย่างไร?
งานวิจัยพบว่า ในคราบตะกรันไขมัน (Plaque) ที่อุดตันในหลอดเลือดหัวใจของผู้เสียชีวิตกะทันหันนั้น เต็มไปด้วย DNA ของแบคทีเรียจากหลายแหล่ง แต่ที่พบมากที่สุดคือกลุ่ม วิริดันส์ สเตรปโตคอคคัส (Viridans group streptococci) ซึ่งเป็นแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่ในช่องปากของเรานั่นเอง
เมื่อเรามีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น เหงือกอักเสบ หรือทำหัตถการทางทันตกรรม แบคทีเรียเหล่านี้สามารถเล็ดลอดเข้าสู่กระแสเลือด และเดินทางไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจที่มีไขมันสะสมอยู่ได้
2. ไบโอฟิล์ม ป้อมปราการล่องหน
ความน่ากลัวไม่ใช่แค่การที่มันเดินทางไปถึงหัวใจ แต่คือการที่มันสร้างเกราะ งานวิจัยค้นพบว่า แบคทีเรียเหล่านี้จะรวมตัวกันสร้างไบโอฟิล์ม (Biofilm) ขึ้นมาคลุมตัวเองไว้ภายในแกนกลางของคราบไขมันในหลอดเลือด
เจ้าไบโอฟิล์มนี้เปรียบเสมือนผ้าคลุมล่องหน ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (เม็ดเลือดขาว/แมคโครเฟจ) มองไม่เห็น และตรวจจับพวกมันไม่ได้ ทำให้พวกมันสามารถซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบและดื้อต่อยาปฏิชีวนะ
3. ระเบิดเวลา เมื่อเชื้อร้ายแหกคุก ออกมา
ภาวะวิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียบางส่วนหลุด หรือกระจายตัวออกมาจากเกราะไบโอฟิล์ม (Dispersed) ในสภาพที่มีความรุนแรง (Virulent)
เมื่อเชื้อหลุดออกมา ระบบภูมิคุ้มกันจะตรวจจับเจอทันทีและระดมสรรพกำลังเข้าโจมตี (ผ่านกระบวนการอักเสบ TLR2 pathway) สงครามระหว่างภูมิคุ้มกันกับแบคทีเรียนี้ จะก่อให้เกิดการอักเสบรุนแรง จนทำให้ผนังของคราบไขมันที่เปราะบางอยู่แล้วเกิดการฉีกขาด
เมื่อผนังหลอดเลือดฉีกขาด ร่างกายจะซ่อมแซมด้วยการสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาอุดรอยรั่ว ซึ่งเจ้าลิ่มเลือดนี้เองที่จะไปอุดตันทางเดินเลือด จนนำไปสู่ภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือการเสียชีวิตกะทันหัน
4. หลักฐานชัดเจนจากร่างผู้เสียชีวิต
จากการตรวจสอบหลอดเลือดหัวใจของผู้ที่เสียชีวิตกะทันหัน ทีมวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า พบ DNA ของแบคทีเรียในช่องปากถึง 42.1% ของตัวอย่างคราบไขมันในหลอดเลือดหัวใจ การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
บทสรุป แปรงฟันเพื่อหัวใจ
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า การดูแลสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนและรักษาโรคเหงือกอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงโรคหัวใจ เพราะเป็นการตัดวงจรไม่ให้ “มรตยูเงียบ” เดินทางจากปากไปสร้างป้อมปราการในหัวใจของคุณครับ
