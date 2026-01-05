“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน การสอบท้องถิ่น ปี 2568 ดำเนินการโปร่งใส ไม่ยกเลิกหรือเป็นโมฆะ เตรียมประกาศวันสอบสัมภาษณ์ภายในสัปดาห์นี้
5 มกราคม 2568 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประชาสัมพันธ์เรื่อง การสอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2568 จากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยระบุว่า
ด้วยปรากฏข่าวว่าการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นโมฆะแล้วสอบใหม่ จะมีการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า การดําเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ ดําเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการการป้องกันการทุจริตในทุก ๆ ขั้นตอน ประกอบกับได้มีภาคีเครือข่าย ได้แก่
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- กองบังคับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
- สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการดําเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ โดยไม่มีการประกาศยกเลิกการสอบแต่อย่างใด
ดังนั้น ขอให้ผู้ที่สอบผ่านเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ไปบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดย กสถ. จะประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่สอบภายในสัปดาห์นี้ทางเว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้สมัครสอบมีเบาะแสเกี่ยวกับการแอบอ้าง เพื่อช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ขอได้โปรดแจ้งสายด่วนศูนย์ดํารงธรรมท้องถิ่น หมายเลข 02-241-9014 หรือ 082-114-1233 หรือเพจคณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายต่อไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 มกราคม 2569
