“อนุทิน” ขอให้ฟัง สมช. หลังลือทหารเขมรตรึงกำลังที่ชายแดน ย้ำมีหน่วยข่าวกรอง
อนุทิน ขอให้ประชาชนฟัง สมช. หลังมีข่าวทหารเขมรตรึงกำลังที่ชายแดน ย้ำไทยมีหน่วยข่าวกรอง ขอให้เลิกพูดคำว่ากระแสข่าว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว หลังกลับมาทำงานที่ทำเนียบวันแรก ถึงบทบาทของทหารในรอบปีที่ผ่านมา สามารถลบข้อครหาว่า “มีทหารไว้ทำไม” ได้แล้วหรือไม่ ว่า หากพูดถึงเรื่องทหารวันนี้ ที่เราได้ฉลองปีใหม่กันได้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลต่ออันตรายใดๆ ของประเทศ ถือว่าเรามีบรรดาทหารหาญปกป้องดินแดนของเราเอาไว้ รักษาชายแดนตลอดแนวในช่วงข้ามปี จึงเป็นเหตุผลที่ตนเดินทางลงพื้นที่ในวันที่ 2 มกราคม 2569 ไปพบทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน และได้นำคำขอบคุณของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับทหารทุกคน
ส่วนการรายงานข่าวว่ากัมพูชามีการตรึงกำลังตามแนวชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ขอให้เลิกพูดคำว่ากระแสข่าว เรามีกองทัพ หน่วยความมั่นคง หน่วยข่าวกรอง สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หากเราไปทำตามกระแสคนโน้นคนนี้ นึกสนุกขึ้นมาก็โพสต์ อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ เราต้องอาศัยงานด้านการข่าวและข้อมูลด้านความมั่นคง จากหน่วยงานที่รัฐบาลรับผิดชอบอยู่
ส่วนในประเด็นที่กัมพูชาออกมาระบุว่าไม่ยอมรับเรื่องการปักปันเขตแดนที่ได้มาด้วยการใช้กำลังนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ไม่เป็นไร ต่างคนต่างมีอธิปไตยของตนเอง ประเทศไทยก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามา คุกคามหรือล่วงละเมิดอธิปไตย
ทางด้านกรณี นายโดนัล เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สั่งโจมตีและจับกุม นายนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา จะยังมีเครดิตเรื่องสันติภาพอยู่หรือไม่ในภูมิภาคนี้ นายอนุทิน ตอบว่า ที่ผ่านมาตนมีหน้าที่รับผิดชอบอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศไทย และตนก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่
เมื่อถามต่อไปว่าในช่วงรัฐบาลรักษาการเช่นนี้ การพูดคุยแบบทวิภาคีจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือไม่ นายอนุทิน เผยว่า ในระดับเจ้าหน้าที่ก็มีการแลกเปลี่ยนหารือกัน แต่ในเรื่องของการลงนาม โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนไทย-กัมพูชา (JBC) ไม่สามารถทำได้ เพราะประธาน JBC ก็พ้นหน้าที่ตามวาระของรัฐบาล จึงต้องรอแต่คณะทำงานก็ทำงานกันอยู่
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า กองทัพภาคที่ 2 มีการรายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอนุทิน กล่าวว่า เขารายงานผู้บังคับบัญชา และทางผู้บังคับบัญชาก็คงจะรายงานกลับมายัง สมช. ตนขอรอฟัง สมช. สำหรับคำถามว่าจะนำไปสู่การเกิดเหตุปะทะรอบที่ 3 หรือไม่ นายอนุทิน รีบสวนกลับทันทีว่า ตนขอรอฟัง สมช. ก่อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพภาค 2 เผยชายแดนไร้เหตุปะทะ ฝั่งกัมพูชายังเสริมที่มั่น-บินโดรน
- สถานทูตจีน เข้าช่วยเหลืออินฟลูสาวกลายเป็นคนเร่ร่อน ถูกลวงมาทำงานที่กัมพูชา
- กองกำลังบูรพา บุกรื้อบ้าน “กำนันลี” ผู้มีอิทธิพลเขมร เตรียมคืนพื้นที่ให้คนไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: