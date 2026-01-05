“น้องไปป์” เป็นตัวแทนแม่ เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งแรก
น้องไปป์ เป็นตัวแทนของยิ่งลักษณ์ เข้าเยี่ยม ทักษิณ ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งแรก หลังจากที่บินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (5 ม.ค. 69) ว่า นายศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไปป์ อายุ 23 ปี บุตรชายเพียงคนเดียวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก
นอกจากนี้ยังมีนายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือติ๊ก ภรรยาของนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของ นายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือพงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา บุตรเขยนายทักษิณ ชินวัตร และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณร่วมเดินทางมาด้วย
ทั้งนี้ปัจจุบันน้องไปป์กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ด้าน Mechanical Engineering ที่ Imperial College London ประเทศอังกฤษ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง “เชน ยศชนัน” หลานชายแคนดิเดตนายกฯ
- “อิ๊งค์” เยี่ยม “ทักษิณ” พบความดันขึ้น-เครียด ไม่ได้คุยเรื่องปัญหาชายแดน
- ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: