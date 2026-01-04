กองทัพภาค 2 เผยชายแดนไร้เหตุปะทะ ฝั่งกัมพูชายังเสริมที่มั่น-บินโดรน
สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ไร้เหตุปะทะ แต่กัมพูชายังเสริมที่มั่นต่อเนื่อง ส่งโดรนบินสอดแนมบางพื้นที่ พร้อมคุมการเผยภาพ-ข้อมูล
กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์บรรยากาศตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ตั้งแต่วานนี้ (3 ม.ค.) จนถึงขณะนี้วันที่ 4 ม.ค.2569 ยังคงอยู่ในภาวะ “สงบเชิงยุทธการ แต่ตึงเชิงความมั่นคง” ไม่ปรากฏการปะทะด้วยอาวุธหนักหรือการตอบโต้โดยตรง แต่ทั้งสองฝ่ายยังเดินเกมระมัดระวัง เสริมที่มั่น เตรียมพร้อมกำลัง และจับตาความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิด
พื้นที่ชายแดน จ.อุบลราชธานี ยังคงเงียบ แต่ไม่วางใจ พื้นที่ช่องบกยังไม่พบการปะทะ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจพบการเตรียมพร้อมเชิงป้องกันของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดัดแปลงที่มั่น ติดตั้งท่อส่งน้ำ และจัดกำลังเฝ้าระวังด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
ขณะที่พื้นที่ช่องอานม้า สถานการณ์ยังคงสงบ ฝ่ายกัมพูชาติดตามการขุดคูติดต่อของฝ่ายไทยในพื้นที่รวงผึ้ง พร้อมบันทึกภาพความเคลื่อนไหวไว้เป็นข้อมูล
ชายแดน จ.ศรีสะเกษ แนวพื้นที่ช่องซำแต–โดนตวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า ยังไม่พบเหตุปะทะ อยู่ในช่วงเฝ้าระวังและรักษาแนวที่มั่นเดิม แต่ในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร–ผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย ตรวจพบการลำเลียงสัมภาระ เสบียง น้ำ และโครงสร้างโลหะขึ้นสู่พื้นที่สูง มีรถพยาบาลเข้า-ออกเป็นระยะ พร้อมคำสั่งห้ามถ่ายภาพฐานที่ตั้งและการปฏิบัติภารกิจอย่างเด็ดขาด.
ส่วนพื้นที่ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญยาว–พลาญหินแปดก้อน พบการติดตั้งโครงเหล็กและแผงโซลาร์เซลล์ใกล้แหล่งน้ำ คาดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคควบคู่เสริมความมั่นคงของที่ตั้งทางทหาร
ชายแดน จ.สุรินทร์ พื้นที่ช่องจอม–ช่องเปรอ–ช่องระยี ไม่ปรากฏเหตุการณ์สำคัญ แต่มีรายงานการเคลื่อนย้ายกำลังบางส่วนของฝ่ายกัมพูชาไปยังที่ตั้งใหม่ บริเวณปราสาทคนา พบการกรอกดินใส่กระสอบ เสริมแนวกำบังและหลุมหลบภัยในพื้นที่ส่วนหน้า ขณะที่ปราสาทตาควาย เนิน 350 และปราสาทตาเมือนธม ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ
ชายแดน จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ช่องสายตะกู ตรวจพบหลุมระเบิดจากการสู้รบเดิมหลายจุด โดยมี 3 จุดที่ยังไม่ระเบิด อยู่ระหว่างการกั้นพื้นที่เพื่อรอการทำลาย พร้อมกันนี้ยังพบการใช้โดรนของฝ่ายกัมพูชาบินตรวจการณ์เป็นระยะ
ส่วนพื้นที่ส่วนหลัง ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้พื้นที่พลเรือนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการส่งกำลังและการเฝ้าตรวจ อีกทั้งติดตามกิจกรรมการปรับปรุงพื้นที่ของฝ่ายไทยในบางจุดอย่างใกล้ชิด
ภาพรวมตลอดวันไม่พบการใช้อาวุธหนักหรือการปะทะโดยตรง สถานการณ์ยังอยู่ในห้วงหยุดยิงเชิงยุทธการ แต่ทั้งสองฝ่ายยังเสริมความมั่นคงในที่ตั้ง ฝ่ายกัมพูชามุ่งซ่อมแซมบังเกอร์ เพิ่มกำลัง ลำเลียงเสบียง และเข้มงวดการรักษาความลับด้านข่าวสาร ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงควบคุมพื้นที่และเฝ้าระวังภัยคุกคามแฝง ทั้งทุ่นระเบิดและการสอดแนมด้วย UAV
การปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาสะท้อนภาพ “สงบในเชิงการเมือง แต่ตึงในเชิงทหาร” ใช้การหยุดยิงเป็นฉากหน้า ขณะเบื้องหลังยังเดินเกมข่าวกรอง เสริมกำลัง สะสมเสบียง และปรับปรุงที่มั่น การสั่งห้ามถ่ายภาพ คุมข้อมูล และใช้โดรนตรวจการณ์ บ่งชี้ความกังวลต่อการเปิดเผยที่ตั้งและข้อกล่าวหาละเมิดข้อตกลง โดยในระยะสั้น คาดว่าสถานการณ์จะยังคงอยู่ในลักษณะการเผชิญหน้าเชิงรับต่อไป
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ของคนไทยอีกครั้ง — Information Warfare ยังไม่จบ ขอความร่วมมือ งดการส่งต่อเนื้อหาที่เสี่ยงต่อ OPSEC และถูกนำไปบิดเบือน “การไม่แชร์ ไม่ล้อเลียน ไม่ขยายความเกลียดชัง คือส่วนหนึ่งของการปกป้องประเทศ เช่นเดียวกับการยืนอยู่แนวหน้า” แม้ขณะนี้จะยังไม่มีการแจ้งเตือน OPSEC อย่างเป็นทางการ แต่สถานการณ์ได้เข้าสู่โหมดการเจรจา และการดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ขอให้ทุกภาคส่วน เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเผยแพร่หรือส่งต่อ
- คลิป/ภาพ ทรัพย์สินที่ยึดได้ (รถจักรยานยนต์ เงินสด ของมีค่า)
- เนื้อหาที่ ล้อเลียน เยาะเย้ย หรือกระทบทหารและประชาชนฝ่ายตรงข้ามเพราะเนื้อหาเหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในเวทีระหว่างประเทศและถูกตีความว่าขัดต่อหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน มีความพยายามบิดเบือนให้ความขัดแย้งถูกมองว่าเป็น “ประชาชนกับประชาชน” ขัดแย้งกัน เกลียดชังกัน ทั้งที่แท้จริงเกิดจาก กลุ่มชนชั้นนำที่เสียผลประโยชน์จากเงินสีเทา–สีดำ ดังนั้นการเยาะเย้ยกันบนโซเชียลมีเดีย อาจเข้าทางยุทธศาสตร์ของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว
ข้อเน้นย้ำ
- สิ่งที่โพสต์วันนี้ อาจถูกใช้ในวันหน้า
- การสื่อสารทุกชิ้นคือ หลักฐาน
- ความได้เปรียบของไทย คือ ความนิ่ง สุขุม และความชอบธรรม
“นิ่ง สุขุม มีวินัยในการสื่อสาร คือพลังเงียบที่ปกป้องอธิปไตยได้อย่างยั่งยืน”.
