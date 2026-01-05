เริ่มแล้ว ลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดลงทะเบียนโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อช่วยลูกหนี้ NPLs ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ
5 มกราคม 2569 — ข่าวดีต้อนรับปีใหม่สำหรับผู้ประสบปัญหาทางการเงิน ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับกระทรวงการคลังและสถาบันการเงิน ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้ (5 มกราคม 2569) เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถปลดล็อกภาระหนี้เสียและกลับมาเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่ได้อีกครั้ง
ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ? มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามเงื่อนไข
-
เป็น บุคคลธรรมดา
-
เป็นหนี้เสีย (NPLs) ที่ค้างชำระกับผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท (โดยยึดข้อมูลยอดหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) หมายเหตุ: ในระยะแรก โครงการจะครอบคลุมเฉพาะลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ก่อน
ทางรอดของลูกหนี้ ลดยอด-งดดอกเบี้ย คือการให้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เข้ามาทำหน้าที่รับซื้อหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าปกติ เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการลดยอดเงินต้นบางส่วน หรือการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมดหากปฏิบัติตามเงื่อนไข
ลูกหนี้สามารถเลือกทางเลือกการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ 2 รูปแบบ
-
ทางเลือกที่ 1 จ่ายปิดจบหนี้ทันที (ชำระหนี้บางส่วนเพื่อปิดบัญชี)
-
ทางเลือกที่ 2 ผ่อนชำระเป็นงวด สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดย ไม่คิดดอกเบี้ย ระหว่างเข้าร่วมมาตรการ
ช่องทางการลงทะเบียน ผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่
-
เว็บไซต์ ธปท.:
www.bot.or.th/cleardebt
-
เว็บไซต์ SAM:
www.sam.or.th
-
ช่องทางของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จาก SAM หรือตัวแทนติดต่อกลับเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ธปท.) โทร. 1213 หรือ SAM Call Center โทร. 1443 กด 6
