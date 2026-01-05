การเงินเศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ลงทะเบียน "ปิดหนี้ไว ไปต่อได้" ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:59 น.
เริ่มแล้ว ลงทะเบียน ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดลงทะเบียนโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อช่วยลูกหนี้ NPLs ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

5 มกราคม 2569 — ข่าวดีต้อนรับปีใหม่สำหรับผู้ประสบปัญหาทางการเงิน ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับกระทรวงการคลังและสถาบันการเงิน ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้ (5 มกราคม 2569) เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถปลดล็อกภาระหนี้เสียและกลับมาเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่ได้อีกครั้ง

ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ? มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามเงื่อนไข

  1. เป็น บุคคลธรรมดา

  2. เป็นหนี้เสีย (NPLs) ที่ค้างชำระกับผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท (โดยยึดข้อมูลยอดหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) หมายเหตุ: ในระยะแรก โครงการจะครอบคลุมเฉพาะลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ก่อน

ทางรอดของลูกหนี้ ลดยอด-งดดอกเบี้ย คือการให้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เข้ามาทำหน้าที่รับซื้อหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าปกติ เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการลดยอดเงินต้นบางส่วน หรือการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมดหากปฏิบัติตามเงื่อนไข

ลูกหนี้สามารถเลือกทางเลือกการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ 2 รูปแบบ

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายปิดจบหนี้ทันที (ชำระหนี้บางส่วนเพื่อปิดบัญชี)

  • ทางเลือกที่ 2 ผ่อนชำระเป็นงวด สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดย ไม่คิดดอกเบี้ย ระหว่างเข้าร่วมมาตรการ

ช่องทางการลงทะเบียน ผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

  1. เว็บไซต์ ธปท.: www.bot.or.th/cleardebt

  2. เว็บไซต์ SAM: www.sam.or.th

  3. ช่องทางของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จาก SAM หรือตัวแทนติดต่อกลับเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ธปท.) โทร. 1213 หรือ SAM Call Center โทร. 1443 กด 6

เปิดลงทะเบียนโครงการ &quot;ปิดหนี้ไว ไปต่อได้&quot; แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อช่วยลูกหนี้ NPLs ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

