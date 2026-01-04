ทนายน้ำผึ้ง ขึ้นโรงพักแจ้งความ “ลอย ชุนพงษ์ทอง” เซ่นปมแฉไม่เช็ก-ชื่อซ้ำ 4 คน
อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เมืองหนองคาย ลั่นเสียชื่อเสียงถูกแขวนภาพโยง Blacklist Seller โชว์ประวัติขาวสะอาดผ่านการตรวจอาชญากรรมทุกระดับ เตรียมหอบหลักฐานสู้คดีในศาลเพื่อสร้างมาตรฐานจริยธรรมนักการเมือง
กลายเป็นบทเรียนราคาแพงของการ “เช็กก่อนแชร์” ในโลกโซเชียล เมื่อ ทนายน้ำผึ้ง หรือ น.ส.อภิญญา บุญจันทร์ ผู้สมัคร สส.จังหวัดหนองคาย พรรคประชาชน เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ สภ.เมืองหนองคาย เพื่อดำเนินคดีกับนายลอย ชุนพงษ์ทอง นักวิชาการอิสระ หลังถูกโพสต์ภาพประกอบข้อความกล่าวหาว่า มีชื่อติดอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ควรระวัง (Blacklist Seller) กรณีฉ้อโกงเงิน 300 บาท จากการขายของออนไลน์
ทนายน้ำผึ้งชี้แจงชัดเจน สาเหตุของความเข้าใจผิดครั้งนี้เกิดจากปัญหา “ชื่อและนามสกุลซ้ำกัน” ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้ชื่อ “อภิญญา บุญจันทร์” ถึง 4 คน เธอได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่รพ.หนองคาย ซึ่งเคยเกือบเกิดความสับสนในการรักษา เพราะมีคนไข้ชื่อเดียวกันเข้ารับการรักษาอาการกระดูกหัก ในขณะที่ตัวเธอเข้ารักษาเพียงอาการออฟฟิศซินโดรม
นอกจากนี้ทนายสาวยังยืนยันด้วยว่า ตนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจาก กกต. ในการเลือกตั้งปี 2566 และล่าสุดในปี 2567 ยังผ่านการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลจังหวัดหนองคาย ซึ่งไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรือการร้องเรียนมรรยาททนายความ ส่วนรายได้และบัญชี ยืนยันว่าในปีที่ถูกกล่าวหา (พ.ศ. 2564) มีรายได้จากการเป็นทนายและล่ามรวมหลักแสนบาทต่อเดือน ยื่นภาษีถูกต้อง และไม่มีบัญชีธนาคารออมสินตามที่ปรากฏในรายชื่อแบล็กลิสต์
แม้ภายหลังจะได้รับคำชี้แจงจากทางพรรคโดยนายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชนว่าเป็นการเข้าใจผิดและคนละบุคคลกัน รวมถึงมีนายตำรวจระดับสูงติดต่อมาเพื่ออธิบายว่าอีกฝ่ายอาจขาดเจตนา แต่หนนี้ทนายน้ำผึ้งมองว่า ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วจากการนำรูปภาพของเธอไป “แขวน” ในที่สาธารณะโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
“ดิฉันเข้าใจค่ะว่าคนเราผิดพลาดกันได้ แต่จะดีกว่ามั้ยถ้าเช็กก่อนแชร์… ดิฉันเป็นทนายความ ขอนำเรื่องเข้าสู่ศาลให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณานะคะ”
การตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในครั้งนี้ ตัวแทนผู้สมัครสส.จากพรรคปชน.เน้นย้ำว่า ทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง และเพื่อสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้นักการเมืองและสังคมได้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สื่อสารออกไป เพื่อไม่ให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นโดยขาดการไตร่ตรองที่ถี่ถ้วน.
