ข่าวการเมือง

ทนายน้ำผึ้ง ขึ้นโรงพักแจ้งความ “ลอย ชุนพงษ์ทอง” เซ่นปมแฉไม่เช็ก-ชื่อซ้ำ 4 คน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 14:20 น.
86
ลอยชุนพงษ์ทองดราม่า
แฟ้มภาพ

อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เมืองหนองคาย ลั่นเสียชื่อเสียงถูกแขวนภาพโยง Blacklist Seller โชว์ประวัติขาวสะอาดผ่านการตรวจอาชญากรรมทุกระดับ เตรียมหอบหลักฐานสู้คดีในศาลเพื่อสร้างมาตรฐานจริยธรรมนักการเมือง

กลายเป็นบทเรียนราคาแพงของการ “เช็กก่อนแชร์” ในโลกโซเชียล เมื่อ ทนายน้ำผึ้ง หรือ น.ส.อภิญญา บุญจันทร์ ผู้สมัคร สส.จังหวัดหนองคาย พรรคประชาชน เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ สภ.เมืองหนองคาย เพื่อดำเนินคดีกับนายลอย ชุนพงษ์ทอง นักวิชาการอิสระ หลังถูกโพสต์ภาพประกอบข้อความกล่าวหาว่า มีชื่อติดอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ควรระวัง (Blacklist Seller) กรณีฉ้อโกงเงิน 300 บาท จากการขายของออนไลน์

ทนายน้ำผึ้งชี้แจงชัดเจน สาเหตุของความเข้าใจผิดครั้งนี้เกิดจากปัญหา “ชื่อและนามสกุลซ้ำกัน” ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้ชื่อ “อภิญญา บุญจันทร์” ถึง 4 คน เธอได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่รพ.หนองคาย ซึ่งเคยเกือบเกิดความสับสนในการรักษา เพราะมีคนไข้ชื่อเดียวกันเข้ารับการรักษาอาการกระดูกหัก ในขณะที่ตัวเธอเข้ารักษาเพียงอาการออฟฟิศซินโดรม

นอกจากนี้ทนายสาวยังยืนยันด้วยว่า ตนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจาก กกต. ในการเลือกตั้งปี 2566 และล่าสุดในปี 2567 ยังผ่านการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลจังหวัดหนองคาย ซึ่งไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรือการร้องเรียนมรรยาททนายความ ส่วนรายได้และบัญชี ยืนยันว่าในปีที่ถูกกล่าวหา (พ.ศ. 2564) มีรายได้จากการเป็นทนายและล่ามรวมหลักแสนบาทต่อเดือน ยื่นภาษีถูกต้อง และไม่มีบัญชีธนาคารออมสินตามที่ปรากฏในรายชื่อแบล็กลิสต์

แม้ภายหลังจะได้รับคำชี้แจงจากทางพรรคโดยนายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชนว่าเป็นการเข้าใจผิดและคนละบุคคลกัน รวมถึงมีนายตำรวจระดับสูงติดต่อมาเพื่ออธิบายว่าอีกฝ่ายอาจขาดเจตนา แต่หนนี้ทนายน้ำผึ้งมองว่า ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วจากการนำรูปภาพของเธอไป “แขวน” ในที่สาธารณะโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

“ดิฉันเข้าใจค่ะว่าคนเราผิดพลาดกันได้ แต่จะดีกว่ามั้ยถ้าเช็กก่อนแชร์… ดิฉันเป็นทนายความ ขอนำเรื่องเข้าสู่ศาลให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณานะคะ”

การตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในครั้งนี้ ตัวแทนผู้สมัครสส.จากพรรคปชน.เน้นย้ำว่า ทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง และเพื่อสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้นักการเมืองและสังคมได้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สื่อสารออกไป เพื่อไม่ให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นโดยขาดการไตร่ตรองที่ถี่ถ้วน.

ทนายน้ำผึ้ง อภิญญา บุญจันทร์วันนี้
ภาพ Facebook @ทนายน้ำผึ้ง อภิญญา บุญจันทร์
ทนายน้ำผึ้งพรรคประชาชน หนองคายเขต 1
ภาพ @Facebook
อภิญญา บุญจันทร์ ชื่อซ้ำ 4 คน
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

สาเหตุลงประชามติล่วงหน้าไม่ได้ “ไอลอว์” ย้ำเหลือเวลาอีกแค่ 2 วันเท่านั้น

1 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ประกันสังคม ม.33 จ่ายเงินสมทบ 875 บาท/เดือน ได้สิทธิอะไรบ้าง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เรอัล เบติส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

38 นาที ที่แล้ว
Rakchart Party Little Bear Kindergarten Dance ข่าว

บก.ลายจุด ซัดท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” พรรครักชาติ สะท้อนนโยบายกลวงโบ๋

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านชาบูจีนเตรียมฟ้องลูกค้าสาว ปล่อยหมากินเนื้อจากจาน ต้องสั่งปิดร้าน 3 วัน เปลี่ยนภาชนะยกชุด

56 นาที ที่แล้ว
พรรครักชาติ เต้นสยาม ข่าวการเมือง

เปิดคลิป เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง ขอเสียงวัยรุ่นสยามหน้าเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กงอทัพภาคที่ 2 สถานการณืชายแดนวันนี้ ข่าวการเมือง

กองทัพภาค 2 เผยชายแดนไร้เหตุปะทะ ฝั่งกัมพูชายังเสริมที่มั่น-บินโดรน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอยชุนพงษ์ทองดราม่า ข่าวการเมือง

ทนายน้ำผึ้ง ขึ้นโรงพักแจ้งความ “ลอย ชุนพงษ์ทอง” เซ่นปมแฉไม่เช็ก-ชื่อซ้ำ 4 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์โรมชูวิทย์ ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา “โรม” ร่ายยาวหา “ชูวิทย์” ยันจุดยืนมีส้มไม่มีเทา ไม่ขอเล่นการเมืองแบบเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกศิษย์อาลัย “รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี” อาจารย์ม.ขอนแก่น เสียชีวิตกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเพลงเศร้า “หนุ่ม นกแล” อดีตสมาชิกวงดังยุค 80 จากไปอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก “ควอน มินอา” อดีตสมาชิกวง AOA ถูกส่งตัวรพ. หลังพยายามจบชีวิตตัวเอง เผยปมถูกบูลลี่-ล่วงละเมิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลตรีเสด็จอาคะจักรอายุเท่าไหร่ ข่าวการเมือง

เปิดภาพ “ผบ.เด็จ” นายพลผู้ปิดทองหลังพระ ลงสมรภูมิแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายแบงก์ฮีโร่ ช่วยเด็ก 10 คนออกจากเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในสวิส ตายพุ่ง 40 ศพ เจ็บอีกนับร้อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปมน้ำแข็งเป็นเหตุ! ลูกค้าแทงเด็กเสิร์ฟดับ คนในร้านรุมประชาทัณฑ์มือมีด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พรรคตัวแทนทหารคะแนนนำโด่ง คว้าชัยเลือกตั้งเมียนมาเฟสแรก แม้ถูกวิจารณ์ไร้คู่แข่ง-คนใช้สิทธิน้อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพแรก มาดูโร นำตัวถึงนิวยอร์ก ดำเนินคดียาเสพติด-ก่อการร้าย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หดหู่! สาวถูกอดีตแฟนหลอกนัดเจอ หนีเจอปืนไล่จี้ฉุดย่ำยีถ่ายคลิปประจาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตึงเครียดรับปีใหม่ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกตกนอกเขตน่านน้ำญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเฝ้าระวังขั้นสูงสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 4 1 69 ดูดวง

เตือน 4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก-คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเว่นติดป้ายบอกลูกค้า อย่ายืนเงียบ ข่าว

ส่องานเข้าหนัก! พนง.ร้านสะดวกซื้อ ติดป้ายหน้าเคาน์เตอร์แบบสับ “ลุ้นตกงาน” หรือไปต่อ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 14:20 น.
86
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ประกันสังคม ม.33 จ่ายเงินสมทบ 875 บาท/เดือน ได้สิทธิอะไรบ้าง

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569

เรอัล มาดริด พบ เรอัล เบติส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569
Rakchart Party Little Bear Kindergarten Dance

บก.ลายจุด ซัดท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” พรรครักชาติ สะท้อนนโยบายกลวงโบ๋

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569

ร้านชาบูจีนเตรียมฟ้องลูกค้าสาว ปล่อยหมากินเนื้อจากจาน ต้องสั่งปิดร้าน 3 วัน เปลี่ยนภาชนะยกชุด

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569
Back to top button