สเปอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69
4 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS ซันเดอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – ซันเดอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้อง ซาบี ซิโมนส์ อีกทั้งจะไม่มี ปาเป้ ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ลูคัส เบิร์กวัลล์ กับ โดมินิค โซลันกี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, โรดริโก้ เบนทานกูร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
ซันเดอร์แลนด์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแมวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะไม่มีชื่อของ แดน บัลลาร์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โนอาห์ ซาดิกี้, เบอทรานด์ ตราโอเร่, ฮาบิบ ดิยาร์ร่า, เรย์นิลโด้ มันดาว่า, อาร์เธอร์ มาซูอากู และ เชมส์ดีน ตัลบี้ ที่ติดภารกิจทีมชาติทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน ลูฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ตราย ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน แดนกลางเป็น กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอลีเซอร์ มาเยนด้า, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, ไซม่อน อาดินกร้า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS ซันเดอร์แลนด์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 31/01/17 ซันเดอร์แลนด์ 0-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 18/09/16 สเปอร์ส 1-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 16/01/16 สเปอร์ส 4-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 13/09/15 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 17/01/12 สเปอร์ส 2-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ซันเดอร์แลนด์
- 01/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/25 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, โรดริโก้ เบนทานกูร์ – โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ – ริชาร์ลิซอน
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : โรบิน ลูฟส์ (GK) – ตราย ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน – กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า – เอลีเซอร์ มาเยนด้า, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, ไซม่อน อาดินกร้า – วิลสัน อิซิดอร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 1-1 ซันเดอร์แลนด์
