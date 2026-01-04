ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สเปอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 10:35 น.
67

4 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS ซันเดอร์แลนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Tottenham Hotspur

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – ซันเดอร์แลนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้อง ซาบี ซิโมนส์ อีกทั้งจะไม่มี ปาเป้ ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ลูคัส เบิร์กวัลล์ กับ โดมินิค โซลันกี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, โรดริโก้ เบนทานกูร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

ซันเดอร์แลนด์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแมวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะไม่มีชื่อของ แดน บัลลาร์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โนอาห์ ซาดิกี้, เบอทรานด์ ตราโอเร่, ฮาบิบ ดิยาร์ร่า, เรย์นิลโด้ มันดาว่า, อาร์เธอร์ มาซูอากู และ เชมส์ดีน ตัลบี้ ที่ติดภารกิจทีมชาติทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน ลูฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ตราย ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน แดนกลางเป็น กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอลีเซอร์ มาเยนด้า, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, ไซม่อน อาดินกร้า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS ซันเดอร์แลนด์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 31/01/17 ซันเดอร์แลนด์ 0-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/09/16 สเปอร์ส 1-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/01/16 สเปอร์ส 4-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/09/15 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/01/12 สเปอร์ส 2-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ซันเดอร์แลนด์

  • 01/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/12/25 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, โรดริโก้ เบนทานกูร์ – โมฮาเหม็ด คูดุส, ลูคัส เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ – ริชาร์ลิซอน

ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : โรบิน ลูฟส์ (GK) – ตราย ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน – กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า – เอลีเซอร์ มาเยนด้า, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, ไซม่อน อาดินกร้า – วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 1-1 ซันเดอร์แลนด์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

สาเหตุลงประชามติล่วงหน้าไม่ได้ “ไอลอว์” ย้ำเหลือเวลาอีกแค่ 2 วันเท่านั้น

53 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ประกันสังคม ม.33 จ่ายเงินสมทบ 875 บาท/เดือน ได้สิทธิอะไรบ้าง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เรอัล เบติส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

37 นาที ที่แล้ว
Rakchart Party Little Bear Kindergarten Dance ข่าว

บก.ลายจุด ซัดท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” พรรครักชาติ สะท้อนนโยบายกลวงโบ๋

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านชาบูจีนเตรียมฟ้องลูกค้าสาว ปล่อยหมากินเนื้อจากจาน ต้องสั่งปิดร้าน 3 วัน เปลี่ยนภาชนะยกชุด

56 นาที ที่แล้ว
พรรครักชาติ เต้นสยาม ข่าวการเมือง

เปิดคลิป เจษฎ์-ชัยวุฒิ ขนทีมพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง ขอเสียงวัยรุ่นสยามหน้าเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กงอทัพภาคที่ 2 สถานการณืชายแดนวันนี้ ข่าวการเมือง

กองทัพภาค 2 เผยชายแดนไร้เหตุปะทะ ฝั่งกัมพูชายังเสริมที่มั่น-บินโดรน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอยชุนพงษ์ทองดราม่า ข่าวการเมือง

ทนายน้ำผึ้ง ขึ้นโรงพักแจ้งความ “ลอย ชุนพงษ์ทอง” เซ่นปมแฉไม่เช็ก-ชื่อซ้ำ 4 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์โรมชูวิทย์ ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา “โรม” ร่ายยาวหา “ชูวิทย์” ยันจุดยืนมีส้มไม่มีเทา ไม่ขอเล่นการเมืองแบบเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกศิษย์อาลัย “รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี” อาจารย์ม.ขอนแก่น เสียชีวิตกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเพลงเศร้า “หนุ่ม นกแล” อดีตสมาชิกวงดังยุค 80 จากไปอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก “ควอน มินอา” อดีตสมาชิกวง AOA ถูกส่งตัวรพ. หลังพยายามจบชีวิตตัวเอง เผยปมถูกบูลลี่-ล่วงละเมิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลตรีเสด็จอาคะจักรอายุเท่าไหร่ ข่าวการเมือง

เปิดภาพ “ผบ.เด็จ” นายพลผู้ปิดทองหลังพระ ลงสมรภูมิแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายแบงก์ฮีโร่ ช่วยเด็ก 10 คนออกจากเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในสวิส ตายพุ่ง 40 ศพ เจ็บอีกนับร้อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปมน้ำแข็งเป็นเหตุ! ลูกค้าแทงเด็กเสิร์ฟดับ คนในร้านรุมประชาทัณฑ์มือมีด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พรรคตัวแทนทหารคะแนนนำโด่ง คว้าชัยเลือกตั้งเมียนมาเฟสแรก แม้ถูกวิจารณ์ไร้คู่แข่ง-คนใช้สิทธิน้อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพแรก มาดูโร นำตัวถึงนิวยอร์ก ดำเนินคดียาเสพติด-ก่อการร้าย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หดหู่! สาวถูกอดีตแฟนหลอกนัดเจอ หนีเจอปืนไล่จี้ฉุดย่ำยีถ่ายคลิปประจาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตึงเครียดรับปีใหม่ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกตกนอกเขตน่านน้ำญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเฝ้าระวังขั้นสูงสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 4 1 69 ดูดวง

เตือน 4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก-คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซเว่นติดป้ายบอกลูกค้า อย่ายืนเงียบ ข่าว

ส่องานเข้าหนัก! พนง.ร้านสะดวกซื้อ ติดป้ายหน้าเคาน์เตอร์แบบสับ “ลุ้นตกงาน” หรือไปต่อ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 10:35 น.
67
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุลงประชามติล่วงหน้าไม่ได้ “ไอลอว์” ย้ำเหลือเวลาอีกแค่ 2 วันเท่านั้น

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ประกันสังคม ม.33 จ่ายเงินสมทบ 875 บาท/เดือน ได้สิทธิอะไรบ้าง

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569
Rakchart Party Little Bear Kindergarten Dance

บก.ลายจุด ซัดท่าเต้น “อนุบาลหมีน้อย” พรรครักชาติ สะท้อนนโยบายกลวงโบ๋

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569

ร้านชาบูจีนเตรียมฟ้องลูกค้าสาว ปล่อยหมากินเนื้อจากจาน ต้องสั่งปิดร้าน 3 วัน เปลี่ยนภาชนะยกชุด

เผยแพร่: 4 มกราคม 2569
Back to top button