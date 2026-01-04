ข่าว

ลูกศิษย์อาลัย “รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี” อาจารย์ม.ขอนแก่น เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 13:53 น.
122

ข่าวเศร้าของเหล่าลูกศิษย์ เมื่อมีการแจ้งข่าวว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสียชีวิตกะทันหัน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (3 มกราคม) เพจเฟซบุ๊ก Department of Mathematics, KKU หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้โพสต์แจ้งข่าวว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เสียชีวิตกะทันหัน โดยระบุว่า

“สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์”

“รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี เป็นนักคณิตศาสตร์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวน ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน”

“สาขาวิชาฯ ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวครอบครัวของรองศาสตราจารย์ ดร. นรากร คณาศรี ในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียในครั้งนี้”

อ้างอิง : Facebook Department of Mathematics, KKU

 

เผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 13:53 น.
122
