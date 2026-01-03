บอลลูน พินทุ์สุดา โพสต์ภาพคู่ เป๊ก เศรณี-อนุทิน วันปีใหม่ แฟนๆ หลุดโฟกัสแห่ชมความสวย

อุ๊ย! บอลลูน พินทุ์สุดา โพสต์ภาพคู่แนบชิดสนิทสนม เป๊ก เศรณี-อนุทิน ในวันปีใหม่ แฟนคลับหลุดโฟกัสความสวยสะพรั่งยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
บอกได้เลยว่าเป็นเซ็ตรูปภาพฉลองวันปีใหม่ของคนบันเทิงที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมาก สำหรับดาราสาวหน้าแบ๊ว บอลลูน พินทุ์สุดา ตำนานความเซ็กซี่ที่หลายคนตราตรึง ได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่เจ้าตัวได้ร่วมฉลองปีใหม่กับ เป๊ก เศรณี และ นายกฯ อนุทิน พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “Happy new year 2026 kaa PS. เป็นครอบครัวที่น่ารักมาก ๆ ค่ะ”
ทว่าในรูปนี้ชาวเน็ตแอบสังเกตเห็นความสนิทชิดเชื้อระหว่าง บอลลูน กับ เป๊ก เศรณี ซึ่งฝ่ายชายก็เพิ่งจะโสดสนิทมาได้ไม่เท่าไหร่ ทำเอาคนที่ได้เห็นภาพดังกล่าวแห่เข้ามาคอมเมนต์และคิดกันไปต่าง ๆ นานาว่าคู่นี้มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า
แต่ความคิดเห็นของแฟนคลับส่วนใหญ่ที่นอกจากจะพิมพ์หัวใจสีน้ำเงินที่เป็นสีเดียวกับพรรคของนายกฯ หนูแล้วนั้น ก็ยังชื่นชมความสวย น่ารัก และความหน้าเด็กของสาวบอลลูนกันยกใหญ่ โดยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดาราสาวยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ทั้งที่เวลาผ่านมาหลายสิบปีแล้ว
ดูโพสต์นี้บน Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์
- วงในเฉลยปมรักร้าว เป๊ก เศรณี-เพลง ชนม์ทิดา ลือสนั่นมือที่สามไฮโซสาว
อ้างอิงจาก : IG balloon_balloon
ติดตาม The Thaiger บน Google News: