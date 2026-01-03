ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เปิดฉากบึ้มฐานทัพเวเนฯ หลัง “ทรัมป์” ขู่กวาดล้างคาร์เทลยาเสพติด

เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 15:03 น.
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ขณะนี้ทหารสหรัฐฯ กำลังปฏิบัติการภาคพื้นดินในและรอบ ๆ กรุงการากัส ประเทศเวเนซูเอลา แล้ว

สหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพเวเนซุเอลา เสียงระเบิดสนั่นเมือง 7 จุดตั้งแต่เช้ามืด FAA สั่งปิดน่านฟ้าด่วน! จับตาความตึงเครียดหลัง “ทรัมป์” ขู่กวาดล้างคาร์เทลยาเสพติด

สถานการณ์ความตึงเครียดในอเมริกาใต้พุ่งสู่จุดเดือด เมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 เกิดเหตุระเบิดดังสนั่นหลายครั้งในกรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้พื้นที่ทางตอนใต้ของเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารขนาดใหญ่เกิดไฟฟ้าดับมืดสนิททั้งบริเวณ

สื่อยักษ์ใหญ่ทั้ง AP และ Reuters รายงานตรงกันว่า “เสียงระเบิดเริ่มดังขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พร้อมกับเสียงเครื่องบินรบบินต่ำเหนือท้องฟ้า เป้าหมายการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ ฐานทัพอากาศ “เอล ลิเบร์ตาดอร์” (El Libertador) ในเมืองมาราไก ซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการสูงสุดของกองทัพอากาศเวเนซุเอลา แรงระเบิดส่งผลให้เกิดเปลวไฟและกลุ่มควันพวยพุ่งพ้นขอบฟ้า รวมถึงเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ตอนใต้ของเมืองหลวง”

ภาพจาก : X @visegrad24

เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ส่งกองกำลังเฉพาะกิจทางเรือรุกคืบเข้าสู่ทะเลแคริบเบียน พร้อมประกาศชัดเจนว่าได้ทำลายพื้นที่เทียบเรือของเวเนซุเอลาไปก่อนหน้านี้ โดยอ้างว่าเป็นฐานของขบวนการค้ายาเสพติด แม้รัฐบาลสหรัฐฯ จะยังไม่ยืนยันว่าระเบิดครั้งล่าสุดนี้เป็นปฏิบัติการทางทหารหรือฝีมือของ CIA แต่ทรัมป์เคยขู่ไว้ว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินจะเริ่มขึ้น “เร็ว ๆ นี้”

ขณะที่ประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นหัวหน้าคาร์เทลยาเสพติด โดยระบุว่า “วอชิงตันกุเรื่องขึ้นเพื่อหวังโค่นล้มเขาและเข้าควบคุมแหล่งน้ำมันมหาศาล” อย่างไรก็ตาม มาดูโรเพิ่งออกมากล่าวอย่างประนีประนอมว่า “เปิดกว้างต่อการเจรจา” หลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ทั้งการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการถูกสหรัฐฯ สั่ง “ปิดน่านฟ้า” อย่างไม่เป็นทางการตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้หลังสิ้นเสียงระเบิดเพียงไม่กี่ชั่วโมง สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ได้ออกประกาศด่วนที่สุด (NOTAM) สั่งห้ามอากาศยานที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ทุกลำบินเข้าสู่หรือผ่านน่านฟ้าเวเนซุเอลาในทุกระดับความสูง ซึ่งจากการตรวจสอบผ่าน Flightradar24 พบว่าน่านฟ้าเหนือเวเนซุเอลาในขณะนี้ว่างเปล่าไร้เงาเครื่องบินพาณิชย์โดยสิ้นเชิง สภาพพื้นที่ได้กลายเป็นเขตปฏิบัติการทางทหารโดยพฤตินัย

Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)
Pedestrians run after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)
Soldiers guard the area around the Miraflores presidential palace after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Cristian Hernandez)

อ้างอิงจาก : france24, chosun, X @visegrad24

