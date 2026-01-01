ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 20:21 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 12:22 น.
จากคนไม่เชื่อเรื่องผีสู่คนทรงสื่อวิญญาณคนดัง เปิดชีวิต “แอนโธนี” อดีตขี้ยาเฉียดตาย พลิกผันกลายเป็นร่างทรงคิวยาวข้ามปี

เปิดเรื่องราวชีวิตสุดเหลือเชื่อของ แอนโธนี มร็อคกา ชายวัย 49 ปี จากเมืองแบลร์สทาวน์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ปัจจุบันกลายเป็นคนทรงสื่อวิญญาณระดับโลก มีลูกค้าเป็นทั้งดารา นักกีฬา อินฟลูเอนเซอร์ และผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากจองคิวกันยาวข้ามปี

แต่ใครจะเชื่อว่าก่อนหน้าที่เขาจะก้าวมายืนจุดนี้ เขาเคยนิยามตัวเองว่าเป็นพวกขี้สงสัย ไม่เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจมาก่อน แถมยังใช้ชีวิตวัยหนุ่มจมอยู่กับยาเสพติดและแอลกอฮอล์เพื่อหนีความรู้สึกบางอย่างที่เขาเองก็หาคำตอบไม่ได้

ย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่น แอนโธนีต้องต่อสู้กับปัญหาการติดยากับแอลกอฮอล์อย่างหนักตลอดช่วงอายุ 20 กว่าปี เขาเชื่อว่าการใช้สารเสพติดเหล่านี้เป็นวิธีการทำให้ตัวเองด้านชา เพื่อปิดกั้นสัมผัสพิเศษที่ติดตัวมาแต่เด็กซึ่งเขาไม่เข้าใจมัน ในช่วงเวลานั้นเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์เฉียดตายหลายครั้ง ทั้งจากการเสพยาเกินขนาด อุบัติเหตุรถชนรุนแรง และการติดเชื้อรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน

แต่ทุกครั้งที่เฉียดความตาย เขากลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งหรือใครบางคนดึงเขากลับมาเสมอ ซึ่งเหตุการณ์เฉียดตายเหล่านั้นไม่ใช่แค่สัญญาณเตือน แต่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ

หลังจากที่เขาเลิกยาเสพติดและขจัดความวุ่นวายออกจากชีวิต สัญชาตญาณที่เคยถูกกดทับไว้ก็เริ่มปะทุขึ้นมา แอนโธนีเริ่มรับรู้ข้อมูลหรือความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ จนกระทั่งเพื่อนแนะนำให้ไปดูดวงกับคนทรง

แม้ตอนแรกจะลังเลแต่เขาก็ลองดู ซึ่งแม่หมอคนนั้นทักแม่นยำมาก ในเวลาต่อมาเธอก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเขาได้ปรากฏอยู่ในทุกการดูดวงที่เธอทำตลอดสัปดาห์นั้น พร้อมกับยืนยันว่าเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนทรง ซึ่งคำทำนายนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาหันมาฝึกฝนความสามารถนี้อย่างจริงจังกับอาจารย์ผู้สอน

ประสบการณ์การดูดวงครั้งแรกของเขานั้นน่าขนลุก ชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้ เมื่อเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดรุนแรงที่แล่นจากแขนซ้ายพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจขณะดูดวงให้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งตรงกับสาเหตุการเสียชีวิตของย่าเธอที่เกิดจากการถูกแมวกัดที่มือจนติดเชื้อลามเข้ากระแสเลือดไปถึงหัวใจ

เหตุการณ์นั้นทำให้แอนโธนียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและมุ่งมั่นใช้ความสามารถนี้ช่วยเหลือผู้คน โดยมองว่ามันคือการเยียวยาจิตใจ ปัจจุบันเขาคิดค่าบริการรอบละ 350 ดอลลาร์ หรือประมาณหมื่นกว่าบาทสำหรับการสื่อสาร 45 นาที และมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 85,000 คน

สำหรับวิธีการสื่อสารกับวิญญาณนั้น แอนโธนีอธิบายว่ามันคือการผสมผสานพลังงาน โดยเขาจะปรับระดับพลังงานของตัวเองขึ้น ขณะที่ดวงวิญญาณจะปรับลดลงมาเจอกันตรงกลาง วิญญาณจะใช้ประสาทสัมผัสของเขาเพื่อส่งผ่านหลักฐานต่างๆ เช่น ชื่อ สาเหตุการตาย บุคลิก หรือความทรงจำ เพื่อยืนยันว่าพวกเขายังคงรับรู้และเชื่อมโยงกับคนที่ยังอยู่ ซึ่งหน้าที่ของเขาคือการแปลความหมายเหล่านั้นให้ชัดเจนที่สุดเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตาย

