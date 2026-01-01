เช็กปฏิทินด่วน! มกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ “มีวันหยุดอีกไหม”
เช็กปฏิทินด่วน! เดือนมกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ “มีวันหยุดอีกไหม” หรือต้องกัดฟันยิงยาวถึงเดือนหน้า?
1 มกราคม 2569 — เริ่มต้นศักราชใหม่ ปีมะเมีย (2569) กันอย่างเป็นทางการ หลังจากเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างจุใจ หลายคนเริ่มกางปฏิทินวางแผนชีวิตกันต่อทันทีว่าเดือนมกราคมยังเหลือ “วันหยุด” ให้ได้พักผ่อนอีกหรือไม่? หรือจะต้องก้มหน้าก้มตาทำงานยิงยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
สำหรับใครที่กำลังมองหาวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคารเพิ่มเติมหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เพราะตามปฏิทินวันหยุดราชการประจำปี 2569 ในเดือนมกราคมนี้ ไม่มีวันหยุดราชการ หลงเหลืออยู่อีกแล้ว
นั่นหมายความว่า หากใครไม่ได้ลางานพักร้อนเพิ่มเติม คุณจะต้องทำงานยิงยาวตั้งแต่วันที่เริ่มงาน ไปจนสิ้นเดือนมกราคมเลยทีเดียว
วันสำคัญในเดือนมกราคม 2569 (ไม่ใช่วันหยุดราชการ)
แม้จะไม่มีวันหยุดสำหรับวัยทำงาน แต่เดือนนี้ยังมีวันสำคัญ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องกาปฏิทินไว้ เพราะมีผลต่อการวางแผนครอบครัว
1. วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569
-
ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
-
เป็นวันที่สถานที่ราชการ ค่ายทหาร และห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะจัดกิจกรรมพิเศษ การจราจรในบางพื้นที่อาจหนาแน่นกว่าปกติ ผู้ปกครองควรวางแผนการเดินทางหากจะพาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรม
2. วันครูแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569
-
เป็นวันหยุดของสถานศึกษา โรงเรียนหยุด เพื่อให้คุณครูได้ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
-
สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เป็นผู้ปกครอง วันนี้ท่านไม่หยุด ต้องไปทำงานตามปกติ แต่ลูกหลานจะหยุดเรียน ดังนั้นต้องวางแผนคนดูแลเด็กๆ ที่บ้านให้ดีครับ
3. วันกองทัพไทย วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569
-
เป็นวันรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการทั่วไป
แล้ว ตรุษจีน ปี 2569 ตรงกับวันไหน?
จะไปตกอยู่ในเดือนหน้า คือ วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ครับ (ดังนั้นเดือนมกราคมนี้ ยังไม่ได้ซองอั่งเปาและยังไม่ได้หยุดเที่ยวครับ)
สรุป เดือนมกราคม 2569 หลังจบเทศกาลปีใหม่แล้ว “ไม่มีวันหยุดพิเศษ” เพิ่มเติมครับ ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นลุยงานเก็บเงินอย่างจริงจัง ก่อนจะไปลุ้นวันหยุดอีกทีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
