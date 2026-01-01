CPF หนุนจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 69 เน้นปลอดภัย “7 วันอันตราย”
‘CPF เคียงข้างทุกการเดินทางปีใหม่ 2569’ เสริมมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน หนุนจุดบริการประชาชน “7 วันอันตราย”
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชนช่วงปีใหม่ 2569 ด้วยการสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นให้จุดบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน “ช่วง 7 วันอันตราย” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569
การขับเคลื่อนดังกล่าวครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ สมุทรสาคร ราชบุรี กำแพงเพชร และสุราษฎร์ธานี โดยมีจิตอาสาซีพีเอฟประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” และเสริมความพร้อมของจุดตรวจและด่านชุมชน
นอกจากการช่วยเหลือสังคมแล้ว ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจัดกิจกรรม “กลับบ้านสุขใจ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” ให้บริการตรวจสภาพรถโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ทุกเส้นทางกลับบ้าน
ซีพีเอฟ…เคียงข้างสังคมไทยในทุกช่วงเวลา เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข รับศักราชใหม่ด้วยความอุ่นใจและปลอดภัย.
