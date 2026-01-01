ข่าว

สลดปีใหม่ แม่จบชีวิตในรถ จดหมายลาตาย สุดเศร้า อดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอลูก

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 12:08 น.
สลดรับปีใหม่! แม่ขับกระบะจบชีวิตในรถ ทิ้งจดหมายลาตายสุดเศร้า ตัดพ้อถูกกีดกันไม่ให้เจอลูก ดักรอกี่ปีก็คว้าน้ำเหลว

เปิดศักราชใหม่ด้วยข่าวสลดสะเทือนใจหัวอกคนเป็นแม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน ได้รับแจ้งเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตภายในรถกระบะ จอดดับเครื่องอยู่บริเวณถนนเจริญราษฎร์ สายลำพูน-เชียงใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน เมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

ภายในห้องโดยสารรถกระบะพบร่าง นางสาวเอ นามสมมต อายุ 42 ปี นอนเสียชีวิต จากการตรวจสอบทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมภายในรถ พบขวดสุราวางอยู่บนเบาะนั่งข้างคนขับจำนวน 1 แบน กับแกล้มเป็นแหนม 1 ห่อ กับเบียร์อีก 1 กระป๋อง

สิ่งที่สะเทือนใจเจ้าหน้าที่ที่สุดคือบริเวณหน้าคอนโซลรถด้านใน พบบัตรประจำตัวประชาชนทับกระดาษสีขาวเอาไว้ เนื้อความเป็นเป็นจดหมายสั่งเสียที่เขียนด้วยลายมือของผู้ตายจำนวน 1 ฉบับ

เนื้อหาในจดหมายฉบับสุดท้ายได้ถ่ายทอดความรวดร้าวของผู้เป็นแม่ ข้อความตัดพ้อถึงอดีตสามีว่าได้กีดกันขัดขวางไม่ให้ตนได้พบหน้าลูก แม้จะเพียรพยายามมาดักรอเพื่อขอเจอหน้าลูกเป็นเวลานานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยสมหวัง

ความปรารถนาสุดท้ายของเธอเพียงแค่อยากจะกอดลูกสักครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ตายยังได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่ชีวิตคู่ล้มเหลว รู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเขียนข้อความขอโทษพ่อแม่ ได้สั่งเสียเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่างๆ โดยขอมอบให้กับลูกกับพ่อแม่ของตน

ภายหลังจากการชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิต แต่ในขณะเกิดเหตุยังไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างส่งไปยังแผนกนิติเวช โรงพยาบาลลำพูน เพื่อดำเนินการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะเร่งประสานงานเพื่อให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป

ข่าว

นักเขียนประจำ Thaiger

