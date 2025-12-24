ข่าว

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน เหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน บำนาญโดนหักเกลี้ยง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 11:14 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 11:40 น.
269
ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท
ภาพจาก : เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

ลมหายใจราคา 10 บาท! ครูเกษียณอีสานจบชีวิตหนีจน หลังโดนหักบำนาญเกลี้ยง เหลือติดก้นถุงแค่เศษเหรียญ

แดดเปรี้ยงของภาคอีสานไม่ได้เผาแค่ผิวหนัง แต่มันเผาไหม้ไปถึงดวงจิตของข้าราชการวัยเกษียณท่านหนึ่งจนมอดไหม้ เมื่อทางตันของชีวิตไม่ได้เกิดจากโรคร้าย แต่เกิดจากตัวเลขในบัญชีที่เหลือเพียงเศษเงิน

เรื่องราวสุดรันทดนี้ถูกตีแผ่ผ่านเฟซบุ๊ก เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ที่นำเสนอความจริงอันขมขื่นของระบบราชการไทย เมื่อครูบำนาญท่านหนึ่งในภาคอีสาน ตัดสินใจปลิดชีพตนเองลาโลกไปอย่างเงียบเชียบ ทิ้งไว้เพียงสลิปเงินบำนาญที่ตอกย้ำความโหดร้ายของชะตากรรม เพราะในช่องรับสุทธิ ปรากฏตัวเลขเพียง 10 บาท

10 บาทถ้วน ตาไม่ได้ฝาด ตลกร้ายที่ขำไม่ออก

แหล่งข่าวระบุว่า ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะถูกพรากไป ครูท่านนี้ได้พยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้าย เดินเท้าเข้าหาผู้มีอำนาจในเขตพื้นที่การศึกษา หวังพึ่งพาความเมตตาเพื่อปลดล็อกพันธนาการหนี้สิน โดยขอให้ดำเนินการเรื่อง เงินบำเหน็จตกทอด ซึ่งเป็นสิทธิพึงมีของข้าราชการ เพื่อนำมาหักลบกลบหนี้ดอกเบี้ย ให้พอมีเงินเหลือประทังชีวิตซื้อข้าวกินบ้าง

เฟซบุ๊ก เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์ข้อความระบุว่า “มันเป็นปัญหาเชิงระบบที่สะสมมานาน..ครูบำนาญจบชีวิตตนเอง…เงินบำนาญหลังหักเงินรับสุทธิ 10 บาทต่อเดือน..ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

วันนี้ได้รับข่าวเศร้าที่ครูบำนาญท่านหนึ่งทางภาคอิสาน จบชีวิตตนเอง ผมได้รับข้อมูลว่าที่ครูตัดสินใจแบบนี้เพราะถึงทางตัน มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะต้องมีค่าอาหารมีค่ารถไปหาหมอ แต่่ท่านนี้มีเงินเหลือหลังจากที่เขตพื้นที่ฯหักเงินชำระหนี้ต่างๆแล้วโอนให้ 10 บาท”

คำตอบที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าและความเย็นชาของระเบียบที่ไร้หัวใจ เขตพื้นที่ฯ ปฏิเสธการดำเนินการ ผลักไสให้ครูชราเดินกลับไปสู่มุมอับของชีวิต เงิน 10 บาทในยุคสมัยนี้ อย่าว่าแต่ซื้อข้าวแกงประทังหิวให้มนุษย์เลย แม้แต่ข้าวให้สุนัขจรจัดสักมื้อยังยากจะหาซื้อได้

เรื่องราวเศร้าของครูวัยเกษียณที่ถูกระบบราชการเมินเฉยต่อคำขอช่วย
ภาพจาก : เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

“ผมดูแล้วว่าเป็น10บาทจริงๆ ตาผมไม่ฝาดแน่ๆ ชีวิตครูบำนาญหลายคนเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นแบบนี้จริงจากคำบอกเล่าที่ครูบำนาญจังหวัดนั้นเล่าให้ผมฟังก่อนที่ครูท่านนี้ ท่านจะจบชีวิตท่านพยายามแล้วที่จะเข้าไปขอความเมตตาอนุเคราะห์เขตพื้นที่ฯท่านจะดำเนินการปลดหนี้ดอกเบี้ยบำเหน็จตกทอด ขอเงินที่ต้องเขตพื้นที่หักชำระหนี้ดอกเบี้ยบำเหน็จตกทอดไว้เพื่อดำรงและกรมบัญชีกลางจะได้นำสิทธิบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้ให้ (เงินบำเหน็จตกทอดเป็นสิทธิของครูที่จบชีวิต) แต่เขตพื้นที่ไม่ยอมที่จะดำเนินการให้ ชีวิตครูบำนาญท่านนี้คงถึงทางตันจะอยู่มีชีวิตอย่างไรเงิน 10 บาท”

ความรันทดของเรื่องนี้คือ เมื่อครูท่านนี้สิ้นลมหายใจลง ระบบราชการที่เคยปฏิเสธเขา กลับสามารถนำสิทธิเงินบำเหน็จตกทอดก้อนนั้นมาชำระหนี้ให้ธนาคารได้ตามขั้นตอน ทั้งที่หากมีความเข้าใจและเห็นใจกันในวันที่เขายังมีลมหายใจ การจัดสรรหนี้สินย่อมทำได้ และหนึ่งชีวิตคงไม่ต้องสังเวยให้กับระบบที่ขาดสามัญสำนึกเช่นนี้

“อย่าว่าแต่ซื้อข้าวคนเลยซื้อข้าวหมาก็ไม่ได้ เพราะผอ.เขตพื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินไม่ศึกษาไม่ยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องหักเงินเดือนครูชำระหนี้ ขาดสามัญสำนึกว่าหักเงินเดือนครูจนหมดเหลือ 10 บาทจะมีเงินเพื่อดำรงชีวิตอย่างไร ท่านจบชีวิตแล้วงบบัญชีกลางก็เอาสิทธิเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้ให้ธนาคาร

ซึ่งครูท่านเลือกที่จะให้กรมบัญชีกลางนำสิทธิตกทอดมาชำระหนี้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่และจะมีเงินที่ต้องชำหนี้ดอกเบี้ยเหลืออยู่เพื่อดำรงชีวิต แต่ผอ.เขตพื้นที่ใจดำมากคิดตื้นๆ ครูเหลือเงิน 10 บาท โหดร้ายมากเศร้าใจครับ ขอให้ครูไปสู่สุคติ สู่ภพภูมิที่ดีครับ”

ครูวัยเกษียณถูกบังคับให้เผชิญกับความจนจนถึงที่สุด
ภาพจาก : เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

1 นาที ที่แล้ว
พล.อ.อ.ประภาส เผย ฮุนเซนดูโหนกระแส เตือนระวังข้อมูลหลุด ข่าว

ฮุนเซน ซุ่มดู ‘โหนกระแส’ ติดโซเชียลไทยหนัก ระวังข้อมูลหลุด ถูกเอาไปใช้ประโยชน์

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศิษย์อาลัย “หลวงปู่สี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล ละสังขารสงบ สิริอายุ 102 ปี พรรษา 82

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

4 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้ บันเทิง

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

6 นาที ที่แล้ว
ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย ข่าว

ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย

10 นาที ที่แล้ว
ทองคำแท่งบนโต๊ะ เศรษฐกิจ

เจอแล้วตัวการ “เงินบาทแข็งค่า” เตรียมงัดมาตรการภาษี-ส่งข้อมูลสรรพากรคุมเข้ม

59 นาที ที่แล้ว
สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย ข่าว

สดุดี ส.อ.กัมปนาท วินาทีพลีชีพ รับระเบิดแทนเพื่อน สละร่างปกป้องแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจ” แจงคลิปเขมรขอสงบศึก ฝีมือคนไทยตัดต่อ หวังให้ถูกไล่พ้นแผ่นดินกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี ไทยยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง ข่าว

จับตาประชุม GBC วันนี้ ที่จันทบุรี พร้อมยื่น 3 เงื่อนไขเด็ดขาด บีบกัมพูชาหยุดยิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ยืนยันแล้ว! ไทยเจ้าภาพ VNL 2026 สนาม 2 ด้านนายกสมาคมฯ รับกังวลเรื่องเวลาเตรียมทีม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร ให้สัมภาษณ์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา บันเทิง

ไม่สนทัวร์! ฮาย อาภาพร เสนอซัดกัมพูชา ทิ้งบอมบ์-ฮุบประเทศทำเมืองขึ้น เสียเวลาพูดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก &quot;เลิกทั้งที่ยังรัก&quot; แผนแต่งงานล่ม บันเทิง

จบเศร้า พระเอกดัง เลิกดารารุ่นพี่ สุดจุก “เลิกทั้งที่ยังรัก” แผนแต่งงานล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันคริสต์มาส 2024 ไลฟ์สไตล์

แคปชั่น วันคริสต์มาส 2025 ภาษาไทย-อังกฤษ ความหมายน่ารักต้อนรับเทศกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือหนัก “คริสเตียน พูลิซิช” ซุ่มปลูกต้นรักกับ “ซิดนีย์ สวีนีย์” ดาราสาวสุดอึ๋ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลอนวันปีใหม่ 2569 ส่งความสุขให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาล ไลฟ์สไตล์

กลอนวันปีใหม่ 2569 กลอนสี่ กลอนแปด กาพย์ยานี ส่งความสุขส่งท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ประกาศกร้าว ไม่โหวต อนุทิน อีกต่อไป ลั่น อย่าไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” พูดชัด ไม่โหวต “อนุทิน” อีกต่อไป อย่าไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

ส่องอันดับโลกล่าสุด “เมย์ รัชนก” หลังจบศึก แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูวัยเกษียณในอีสานจบชีวิตเพราะหนี้สินและเงินบำนาญเหลือเพียง 10 บาท ข่าว

ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน เหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน บำนาญโดนหักเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์กุมขมับ มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่าบอกใส่ถุงคืนไป ข่าว

ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้า ฉีกกล่องพัสดุจนยับ ก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ชาล็อต ปกป้องแบบผิดๆ ข่าวดารา

ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพสวัสดีปีใหม่ 2569/2026 อวยพรปีใหม่ สคส. ให้คนที่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;พี่สีแดง&quot; จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง บันเทิง

อาลัย “พี่สีแดง” จากไปอย่างสงบ สิ้นตลกดังยุคคาเฟ่รุ่งเรือง อดีตสมาชิกคณะเด๋อดู๋ดี๋ดอนแดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน แทททู หรือ นายสงกรานต์ พานภู่ เป็นคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงบนทางด่วนศรีรัช ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 11:14 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 11:40 น.
269
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

‘อนุทิน’ หลั่งน้ำตา นำ ‘ภูมิใจไทย’ สู้ศึกเลือกตั้ง ชูนโยบาย ‘ทหารอาสา-คนละครึ่งพลัส’ มั่นใจนั่งนายกฯ

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568

ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

อาการล่าสุด ต้น จักรกฤษณ์ หลังผ่าเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซูบผอมจำแทบไม่ได้

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
ภาพบรรยากาศใหม่ของเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่มีการออกแบบสไตล์ล้านนาสมัยใหม่

โฉมใหม่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทุ่ม 1.2 พันล้าน ปั้นแลนด์มาร์กมิกซ์ยูส ผสานล้านนาโมเดิร์น

เผยแพร่: 24 ธันวาคม 2568
Back to top button