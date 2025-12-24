ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน เหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน บำนาญโดนหักเกลี้ยง
ลมหายใจราคา 10 บาท! ครูเกษียณอีสานจบชีวิตหนีจน หลังโดนหักบำนาญเกลี้ยง เหลือติดก้นถุงแค่เศษเหรียญ
แดดเปรี้ยงของภาคอีสานไม่ได้เผาแค่ผิวหนัง แต่มันเผาไหม้ไปถึงดวงจิตของข้าราชการวัยเกษียณท่านหนึ่งจนมอดไหม้ เมื่อทางตันของชีวิตไม่ได้เกิดจากโรคร้าย แต่เกิดจากตัวเลขในบัญชีที่เหลือเพียงเศษเงิน
เรื่องราวสุดรันทดนี้ถูกตีแผ่ผ่านเฟซบุ๊ก เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ที่นำเสนอความจริงอันขมขื่นของระบบราชการไทย เมื่อครูบำนาญท่านหนึ่งในภาคอีสาน ตัดสินใจปลิดชีพตนเองลาโลกไปอย่างเงียบเชียบ ทิ้งไว้เพียงสลิปเงินบำนาญที่ตอกย้ำความโหดร้ายของชะตากรรม เพราะในช่องรับสุทธิ ปรากฏตัวเลขเพียง 10 บาท
10 บาทถ้วน ตาไม่ได้ฝาด ตลกร้ายที่ขำไม่ออก
แหล่งข่าวระบุว่า ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะถูกพรากไป ครูท่านนี้ได้พยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้าย เดินเท้าเข้าหาผู้มีอำนาจในเขตพื้นที่การศึกษา หวังพึ่งพาความเมตตาเพื่อปลดล็อกพันธนาการหนี้สิน โดยขอให้ดำเนินการเรื่อง เงินบำเหน็จตกทอด ซึ่งเป็นสิทธิพึงมีของข้าราชการ เพื่อนำมาหักลบกลบหนี้ดอกเบี้ย ให้พอมีเงินเหลือประทังชีวิตซื้อข้าวกินบ้าง
เฟซบุ๊ก เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์ข้อความระบุว่า “มันเป็นปัญหาเชิงระบบที่สะสมมานาน..ครูบำนาญจบชีวิตตนเอง…เงินบำนาญหลังหักเงินรับสุทธิ 10 บาทต่อเดือน..ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
วันนี้ได้รับข่าวเศร้าที่ครูบำนาญท่านหนึ่งทางภาคอิสาน จบชีวิตตนเอง ผมได้รับข้อมูลว่าที่ครูตัดสินใจแบบนี้เพราะถึงทางตัน มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะต้องมีค่าอาหารมีค่ารถไปหาหมอ แต่่ท่านนี้มีเงินเหลือหลังจากที่เขตพื้นที่ฯหักเงินชำระหนี้ต่างๆแล้วโอนให้ 10 บาท”
คำตอบที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าและความเย็นชาของระเบียบที่ไร้หัวใจ เขตพื้นที่ฯ ปฏิเสธการดำเนินการ ผลักไสให้ครูชราเดินกลับไปสู่มุมอับของชีวิต เงิน 10 บาทในยุคสมัยนี้ อย่าว่าแต่ซื้อข้าวแกงประทังหิวให้มนุษย์เลย แม้แต่ข้าวให้สุนัขจรจัดสักมื้อยังยากจะหาซื้อได้
“ผมดูแล้วว่าเป็น10บาทจริงๆ ตาผมไม่ฝาดแน่ๆ ชีวิตครูบำนาญหลายคนเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นแบบนี้จริงจากคำบอกเล่าที่ครูบำนาญจังหวัดนั้นเล่าให้ผมฟังก่อนที่ครูท่านนี้ ท่านจะจบชีวิตท่านพยายามแล้วที่จะเข้าไปขอความเมตตาอนุเคราะห์เขตพื้นที่ฯท่านจะดำเนินการปลดหนี้ดอกเบี้ยบำเหน็จตกทอด ขอเงินที่ต้องเขตพื้นที่หักชำระหนี้ดอกเบี้ยบำเหน็จตกทอดไว้เพื่อดำรงและกรมบัญชีกลางจะได้นำสิทธิบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้ให้ (เงินบำเหน็จตกทอดเป็นสิทธิของครูที่จบชีวิต) แต่เขตพื้นที่ไม่ยอมที่จะดำเนินการให้ ชีวิตครูบำนาญท่านนี้คงถึงทางตันจะอยู่มีชีวิตอย่างไรเงิน 10 บาท”
ความรันทดของเรื่องนี้คือ เมื่อครูท่านนี้สิ้นลมหายใจลง ระบบราชการที่เคยปฏิเสธเขา กลับสามารถนำสิทธิเงินบำเหน็จตกทอดก้อนนั้นมาชำระหนี้ให้ธนาคารได้ตามขั้นตอน ทั้งที่หากมีความเข้าใจและเห็นใจกันในวันที่เขายังมีลมหายใจ การจัดสรรหนี้สินย่อมทำได้ และหนึ่งชีวิตคงไม่ต้องสังเวยให้กับระบบที่ขาดสามัญสำนึกเช่นนี้
“อย่าว่าแต่ซื้อข้าวคนเลยซื้อข้าวหมาก็ไม่ได้ เพราะผอ.เขตพื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินไม่ศึกษาไม่ยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องหักเงินเดือนครูชำระหนี้ ขาดสามัญสำนึกว่าหักเงินเดือนครูจนหมดเหลือ 10 บาทจะมีเงินเพื่อดำรงชีวิตอย่างไร ท่านจบชีวิตแล้วงบบัญชีกลางก็เอาสิทธิเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้ให้ธนาคาร
ซึ่งครูท่านเลือกที่จะให้กรมบัญชีกลางนำสิทธิตกทอดมาชำระหนี้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่และจะมีเงินที่ต้องชำหนี้ดอกเบี้ยเหลืออยู่เพื่อดำรงชีวิต แต่ผอ.เขตพื้นที่ใจดำมากคิดตื้นๆ ครูเหลือเงิน 10 บาท โหดร้ายมากเศร้าใจครับ ขอให้ครูไปสู่สุคติ สู่ภพภูมิที่ดีครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนคำทำนาย ทักษิณ ตึก 25 ชั้นปอยเปตที่ถูกโดรนบอมบ์ คือรังแก๊งคอลฯ ที่เคยถูกชี้เป้าเมื่อปีก่อน
- ประวัติ กาน แทททู คนขับ เวลไฟร์ พ่อค้ารถเมืองชล ผู้ต้องสงสัยยิงสนั่น ทางด่วนศรีรัช
- ปิดตำนาน 18 ปี รายการดัง ภัตตาคารบ้านทุ่ง ยัน ไม่ทิ้งแฟนรายการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: