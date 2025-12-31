ข่าวการเมือง
“อิ๊งค์” โพสต์อวยพรปีใหม่ 2569 ขอให้มีความสุข ปีหน้าเป็นปีแห่งการทำได้
อิ๊งค์ แพทองธาร โพสต์อวยพรปีใหม่ 2569 ขอให้มีความสุข ปีหน้าเป็นปีแห่งการทำได้ เป็นปีของความเป็นไปได้ คนไทยก้าวไปด้วยกัน
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอวยพรเนื่องในโอกาสก่อนวันปีใหม่ 2569 โดยระบุว่า “สวัสดีใหม่ 2569
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข พบแต่สิ่งดีๆ สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ
ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งโอกาส เป็นปีแห่งการ ‘ทำได้’ เป็นปีของความเป็นไปได้ เราคนไทยก้าวไปด้วยกันค่ะ”
