เตรียมหนาวปากสั่น “ฟ้าฝน” เผยไทยเตรียมเจอลมหนาวรับปีใหม่ 4-11 ม.ค. 69
ข่าวดีเล็กๆรับปีใหม่ 2569 พยากรณ์อากาศเผยภาพอุณหภูมิของไทย เตรียมเย็นลงอีกในช่วงวันที่ 4-11 มกราคม 2569
เพจเฟซบุ๊ก “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” พยากรณ์อากาศละเอียดสูง โดย บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด ได้มีการเปิดเผยภาพการพยากรณ์อุณหภูมิในเวลา 7.00 น.ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมกับข้อความว่า
“เตรียมเย็นลงอีก 4-11 ม.ค. !”
“1) รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิ 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบกับของ 12 พ.ย. ซึ่งเป็นวันอ้างอิงช่วงปกติ ก่อนที่จะมีการลดลงของอุณหภูมิ”
“2) การนำลบกันแสดงให้เห็นว่า ถ้าเทียบกับ 12 พ.ย. แล้ว แต่ละวันอุณหภูมิลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร”
“3) สีฟ้า น้ำเงิน น้ำเงินเข้ม แสดงให้เห็นการลดลงของอุณหภูมิเมื่อเทียบกับวันอ้างอิง”
“4) สีเหลือง ส้ม แดง แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเทียบกับวันอ้างอิง”
“5) สีเขียว แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิเท่าๆกันกับของวันอ้างอิง”
“รูปแสดงพยากรณ์อุณหภูมิ 7.00 น. ของแต่ละวัน ดูได้ในความคิดเห็น”
“ร้อนหนาวเป็นความรู้สึก ที่อุณหภูมิเดียวกันแต่ละคนรู้สึกไม่เท่ากัน โพสต์นี้พยากรณ์อุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ”
อ้างอิง : Facebook พยากรณ์อากาศประเทศไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พิธา” อวยพรปีใหม่ 2026 อย่าลืมนัดลงทะเบียนเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร
- 7 วันอันตรายปีใหม่ 2569 ประเดิมวันแรก เมาแล้วขับ 273 คดี กทม.พุ่ง 3 อันดับแรก
- ปีใหม่ 2569 จุดพลุได้ไหม? เช็กด่วน กทม.-ต่างจังหวัด คุมเข้มเวลา ฝ่าฝืนเสี่ยงคุก ปรับหนัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: