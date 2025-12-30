ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน
ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ตามแผนที่ 1:50000 ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน เจ้าของคลิปเผยเป็นตู้ของ กัน จอมพลัง
เพจ Army Military Force โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ทหารไทยติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์พร้อมปักธงชาติ ตามแผนที่ 1:50,000 เป็นของขวัญปีใหม่ไห้กับคนไทยและชาวบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว” ทั้งนี้จากคอมเม้นท์ใน TikTok ได้มีการระบุว่าตู้ดังกล่าวมาจาก กัน จอมพลัง
ทั้งนี้ยังเป็นที่ต้องจับตามองถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากในวันนี้เวลา 12.00 น. จะครบกำหนด 72 ชั่วโมงหยุดยิง หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหยุดสู้รบกันเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ได้เคยกล่าวว่า กรณีประชาชนฝ่ายกัมพูชาที่เคยอาศัยในพื้นที่บ้านหนองจาน ต้องการเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยควบคุมนั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากแถลงการณ์ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยของประชาชนทั้งสองฝ่าย จะต้องอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ ข้อ 2. ของแถลงการณ์ ว่า พื้นที่ปัจจุบัน คือพื้นที่ที่ทหารวางกำลังไว้
ดังนั้น ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้ควบคุมไว้แล้ว ก็ถือว่าเป็นเขตแดนของไทย ชาวกัมพูชาจึงไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่ดังกล่าวได้อีก
