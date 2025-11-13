ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ตอบแล้ว หลัง นาย ณภัทร เผย ร่างแหลกสลาย ยอมรับเข้าใจความรู้สึก แต่เธอฮีลใจตัวเองได้แล้ว เผยจุดเปลี่ยน คุณป้าที่วัด กอดแล้วร้องไห้
หลังจากที่ นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ได้ออกมาเปิดใจในรายการพอตแคสต์ถึงมรสุมชีวิตช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงมรสุมชีวิตด้านความรัก รู้สึก “ร่างแหลก แตก ไม่เหลือชิ้นดี” จนหลายคนโยงว่าอาจหมายถึงช่วงที่ความสัมพันธ์กับอดีตคนรัก ใบเฟิร์น พิมพ์ชนกสิ้นสุดลง
ล่าสุดใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร่วมงานประกาศรางวัล “HOWE AWARDS 2025” ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกว่าได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของ นาย ณภัทร บ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ดูตัวเต็ม “ก็เข้าใจเค้ามาก ตัวเฟิร์นเองก็เคยไม่ไหว แต่สุดท้ายวันนึงก็ต้องไหว”
เมื่อนักข่าวถามย้ำว่า สิ่งที่ นาย ณภัทร พูดถึง หมายถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่ ใบเฟิร์นระบุว่า “ไม่แน่ใจว่าตัวบริบทเค้าหมายถึงอะไร แต่สำหรับเฟิร์น อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา สำหรับเฟิร์นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเลย”
ใบเฟิร์น ยังได้เปิดเผยถึงวิธีการที่ทำให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ ย้ำว่ามีผู้คนรอบข้างที่ดีกับตนมาก แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดเจนมาก คือตอนที่ไปวัด
“มีคุณป้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เค้ามากอดแล้วร้องไห้ แล้วก็บอกให้เราสู้ๆ อย่ายอมแพ้นะลูก วันนั้นเฟิร์นเลยรู้สึกว่า มันมีคนที่เสียใจกับเรื่องนี้เยอะมากๆ มันไม่ใช่เราคนเดียวที่เสียใจแตกสลาย ทำให้ตระหนักว่า มีคนที่รักพวกเขาและเสียใจไปกับพวกเขาเยอะ จึงตัดสินใจว่า “หลังจากวันนี้เฟิร์นจะเป็นความสุข”
“ขั้นแรกถ้าถามวิธีการคือ เฟิร์นฮีลตัวเองให้ได้เร็วที่สุด โดยความรัก และขอบคุณความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับมา ขอบคุณทุกความรู้สึกที่ได้รับ และอยากตอบแทนกลับไปด้วยพลังงานที่มีความสุข แต่”ก่อนจะไหว ก็ไม่ไหวมาก่อนทุกคน” แต่ตอนนี้ความสุขของคือการได้ใช้ชีวิตง่ายๆ อยากเป็นพลังงานดีๆ ให้กับผู้คน”
