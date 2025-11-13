ข่าวดาราบันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:02 น.
69
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ตอบแล้ว หลัง นาย ณภัทร เผย ร่างแหลกสลาย ยอมรับเข้าใจความรู้สึก แต่เธอฮีลใจตัวเองได้แล้ว เผยจุดเปลี่ยน คุณป้าที่วัด กอดแล้วร้องไห้

หลังจากที่ นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ได้ออกมาเปิดใจในรายการพอตแคสต์ถึงมรสุมชีวิตช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงมรสุมชีวิตด้านความรัก รู้สึก “ร่างแหลก แตก ไม่เหลือชิ้นดี” จนหลายคนโยงว่าอาจหมายถึงช่วงที่ความสัมพันธ์กับอดีตคนรัก ใบเฟิร์น พิมพ์ชนกสิ้นสุดลง

ล่าสุดใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร่วมงานประกาศรางวัล “HOWE AWARDS 2025” ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกว่าได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของ นาย ณภัทร บ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ดูตัวเต็ม “ก็เข้าใจเค้ามาก ตัวเฟิร์นเองก็เคยไม่ไหว แต่สุดท้ายวันนึงก็ต้องไหว”

เมื่อนักข่าวถามย้ำว่า สิ่งที่ นาย ณภัทร พูดถึง หมายถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่ ใบเฟิร์นระบุว่า “ไม่แน่ใจว่าตัวบริบทเค้าหมายถึงอะไร แต่สำหรับเฟิร์น อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา สำหรับเฟิร์นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเลย”

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก
ภาพจาก Instagram : baifernbah

ใบเฟิร์น ยังได้เปิดเผยถึงวิธีการที่ทำให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ ย้ำว่ามีผู้คนรอบข้างที่ดีกับตนมาก แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดเจนมาก คือตอนที่ไปวัด

“มีคุณป้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เค้ามากอดแล้วร้องไห้ แล้วก็บอกให้เราสู้ๆ อย่ายอมแพ้นะลูก วันนั้นเฟิร์นเลยรู้สึกว่า มันมีคนที่เสียใจกับเรื่องนี้เยอะมากๆ มันไม่ใช่เราคนเดียวที่เสียใจแตกสลาย ทำให้ตระหนักว่า มีคนที่รักพวกเขาและเสียใจไปกับพวกเขาเยอะ จึงตัดสินใจว่า “หลังจากวันนี้เฟิร์นจะเป็นความสุข”

“ขั้นแรกถ้าถามวิธีการคือ เฟิร์นฮีลตัวเองให้ได้เร็วที่สุด โดยความรัก และขอบคุณความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับมา ขอบคุณทุกความรู้สึกที่ได้รับ และอยากตอบแทนกลับไปด้วยพลังงานที่มีความสุข แต่”ก่อนจะไหว ก็ไม่ไหวมาก่อนทุกคน” แต่ตอนนี้ความสุขของคือการได้ใช้ชีวิตง่ายๆ อยากเป็นพลังงานดีๆ ให้กับผู้คน”

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ นาย ณภัทร - 3ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ นาย ณภัทร - 2ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ นาย ณภัทร

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก - 3
ภาพจาก Instagram : baifernbah
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก - 2
ภาพจาก Instagram : baifernbah
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก - 4
ภาพจาก Instagram : baifernbah

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

