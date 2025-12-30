ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

กระทรวงกลาโหมกัมพูชา สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังไทยพบโดรน 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย ลั่นใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางกฎหมาย

กระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเผยแพร่เอกสารสั่งห้ามบินโดรน พร้อมข้อความที่เขียนว่า “คำแนะนำว่าด้วยการเพิ่มความเข้มงวดและการห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยไม่ได้รับอนุญาต

กระทรวงกลาโหมได้ออกคำแนะนำว่าด้วย การห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ทุกประเภทโดยเด็ดขาดทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาจังหวัดที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน”

ในเอกสารยังได้เขียนด้วยว่า “ห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ทุกประเภท ภายในราชอาณาจักรกัมพูชา

เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ แก่พี่น้องประชาชนและทหารแห่งกองทัพกัมพูชา ในห้วงเวลาที่มีความยากลำบากเช่นนี้ กระทรวงกลาโหม ขอออกคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. ห้ามโดยเด็ดขาดมิให้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ทุกประเภท โดยไม่ได้รับอนุญาต ในเขตกรุงหลวงและทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับชายแดน ได้แก่ จังหวัดเกาะกง จังหวัดโพธิสัตว์ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร และจังหวัดไพลิน

2. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

3. กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพอากาศ กองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ โดยร่วมมือกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ ตลอดจนฝ่ายปกครองกรุงหลวง จังหวัด และอำนาจหน้าที่ระดับท้องถิ่น ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคง ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็น หน่วยทหารสามารถตอบโต้ได้ รวมถึงการใช้ระบบต่อต้านโดรน (Anti-Drone System)

เมื่อได้รับคำแนะนำฉบับนี้แล้ว ทุกสถาบันและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการแห่งกองทัพกัมพูชา รวมถึงฝ่ายปกครองกรุงหลวงและจังหวัด ต้องดำเนินการเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง และร่วมมือกันบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทั้งนี้ พลตรี วินธัย สุวารี โฆษก กองทัพบก เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ถึงสถานการณ์เมื่อคืนวันที่ 28 ธันวาคม 2568 ว่า ได้มีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินจากฝั่งกัมพูชาล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นจำนวนมากกว่า 250 ลำ โดยพบการเคลื่อนไหวอย่างหนาแน่นในพื้นที่ช่องบก ช่องอานม้า เขาสัตตะโสม ซำแต โดนตวล ช่องกร่าง ปราสาทตาเมือนธม และช่องสายตะกู

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการยั่วยุและละเมิดมาตรการลดระดับความตึงเครียด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) จากผลการประชุม GBC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้

