ทนายน้ำมนต์ นำทีมผู้สมัครหญิงสส.กทม. ประณาม “โดม ปกรณ์ ลัม” คุกคามจินนี่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 13:17 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 13:17 น.
ไทยสร้างไทยเดือด “ทนายน้ำมนต์” นำทีมผู้สมัครหญิง สส. กทม. ของพรรค ตบเท้าประณาม “โดม ปกรณ์ ลัม” ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ “จินนี่” ในฐานะคนทำงานการเมืองจี้หยุดพฤติกรรมไร้วุฒิภาวะ ต้องแสดงความรับผิดชอบและขอโทษสังคม ที่ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ หรือ “ทนายน้ำมนต์” ทนายความและผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย ขอเป็นตัวแทนกลุ่มผู้สมัคร สส. หญิง ของพรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงประณามและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อพระเอกคนดัง“โดม ปกรณ์ ลัม” ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ภาพของ “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ในลักษณะที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศอย่างรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่สามารถมองข้ามได้ แต่เป็นประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและความเคารพที่มนุษย์พึงมีต่อกัน “ในฐานะที่ดิฉันเป็นลูกผู้หญิง ที่เคยชื่นชมคุณโดมในบทบาทของการแสดงเป็นพระเอกและดิฉันเคยคิดว่าคุณโดมจะเป็นพระเอกตัวจริงที่มีวุฒิภาวะและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม”

ในนามของผู้สมัคร สส. หญิงทุกคนพร้อม “คณะทำงานปกป้องและส่งเสริมความเท่าเทียมสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ ของพรรคไทยสร้างไทย” ดิฉันขอประณามการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้พระเอกคนดังออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อการกระทำของตนเองอย่างจริงใจ

ไม่เพียงแต่การขอโทษต่อคุณจินนี่แต่ต้องขอโทษและรับผิดชอบต่อสังคมในเวลาที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศและทุกฝ่ายต่างพยายามร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานสังคมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกคน ทุกเพศแต่เรากลับต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเกิดกระแสการปกป้องสิทธิของผู้หญิง ซึ่งความจริงแล้วไม่ควรจะมีใครต้องมาพบเจอการกระทำในลักษณะการคุกคามทางเพศเยี่ยงนี้กับคนทำงานการเมืองอย่างคุณจินนี่ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยงานพรรคและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อ “ช่วยคนตัวเล็ก” ให้มีโอกาสทัดเทียมในสังคมไทยอย่างเต็มความสามารถ

“โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์มีอาการเจ็บป่วย แต่ก็ยังทำงานทุ่มเทให้พรรคอย่างเต็มที่คุณจินนี่ และพี่ชายอีก 2 คนก็มาช่วยทำงานอย่างแข็งขันในวันสมัคร สส. คุณหญิงสุดารัตน์ไม่สามารถไปได้ คุณจินนี่ก็ไปให้กำลังใจกับผู้สมัครทุกคน แทนคุณแม่” แล้วคนที่ตั้งใจดีต่อบ้านเมืองต่อพรรคไทยสร้างไทยอย่างคุณจินนี่ไปทำความผิดอะไร ที่คุณโดมมาทำกับเธอแบบนี้ คุณโดมก็มีคุณแม่ มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงพวกเราในพรรคไทยสร้างไทยขอให้แยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการชื่นชมกับการคุกคามซึ่งในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการแสดงออกที่ไร้วุฒิภาวะและเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจน

พรรคไทยสร้างไทยยืนยันว่า การปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมของสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศคือพันธกิจที่สำคัญยิ่งและไม่ใช่เพียงประเด็นเพื่อการหาเสียงทางการเมืองแต่คือการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สุดท้ายนี้ ในนามของทีมไทยสร้างไทยต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่รับไม่ได้กับการกระทำดังกล่าวและออกมาส่งเสียงปกป้องคุณจินนี่

ขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจ พวกเราในฐานะคณะทำงานปกป้องและส่งเสริมความเท่าเทียมสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศของพรรคไทยสร้างไทย จึงขอทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนในสังคมไทยไม่ให้ถูกคุกคามเช่นนี้อีกต่อไป.

