อ.ศิโรตม์ จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด ลั่น “ผมไม่ต้องขอตำแหน่ง” ถูกชวนขณะยืนฉี่มาแล้ว

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 13:04 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 12:18 น.
58
อ.ศิโรตม์ จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หมิ่นประมาท ลั่น "ผมไม่ต้องขอตำแหน่ง" ถูกชวนขณะยืนฉี่มาแล้ว

“ศิโรตม์” ของขึ้น! จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดลำปาง หมิ่นวิจารณ์หวังผลประโยชน์ ลั่น “คนอย่างผมไม่ต้องขอ” เผยช็อตเด็ดถูกโทรชวนเล่นการเมืองขณะยืนฉี่

อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและพิธีกรข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง หลังถูกกล่าวหาใส่ร้ายจนเสื่อมเสียชื่อเสียง

ศิโรตม์ ระบุข้อความฝากถึงคู่กรณีว่า ให้ เตรียมตัวรับหมาย ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาลบโปรไฟล์หรือรูปภาพในเฟซบุ๊กหนี เพราะทนายความได้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว ทราบพิกัดที่อยู่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวว่าลูกเรียนที่ไหน

ให้คู่กรณีเตรียมซื้อตั๋วรถทัวร์เดินทางจากจังหวัดลำปางมากรุงเทพฯ ไว้ล่วงหน้าได้เลย จะเป็นของบริษัทสมบัติทัวร์หรือสยามเฟิสท์ก็ตามสะดวก

สาเหตุของการฟ้องร้อง สืบเนื่องจากคู่กรณีได้แสดงความคิดเห็นในทำนองว่า นายศิโรตม์แสดงความเห็นทางการเมืองเพราะหวังผลประโยชน์หรือตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งนายศิโรตม์ชี้แจงว่าคำพูดดังกล่าวทำให้ตนเสื่อมเสีย ยืนยันว่าตลอดชีวิตการทำงานไม่เคยทำเช่นนั้น ตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ตนสนใจแม้แต่นิดเดียว

“ถ้าผมเคยทำหรือขออะไรใคร ด้วยหน้าที่การงานที่ผมวิจารณ์ทุกรัฐบาลมาเป็นสิบปี ป่านนี้ต้องมีหัวหน้าพรรคหรือใครที่เป็นตัวเป็นตนออกมาแฉแล้ว แต่ไม่เคยมี เพราะผมไม่เคยทำ คนพูดมีแต่พวกระบุตัวตนไม่ได้ในโซเชียล” นายศิโรตม์ ระบุ

นายศิโรตม์ ย้ำจุดยืนว่า ตนเป็นกลุ่มมนุษย์ที่ “ถูกชวน” ไม่ใช่กลุ่มที่ “ต้องไปขอ” เปิดเผยว่ามีคนมาชวนเข้าสู่เส้นทางการเมืองตลอดตั้งแต่ปี 62, 66 และ 68 และตนมีโอกาสเข้าการเมืองมา 30 ปีแล้วแต่ไม่สนใจ พร้อมยกเครดิตครอบครัวว่าพี่ชายก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและเลขานุการนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี 40 ตนจึงมีคอนเนกชันระดับสูง มีเบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าพรรคใหญ่ นายกฯ หรือรัฐมนตรีแทบทุกคน

ในช่วงท้าย นายศิโรตม์ ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อยืนยันว่าตนเนื้อหอมแค่ไหน ระบุว่า “ล่าสุดโทรมาชวนขณะผมยืนฉี่อยู่หน้าชักโครกด้วยซ้ำไป” เพื่อตอกย้ำว่าตนไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเรียกร้องตำแหน่งใดๆ ตามที่ถูกกล่าวหา

