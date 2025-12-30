“ภัชริ” ซัดกลับ “โดม ปกรณ์ ลัม” ปมเมนต์คุกคาม “จินนี่” ลั่นไร้วุฒิภาวะ เกินขอบเขตไปมาก
“ภัชริ” จวกยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” ปมคอมเมนต์คุกคาม “จินนี่ ยศสุดา” ลั่นทำตัวโคตรกาก ไร้วุฒิภาวะ ฝากไปถามแม่ตัวเองดูว่าชอบไหม
นายภัชริ นิจสิริภัช ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากก่อนหน้านี้ที่เกิดกรณีดาราหนุ่มชื่อดัง คอมเมนต์รูปภาพของ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ด้วยถ้อยคำเชิงคุกคามทางเพศ โดยระบุว่า
“ไม่น่าเชื่อว่า คนมีชื่อเสียงโด่งดัง จะมีวุฒิภาวะเยี่ยงนี้ ผมคนนึงที่ตามเพจคุณดิว และ คุณโดม มานานพอสมควร คุณโดม ระยะหลังผมชื่นชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การมีวินัยที่ดีในวัยที่เรียกว่า ค่อนกลางคนไปแล้ว
เช้านี้เพจคุณดิวเด้งมา เห็นโพสต์ตามสไตล์คุณดิว ผมยิ้ม เพราะรู้ว่า คุณพ่อคุณดิว และหัวหน้าพรรคของผม รู้จักสนิท คุ้นเคยกันดีมาเป็นสิบๆ ปีแล้ว ซึ่งเราให้เกียรติกันและกันตามประสาคนกันเอง แต่กับคุณโดม ผมไม่รู้จัก หัวหน้าก็คงไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว น้องจินนี่ แน่นอน อายุรุ่นลูกคุณโดมได้มั๊ง
สิ่งที่เพจ Dome Pakorn Lam พิมพ์แบบนี้ เพจที่คนตามเกือบสามล้านคน ไม่รู้คุณพิมพ์เอง มือลั่น คนอง คึก เมา (แต่รักษาสุขภาพขนาดนั้นคงไม่ดื่ม) หรือ แอดมินพิมพ์ มันดูเกินขอบเขตไปมาก แน่นอน นักการเมืองอย่างพวกผม ประชาชนมีสิทธิ์ ติ ด่า วิจารณ์ ได้ถ้าทำเลว ระยำตำช้า
แต่น้องจินนี่ เป็นเพียงผู้ช่วยหาเสียงของพรรค ไม่ได้ลงสมัครใดๆ เป็นลูกสาว เป็นน้องสาว เป็นคนนึงที่ออกมาช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคให้คนรับทราบ ผมเป็นกรรมการบริหารพรรค ไม่ใช่องครักษ์พิทักษ์ใคร
ต่อให้เป็นผู้หญิงคนอื่น คุณไม่ควรออกมาพิมพ์แบบนี้ เพราะคุณคือผู้มีชื่อเสียง เพจมีคนตามหลายล้าน แน่นอนไม่รู้ว่าจากนี้จะมีคำขอโทษ (แก้ตัว) ใดๆ ออกมาบ้าง แต่การกระทำแบบนี้ ผมบอกเลยนะ ”โคตรกาก“
คุณไม่ให้เกียรติตัวเองไม่พอ ยังคุกคามเกียรติผู้หญิงอายุรุ่นลูกคุณอย่างมาก คุณอาจไม่ชอบพรรคไทยสร้างไทย เลยแสดงออกแบบนั้น เดาว่าไหว้สวย รวยกระเช้า รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คำขอโทษ หรืออื่นๆ คงตามมา ซึ่งทางเรารอดูนะครับ สำหรับคำแก้ตัวของคนอย่างคุณ
ออ เห็นโพสต์เมื่อคืนไปกินข้าวกับคุณแม่ ลองถามคุณแม่คุณดูนะว่า ในฐานะผู้หญิง ชอบไหมที่มีคนมาพิมพ์แบบนี้ ??”
