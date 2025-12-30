บันเทิง

“โดม ปกรณ์ ลัม” อัดคลิปขอโทษ รับเป็นคนเมนต์เอง อ้างเมา ไม่รู้ว่าเป็น “จินนี่”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:54 น.
“โดม ปกรณ์ ลัม” อัดคลิปสารภาพ เป็นคนพิมพ์คอมเมนต์หื่นใส่ “จินนี่ ยศสุดา” เอง อ้างเมางานปีใหม่-เข้าใจผิดว่าเป็นสาวทั่วไป

โดม ปกรณ์ ลัม นักร้องและนักแสดงหนุ่มชื่อดัง โพสต์คลิปชี้แจง ต่อกรณีที่เจ้าตัวได้เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของ ดิว วีรวัฒน์ หลังจากที่ได้มีการลงรูปภาพของ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ด้วยถ้อยคำเชิงคุกคามทางเพศ ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยทาง โดม ได้กล่าวชี้แจงว่า

“สวัสดีทุกคนนะครับ อันดับแรกผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่โพสต์นะครับ ก็อยากจะขอโทษก่อนเลยนะครับ หลังจากไปไล่เรียงไทม์ไลน์ โทรหาแอดมิน ซึ่งผมมีอยู่ 7 คน ก็ทราบเรื่องมาแล้วว่าจริงๆ แล้ว น่าจะเป็นผมเอง เพราะว่าเมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กัน แล้วผมไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปเป็นใคร

บวกกับผมกับทางดิวเนี่ย เราจะโพสต์แซวกันเรื่องภาพที่ทางพี่ดิวโพสต์ เรื่องเกี่ยวกับสาวๆ แกก็จะชอบโพสต์รูปสาวๆ ซึ่งผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้น แต่อาจจะใช้ถ้อยคำที่ผมว่าไม่ได้เลย ไม่เหมาะสมเลย ก็อาจจะเพราะเรากึ่มๆ แล้วด้วย

พอตื่นมามารู้ ก็ไม่คิดเลยว่าเป็นตัวเอง เพราะว่า หนึ่ง ผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิง แล้วก็ไม่เคยโพสต์ในมุมหยาบคายอะไรถึงขนาดนี้ แต่ด้วยตัวเองก็อย่างที่บอกว่า แซวกับคุณดิวอยู่ตลอดอยู่แล้วกับพี่ดิว เพราะถ้าเกิดใครตามเพจดิว จะทราบว่าเขาจะมีการลงรูปของผู้หญิงในทำนองแบบนี้ ซึ่งเราก็คิดว่าเป็นแค่อีก 1 รูป ที่เขาโพสต์ แล้วเข้าไปแซว

แต่พอตอนหลังมารู้ความจริง รู้สึกตกใจมากนะครับ แล้วก็ต้องขอโทษจากใจจริงเลยนะครับ อยากให้ทุกคนอย่าไปดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเลย เพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย ผมเป็นนักร้อง เป็นศิลปิน คนทำงานวงการบันเทิง มันคือคนละเรื่องเลย มันเลยทำให้ผมไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงท่านนี้เขาคือใคร

ก็อยากจะใช้คลิปนี้นะครับ ชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจด้วย ก็น่าจะเคลียร์ ส่วนทางผม เดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อไปทางคุณหญิง แล้วอยากจะขอโทษคุณหญิงด้วย ที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

