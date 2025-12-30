“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”
โดม ปกรณ์ ลัม ออกโรงขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ จินนี่ ขอหาตัวก่อนว่าใครเป็นคนเขียนข้อความนั้น
จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ โดม ปกรณ์ ก็ได้มีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยระบุว่า “สำหรับที่มีคอมเม้นต์ผมในเพจคุณดิว
ผมไม่ได้โพสต์นะครับ แต่อยากขอโทษ ต้องหาตัวก่อนว่าใครโพสต์”
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ โดม เคยระบุว่า “สำหรับคนที่สงสัยว่าผมเป็นคนโพสต์เองหรือว่ามีแอดมินโพสต์ ผมจะบอกว่าผมโพสต์เองครับ” ทั้งนี้ ยังระบุในช่องคอมเมนต์ว่า “โดยเฉพาะเรื่อง ลามก จกกระเปรต ผมเองครับ”
